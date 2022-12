Celular Caterpillar: conheça três aparelhos à venda no Brasil

Os celulares resistentes – quase indestrutíveis – são uma promessa da fabricante Caterpillar . Apesar de não ser tão popular quanto a Nokia , cujos aparelhos conquistaram a fama de inquebráveis para o uso do dia a dia, a empresa foca em atender profissionais que trabalham em condições extremas e precisam de dispositivos capazes de acompanhá-los em suas atividades. No catálogo brasileiro é possível encontrar oficialmente três modelos, que trazem características pouco comuns, como combate à proliferação de bactérias, sensores térmicos e carcaça robusta.

Os valores dos telefones em território nacional variam de R$ 2.699 até R$ 7.999. Porém, é possível encontrar por preços mais baixos nos marketplaces online. Como o Cat S61, encontrado por R$ 7.799 na parceira oficial da marca e por R$ 4.199 na Amazon - que também comercializa aparelhos mais antigos da fabricante. Nas linhas a seguir conheça mais sobre os três principais celulares da Caterpillar.

2 de 6 Cat S42 H+ é um dos celulares 'indestrutíveis' da Caterpillar — Foto: Divulgação/Caterpillar Cat S42 H+ é um dos celulares 'indestrutíveis' da Caterpillar — Foto: Divulgação/Caterpillar

Primeiro telefone do mundo totalmente antibacteriano, o Cat S42 H+ foi anunciado em 2021. O celular possui um design resistente, com uma carcaça de grau militar super-resistente e certificação IP69, que confirma a proteção contra sólidos, jatos de água de alta pressão e alta temperatura, além de permitir a imersão em até 1,2 m de profundidade durante 35 minutos.

O destaque do modelo fica por conta da presença de íons de prata que combatem o crescimento de bactérias. De acordo com a Caterpillar, o modelo é indicado para quem trabalha em ambientes que precisam de cuidado redobrado com a higiene. Em sua ficha técnica, o Cat S42 H+ traz especificações mais básicas num tamanho também compacto. O celular conta com display de 5,5 polegadas, resolução HD+, memória RAM de 3 GB e apenas 32 GB de armazenamento interno.

Há duas câmeras: uma frontal de 5 megapixels e outra traseira com 13 MP. A bateria traz 4.200 mAh, que promete manter o celular funcionando por até dois dias, a depender do uso. Outros pontos são a conectividade 4G, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz), sistema Android e o fato de que funciona com luvas e dedos molhados. O telefone custa R$ 2.699 no parceiro oficial da marca e por R$ 1.669 na Amazon.

2. Cat S62 Pro (R$ 4.189)

3 de 6 Cat S62 Pro — Foto: Divulgação/Caterpillar Cat S62 Pro — Foto: Divulgação/Caterpillar

O modelo Cat S62 Pro traz como destaque de suas configurações a capacidade de entregar imagens térmicas. Equipado com o sensor Lepton FLIR 3.5, o celular aumenta em 4 vezes o número de pixels térmicos, prometendo mais nitidez na captura de imagens. As imagens térmicas podem ser combinadas com a foto captada pela câmera principal, uma lente Sony de 12 MP, ou utilizada com a tecnologia MSX (Multi-Spectral Dynamic Image) que sobrepõe os detalhes lineares da imagem térmica, proporcionando mais minuciosidades.

Com uma tela Full HD+ de 5,7 polegadas, que também permite trabalhar com luvas ou dedos molhados, o aparelho entrega uma ficha técnica intermediária. Ele vem com processador Qualcomm Snapdragon 660, octa-core, com velocidade de até 2,0 GHz, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, além da bateria de 4.000 mAh (duração de até dois dias, a depender do uso).

4 de 6 Cat S62 Pro é o celular mais caro da Caterpillar no Brasil — Foto: Divulgação/Caterpillar Cat S62 Pro é o celular mais caro da Caterpillar no Brasil — Foto: Divulgação/Caterpillar

O celular é resistente à areia, poeira e sujeira, à prova d’água, pode ficar submerso em até 3 metros por 60 minutos e aguenta quedas de 1,8 metros em superfícies de aço. Outro detalhe importante é sua resistência a choque térmico, suportando alterações de temperatura de -25 ° C a 55 ° C por até 24 horas. Para ter tudo isso, no entanto, é necessário desembolsar uma boa quantia: o modelo sai por R$ 7.999 na loja oficial, mas é ofertado por R$ 4.189 na Amazon.

5 de 6 CAT S61 — Foto: Divulgação/Caterpillar CAT S61 — Foto: Divulgação/Caterpillar

O terceiro e último modelo comercializado oficialmente pela Caterpillar no Brasil é quase uma ferramenta de trabalho. Como seu irmão mais robusto, o Cat S61 também possui uma câmera térmica capaz de identificar fontes de calor de até 400 ºC, graças a tecnologia FLIR. No celular há um sensor de qualidade do ar em ambientes internos e sensor laser na base do aparelho, para ajudar o usuário a medir até 8 metros de distância.

Com uma tela IPS Full HD de 5,2 polegadas, o aparelho conta com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno e bateria de 4500 mAh, compatível com Quick Charge 4.0.

O Cat S61 possui proteção IP68 e IP69K contra sujeira, consideradas as mais altas do mercado, resistente à areia, poeira e sujeira, além de conseguir ficar submerso em até 3 metros por 60 minutos.

6 de 6 Celular Cat S61consegue medir a qualidade do ar — Foto: Divulgação/Caterpillar Celular Cat S61consegue medir a qualidade do ar — Foto: Divulgação/Caterpillar

Quedas e choques térmicos também não serão um grande problema, já que o smartphone pode cair de até 1,8 metros em superfície de aço e suportar alterações de temperatura de -30 °C a 75 °C por até 30 minutos, entre outras características. Além do sensor de laser, o aparelho também conta com uma câmera principal de 16 megapixels e flash LED duplo, câmera para selfies de 8 megapixels e uma lente para captar imagens térmicas. Ele custa R$ 7.799 no site oficial e R$ 4.216 na Amazon.

Com informações de Caterpillar e Waps Solutions