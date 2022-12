Celular com câmera boa: conheça as melhores opções lançadas em 2022

O celular com câmera boa figura na lista de desejo de muita gente, já que passamos o dia registrando momentos importantes – e outros nem tanto. Por conta disso, o TechTudo reuniu seis aparelhos de variadas marcas e faixas de preço para que você fique por dentro das melhores opções entre os lançamentos de 2022. São aparelhos de Apple , Motorola , Samsung e Xiaomi à venda no mercado brasileiro.

O Galaxy A13 5G, por exemplo, é uma ótima opção entre os celulares básicos ao trazer câmera quadrupla de até 50 MP. Entre os smartphones intermediários, o Galaxy A73 se destaca com o sensor principal de 108 MP. Na categoria premium, existem modelos como o iPhone 14 Pro Max e o Galaxy S22 Ultra. Confira a seguir mais detalhes de cada smartphone.

2 de 8 Galaxy S22 Ultra se destaca como um dos melhores do mercado com poderoso conjunto de câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra se destaca como um dos melhores do mercado com poderoso conjunto de câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

CELULARES BÁSICOS COM CÂMERA BOA

3 de 8 Câmeras do Galaxy A13 trazem HDR — Foto: Reprodução/ Izzi Boye Câmeras do Galaxy A13 trazem HDR — Foto: Reprodução/ Izzi Boye

Apesar da ficha técnica apresentar o Galaxy A13 como produto básico, o modelo chama a atenção pelo conjunto fotográfico. Ao todo, o telefone apresenta quatro lentes traseiras: principal de 50 MP, ultra wide de 5 MP, sensor de profundidade de 2 MP e macro de 2 MP. Para selfies, a câmera conta com 8 MP.

O smartphone da Samsung consegue capturar imagens em HDR, cujo recuso permite ao usuário registrar de forma automática, três imagens com exposições diferentes da mesma cena, combinando as três exposições ao fazer os ajustes na imagem final. Sobre a opção de gravação de vídeos, o telefone filme em resolução Full HD.

O telefone foi lançado em março de 2022 por R$ 1.799 e atualmente pode ser encontrado por R$ 1.169 na Amazon. As configurações do aparelho ainda trazem uma telona de 6,6 polegadas e conta com resolução Full HD+ (2408 x 1080). Sobre o armazenamento, o dispositivo oferece três opções com 32, 64 e 128 GB com possibilidade de expansão através de cartões MicroSD de até 1 TB.

4 de 8 A câmera principal do Moto E32 possui 16 MP — Foto: Divulgação/Motorola A câmera principal do Moto E32 possui 16 MP — Foto: Divulgação/Motorola

Apesar do Moto E32 oferecer uma câmera principal de "apenas" 16 MP, o smartphone da Motorola permite aos usuários capturar fotos com o fundo desfocado e também imagens próximas com riqueza de detalhes. Isso é possível com as câmeras de profundidade e macro, que possuem 2 MP cada uma. O aparelho apresenta ainda sistema HDR, detecção facial, autofoco, LED flash e estabilização digital. Os vídeos são gravados na resolução Full HD a uma velocidade de 30 fps. Já a câmera selfie possui 8 MP.

O telefone da Motorola é equipado com o chip Unisoc T606 – um octa-core com velocidade de até 1,6 GHz. O smartphone traz 4 GB de RAM, tem 64 GB para armazenamento e bateria de 5.000 mAh. O E32 custa no momento R$ 945, uma redução considerável em relação ao preço de lançamento de R$ 1.499.

CELULARES INTERMEDIÁRIO COM CÂMERA BOA

3. Galaxy A73 5G (R$ 2.999)

5 de 8 Galaxy A73 tem o sensor principal com 108 MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 tem o sensor principal com 108 MP — Foto: Divulgação/Samsung

O arranjo fotográfico do Galaxy A73 5G oferece diversos recursos aos usuários e se estabelece como um dos mais relevantes destaques do telefone. A câmera principal revela 108 MP resolução. A outra lente é uma ultra wide de 12 MP com 123º e utiliza o zoom óptico híbrido para capturar imagens com maior ângulo de visão e também objetos mais distantes.

Além disso, o Galaxy conta com a opção desfoque de fundo com a lente de profundidade de 5 MP. O sensor macro, por sua vez, consegue obter preciosos detalhes das imagens registradas de perto com sua câmera de 5 MP. Quanto aos vídeos, são gravados a 4K a uma velocidade de 30 fps. Já a câmera para selfies possui 32 MP.

