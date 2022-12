Ceia de Ano Novo 2023: veja 5 apps para descobrir receitas

É possível fazer uma ceia de Ano Novo 2023 com a ajuda de aplicativos de receitas no celular. Opções como SuperCook e Tasty, por exemplo, oferecem diversos preparos de sobremesas, carnes, massas e bebidas que podem ser replicados na sua cozinha. Com as festas de Ano Novo chegando, também é possível descobrir alternativas de receitas diferentes para a comemoração. Algumas plataformas permitem buscar de receitas sugeridas pelo app ou pesquisar por um ingrediente ou receita específica.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco aplicativos para encontrar receitas que podem ser feitas para a data festiva. Há opções disponíveis para Android e iPhone (iOS).

1. SuperCook

O SuperCook é um aplicativo gratuito que reúne mais de 11 milhões de receitas compiladas de cerca de 18 mil páginas de culinária. Ele está disponível para Android e iPhone (iOS) e permite que o usuário selecione quais ingredientes tem em casa para que o aplicativo sugira pratos que podem ser feitos com eles. A plataforma também exibe o número de preparos possíveis com os ingredientes. Há ainda uma aba que mostra receitas que foram salvas e uma outra para lista de compras, em que é possível adicionar alimentos para serem comprados posteriormente.

A lista de ingredientes das receitas é apresentada em texto, seguidas do link que encaminha para o site de onde a receita foi retirada para que o modo de preparo possa ser visto. A plataforma é interessante porque o usuário consegue aproveitar os itens que já tem disponíveis na cozinha. Para visualizar as receitas vá na aba “Despensa” e lá selecione os ingredientes presentes nos armários e geladeira. Depois, vá em “Ver receitas” para ter acesso ao acervo culinário.

O Tudo Gostoso apresenta uma versão em aplicativo do famoso site de culinária. A plataforma é uma rede colaborativa que já agrega mais de 170 mil receitas compartilhadas pelos usuários. O app apresenta a coleção de receitas na página inicial, mas também é possível pesquisar por nome do preparo ou ingrediente. Categorias como massas, sobremesas, carnes, entre outros, também podem ser usadas para filtrar as receitas desejadas.

Há também uma área exclusiva para receitas de Natal e Ano Novo, o que pode ser útil para buscar inspirações mais assertivas para a ceia. O app também permite favoritar preparos para ficarem salvos, tendo fácil acesso no aplicativo. As receitas são disponibilizadas em texto, mas algumas também contam com versões em vídeo.

Ao abrir o app, várias opções de comidas são apresentadas, e é possível buscar por receitas específicas na barra de pesquisa. As categorias ficam na aba superior, representada pelo símbolo de garfo e faca. Um diferencial bem útil do Tudo Gostoso é que diversas receitas contam com comentários de outros usuários - portanto, é possível ver opiniões de quem já realizou os preparos antes e colher dicas.

3. Aquela Receita

O Aquela Receita também é uma alternativa para auxiliar nas opções alimentares do final de ano. O app é bem fluido e oferece um menu superior com as categorias de receitas disponíveis. Cada comida conta com a lista de ingredientes e o modo de preparo em texto, além de um link que encaminha para o canal deles no YouTube, com a opção em vídeo.

O usuário consegue salvar receitas para ver depois e visualizar aquelas em destaque, que estão sendo bastante acessadas por outras pessoas. Assim como os anteriores, também há possibilidade de pesquisar por uma comida específica no app. O serviço é gratuito e está disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma oferece ainda uma versão paga, que remove anúncios e permite abrir os vídeos no próprio app. A assinatura custa R$ 2,90/mês.

4. Tasty

Outra opção para ajudar nos preparos da ceia de Ano Novo é o Tasty, disponível para iOS e Android. Ao abrir, o usuário responde algumas perguntas sobre as preferências culinárias, como por exemplo, se deseja ver somente receitas veganas, além dos tipos de refeições favoritas. Depois, a plataforma exibe os pratos, com lista de ingredientes em texto e modo de preparo em vídeo.

Um diferencial aqui é que além de exibir informações básicas, como tempo do preparo e quantidade de porções, o Tasty também oferece a tabela nutricional de cada receita. Ainda, é possível salvar as receitas e selecionar o número de porções desejadas para que o preparo seja adaptado. Apesar do aplicativo ser em inglês, os vídeos são bem autoexplicativos e de fácil entendimento.

5. Receitas Fáceis e Simples

Essa é uma alternativa para quem é iniciante na cozinha ou deseja preparos mais simplificados. O Receitas Fáceis e Simples está disponível para dispositivos Android e exibe opções gastronômicas mais básicas. As receitas são apresentadas em texto e conta com as informações como quantidade de porções e tempo médio de preparo.

Também é possível buscar por categorias específicas como bolos e salgados. Para usar o app, basta abrir e na página inicial haverá o acervo de receitas. Na parte superior, há o ícone de lupa onde é possível pesquisar por um alimento ou item específico. Já no menu de três barras horizontais, o app permite acessar os departamentos separados por tipo de prato.

