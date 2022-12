Casa inteligente: veja 9 produtos com até 60% de desconto na Amazon

Produtos para montar uma casa inteligente estão com até 60% desconto na Amazon . Empresas como Smarteck, Elsys, Ekaza, i2GO, e Philips disponibilizam opções de fechaduras digitais para todo tipo de porta, controle remoto universal com inteligência infravermelho e lâmpadas smart com até 16 milhões de cores disponíveis. O modelo mais barato da lista é a Lâmpada Inteligente Smarteck, que oferece uma potência total de 7 W e controle por assistentes virtuais como Alexa e aparece de R$ 60 por R$ 35 — economia de R$ 25 .

1 de 10 Produtos de casa inteligente estão com desconto na Amazon — Foto: GettyImages Produtos de casa inteligente estão com desconto na Amazon — Foto: GettyImages

1. Lâmpada Inteligente Smarteck – de R$ 60 por R$ 35

A lâmpada Inteligente Smarteck possui uma potência padrão de 7 W, o que deve ser o bastante para quem precisa aprimorar a iluminação da casa. Seu diferencial fica por conta da integração com a assistente virtual Alexa, que se acionada pelo comando de voz, pode ligar e desligar a lâmpada, mudar a cor, diminuir ou aumentar o brilho e até programar um horário específico para ligar. Ela aparece com um desconto de R$ 60 por R$ 35 – uma economia de R$ 25.

A tensão elétrica suportada é a bivolt, o que pode agradar a maior parte do público. Além disso, é possível programar o eletrônico com diferentes iluminações de acordo com a previsão do tempo, como permitir um brilho mais intenso em dias mais escuros. A marca disponibiliza um aplicativo de celular, útil para administrar a lâmpada à distância. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a possibilidade de controle à distância, mas criticam que a lâmpada perde as configurações prévias durante quedas no Wi-Fi.

Prós: disponibiliza mais de 16 milhões de cores

disponibiliza mais de 16 milhões de cores Contras: perde as configurações já instalados durante instabilidades na rede de internet

2 de 10 Lâmpada Inteligente Smarteck 7W oferece um total de 16 milhões de cores para escolher — Foto: Divulgaçào/Smarteck Lâmpada Inteligente Smarteck 7W oferece um total de 16 milhões de cores para escolher — Foto: Divulgaçào/Smarteck

2. Lâmpada Inteligente Smarteck GU10 – de R$ 64 por R$ 43

A lâmpada Inteligente Smarteck GU10 apresenta um diâmetro mais extenso que os modelos convencionais, o que pode ampliar a área de iluminação a que se dispõe a atingir. Além disso, apresenta compatibilidade com um aplicativo de celular para administração remota e até integração com a Alexa. Ela está com uma oferta de R$ 64 por R$ 43 – uma queda de preço de R$ 21.

O sistema interno de funcionamento requer uma tensão elétrica bivolt, enquanto a potência verificada apresenta 4,8 W. Pode ser acionada via dispositivo móvel ou comando de voz e ostenta programações como mudança de cores, agendamento de horários para funcionar e 16 milhões de cores disponíveis no acervo. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o grande acervo de cores para utilização, mas criticam a perda das configurações programadas em quedas no sinal de internet.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não se conecta à rede 5 GHz

3 de 10 Lâmpada Inteligente Smarteck GU10 promete integração com a assistente virtual Alexa — Foto: Divulgação/Smarteck Lâmpada Inteligente Smarteck GU10 promete integração com a assistente virtual Alexa — Foto: Divulgação/Smarteck

3. Controle Universal Inteligente Elsys EPGG18 – de 89 R$ por R$ 54

O controle Universal Inteligente Elsys EPGG18 funciona por meio de um infravermelho e garante conectar todos os controles da casa em um único aplicativo: o Elsys Casa+. A fabricante destaca a compatibilidade com televisor, ar-condicionado e vários outros itens eletrônicos. Outro diferencial de seu funcionamento é a integração com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. Ele aparece com uma redução de valores de 89 R$ por R$ 54 – equivalente a uma economia de R$ 35.

Segundo a marca, o alcance do infravermelho cobre um ângulo completo de 360 graus e uma distância de até oito metros. O equipamento é útil para quem deseja ter o controle da smart home na palma da mão. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o poder de alcance do controle. Contudo, criticam a dificuldade de utilização para programar o item pela primeira vez.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: difícil de configurar na primeira vez de uso

4 de 10 Controle Universal Inteligente Elsys EPGG18 oferece compatibilidade multiplataforma com os aparelhos da smart home — Foto: Divulgação/Elsys Controle Universal Inteligente Elsys EPGG18 oferece compatibilidade multiplataforma com os aparelhos da smart home — Foto: Divulgação/Elsys

4. Tomada Inteligente Ekaza – de R$ 78 por R$ 58

A Tomada Inteligente Ekaza tem a capacidade de transformar qualquer objeto conectado a ela em smart. Isso porque sua compatibilidade com aplicativo de celular permite ao usuário administrar quando o eletrônico conectado deve ligar ou desligar. Além disso, a tecnologia demonstra integração com assistentes virtuais, como Alexa para ligar um eletrodoméstico apenas pelo comando de voz. Ela é vista com uma promoção de R$ 78 por R$ 58 – oferta de R$ 20. Existem outras vantagens em adquirir o equipamento, como verificar o consumo de energia pelo aplicativo, agendar o funcionamento de um produto e até temporizar a quantidade de tempo para o produto ficar ligado.

Estas características devem atender a maior parte do público e versatilizar a rotina dos consumidores. A conexão disponibilizada pela tomada é sem fio via Wi-Fi. É possível conectar a tomada a tensões elétricas bivolt e desfrutar de uma potência máxima de 3.500 W para o equipamento conectado. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de uso e funcionamento versátil.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não há

5 de 10 A tomada inteligente da Ekaza pode ser controlada via aplicativo, Alexa ou Google Assistente — Foto: Divulgação/Ekaza A tomada inteligente da Ekaza pode ser controlada via aplicativo, Alexa ou Google Assistente — Foto: Divulgação/Ekaza

5. Controle Universal Inteligente i2GO – de R$ 150 por R$ 60

O Controle Universal Inteligente i2GO tem funcionamento que se dá por inteligência infravermelho e promete conectar todos os equipamentos smart dentro de um ângulo de 360 graus e em um alcance de sete metros. É possível administrar o equipamento por meio da Alexa e Google Assistente e pelo aplicativo de celular. O item está em oferta de R$ 150 por R$ 60 – uma redução de preços de R$ 90.

Outra vantagem deste recurso é a possibilidade de agendamento: o consumidor pode programar quando e por quanto tempo os eletrônicos devem ficar ligados. O controle é compatível com televisão, ar-condicionado e home theater. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência do sistema. Porém, destacam negativamente a dificuldade de configuração do aparelho.

Prós: funcionamento versátil

funcionamento versátil Contras: incompatível com a banda larga de 5 GHz

6 de 10 Controle Universal Inteligente Infravermelho i2GO funciona por infravermelho e se conecta a todo eletrônico smart da casa — Foto: Divulgação/i2Go Controle Universal Inteligente Infravermelho i2GO funciona por infravermelho e se conecta a todo eletrônico smart da casa — Foto: Divulgação/i2Go

6. Interruptor Inteligente Smarteck – de R$ 291 por R$ 150

O Interruptor Inteligente Smarteck apresenta três botões sensíveis ao toque com iluminação LED azul para auxiliar na visualização noturna. Ele ainda traz integração com Alexa e Google Assistente e oferece um design com painel de vidro temperado. Ele é visto por valores de R$ 291 por R$ 150 – uma diferença de R$ 141.

Além de acionar as luzes, o interruptor configura a intensidade da iluminação e pode ligar ou desligar as lâmpadas via comando de voz. Também é possível monitorar o consumo de energia pelo aplicativo e programar temporizadores para controlar as luzes. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a beleza do design e a eficiência de sua funcionalidade, mas criticam que os LEDs possuem uma cor muito forte e não desligam durante à noite.

Prós: compatibilidade com assistentes virtuais

compatibilidade com assistentes virtuais Contras: LEDs não desligam à noite

7 de 10 Interruptor Inteligente Smarteck oferece três botões touch e compatibilidade com assistentes virtuais — Foto: Divulgação/Smarteck Interruptor Inteligente Smarteck oferece três botões touch e compatibilidade com assistentes virtuais — Foto: Divulgação/Smarteck

7. Lâmpada Philips Hue White & Color Ambiance – de R$ 350 por R$ 257

A Lâmpada Philips Hue White & Color Ambiance oferece conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, integração com a Alexa e pode ser ligada na tensão elétrica 110 V. O item proporciona 16 milhões de cores para explorar e diferentes intensidades para atender às necessidades do consumidor. A potência disponibilizada é a de 9 Watts. O produto está com um desconto de R$ 350 por R$ 257 – uma queda de valor de R$ 93.

Assim como suas concorrentes, os recursos tecnológicos deste modelo garantem o controle remoto via smartphone e o acionamento e configuração por comando de voz. É possível agendar horários para ligar e desligar, e escolher um dos filtros de iluminação, tais como: pôr do sol, relax, chinatown, energizar, etc. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade do eletrônico. No entanto, alertam dificuldade para conectar ao Hub da Alexa.

Prós: versatilidade de funcionamento

versatilidade de funcionamento Contras: preço elevado

8 de 10 Philips Hue E27 tem um dos melhores aplicativos para gerenciar a lâmpada — Foto: Divulgação/Philips Philips Hue E27 tem um dos melhores aplicativos para gerenciar a lâmpada — Foto: Divulgação/Philips

8. Maçaneta Digital Bluetooth Elsys BM300S – de R$ 525 por R$ 299

A Maçaneta Digital Bluetooth Elsys BM300S é indicada para casas residenciais ou mesmo escritórios. Ela promete instalação simplificada e mais modernidade para a rotina do consumidor. O item oferece uma maçaneta em ambos os lados, mas apenas um deles hospeda um teclado numérico com dez algarismos e um visor LED. O acessório promete uma oferta de R$ 525 por R$ 299 – uma economia equivalente a R$ 226.

Além da senha numérica, é possível destravar o equipamento com a aproximação de uma tag ou mesmo pela utilização do aplicativo da fabricante via Bluetooth. Um diferencial deste modelo é a possibilidade de emitir uma senha temporária para atender a visitantes. A estrutura requer quatro pilhas para funcionamento, mas apresenta uma entrada micro USB para alimentação de emergência. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a praticidade, mas criticam que o produto vem sem os parafusos necessários para a fixação da tampa da bateria.

Prós: fácil de instalar

fácil de instalar Contras: ausência de parafusos

9 de 10 Elsys BM300S é uma maçaneta Bluetooth promete instalação simples — Foto: Divulgação/Elsys Elsys BM300S é uma maçaneta Bluetooth promete instalação simples — Foto: Divulgação/Elsys

A Fechadura Digital Wi-Fi Smarteck é um modelo com teclado digital touch e uma maçaneta. O dispositivo gerencia diferentes formas de acesso, como a digitação de uma senha numérica, cartão magnético de aproximação e leitura biométrica. Também é possível destravar a porta por meio do aplicativo no smartphone. Um diferencial desta fechadura é a possibilidade de gerar até 100 diferentes cadastros de digitais para destravar a porta. Ela é vista de R$ 1.020 por R$ 800 – um desconto de R$ 220.

Alé disso, a criação de senhas temporárias podem auxiliar na entrada de pessoas específicas na casa do consumidor. O design precisa de pilhas para funcionar, mas apresenta uma entrada micro USB para alimentação de emergência. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do produto. Porém, criticam a dificuldade de instalação.

Prós: diferentes formas de destravar a porta

diferentes formas de destravar a porta Contras: preço elevado

10 de 10 Fechadura Digital Wi-Fi Smarteck pode ser usada com cartão magnético — Foto: Divulgação/Smarteck Fechadura Digital Wi-Fi Smarteck pode ser usada com cartão magnético — Foto: Divulgação/Smarteck