Com tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas e Full HD+ (2400 x 1080) que atualiza a uma taxa de 120 Hz, o aparelho tem processador Snapdragon 778G da Qualcomm, com opções de 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de espaço para dados. O A73 vem com bateria de 5.000 mAh e pode ser encontrado no mercado nacional por R$ 2.999 na Amazon.

4. Redmi 11 (R$ 2.599)

6 de 8 Câmeras do Redmi Note 11 Pro 5G conseguem gravar em Full HD — Foto: Divulgação/Xiaomi Câmeras do Redmi Note 11 Pro 5G conseguem gravar em Full HD — Foto: Divulgação/Xiaomi

O telefone Redmi 11, da Xiaomi, traz um conjunto quádruplo de lentes na traseira, no qual o fabricante garante fotos em alta definição com uma câmera principal de 50 MP. Para fotos com o fundo desfocado há o sensor de profundidade de 2 MP. Já se você deseja tirar boas fotografias de belas paisagens é possível usar a câmera ultra wide de 8 MP. Além disso, há também a lente macro para detalhes com 2 MP.

Em relação aos vídeos, o smartphone disponibiliza gravação em Full HD na resolução máxima a 30 quadros por segundo, tanto na câmera frontal quanto na traseira. A lente frontal oferece 13 MP para selfies.

A ficha ficha técnica ainda conta com uma tela Full HD+ (2400 x 1080) com 90 Hz de taxa de atualização e display com 6,43 polegadas. O processador é o Snapdragon 680, acompanhada de 4 ou 6 GB de RAM. O Redmi 11 ainda vem com 64 ou 128 GB de espaço para dados, com possibilidade de expansão via Micro SD e bateria potente de 5.000 mAh. O dispositivo custa R$ 2.599 na loja online oficial da Xiaomi.

CELULARES PREMIUM COM CÂMERA BOA

5. iPhone 14 Pro Max (R$ 9.699)

7 de 8 Câmeras do iPhone 14 Pro, cuja estrutura é similar à do Pro max — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmeras do iPhone 14 Pro, cuja estrutura é similar à do Pro max — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple investiu bastante no modelo premium do seu último lançamento e oferece o arranjo fotográfico mais avançado já visto num iPhone. O conjunto do iPhone 14 Pro max traz a câmera principal com 48 MP e ainda conta com uma grande angular e uma teleobjetiva com 12 MP cada. De acordo com a fabricante, o sensor ficou maior e proporciona aos usuários 38% mais luz na captura das imagens. Além disso, a empresa da maçã promete uma captura 2x mais rápida no iPhone 14 em condições de baixa luz, além de uma melhoria de 49%.

Pela primeira vez, a gigante de Cupertino oferece a função de autofoco na câmera de selfie de 12 MP, que pode ser conferida no Modo Cinema. Outro recurso importante é o reforço de um quarto sensor do tipo LiDAR, cuja funcionalidade é cria uma espécie de mapa de profundidade do ambiente, otimizando a experiência fotográfica.

Confira o lançamento da linha do iPhone 14

O novo iPhone chegou ao Brasil por R$ 10.499 na versão Pro Max de 128 GB. Passados dois meses desde o lançamento, o preço do aparelho aparece por R$ 9.699. Com tela de 6,7 polegadas com tecnologia Super Retina XDR OLED e taxa de atualização de 120 Hz, o smartphone premium da Apple usa o processador A16 Bionic e aparece em edições com 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

6. Galaxy S22 Ultra (R$ 8.599)

8 de 8 Fotos no Galaxy S22 Ultra traz a câmera principal com 108 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Fotos no Galaxy S22 Ultra traz a câmera principal com 108 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O conjunto fotográfico do Galaxy S22 Ultra contempla um arranjo digno de categoria premium, cuja lente principal traz 108 MP. O modelo conta com o sensor 23% maior do que na geração anterior, o que dá ao aparelho mais possibilidade de registros em ambiantes com pouca luz. Segundo o ranking de qualidade da câmera feito pelo site DXOMark, especializado em testes de câmera, um dos destaques é a qualidade das imagens com fundo desfocado, o balanço de branco e as cores vivas tanto em exposição normal quanto em modo zoom. Além disso, o aparelho conta com outras lentes, uma ultra wide de 12 MP e teleobjetiva com 10 MP.

Em relação às gravações de vídeo, o dispositivo apresenta um recurso com foco automático rápido e suave. Ainda vale mencionar a qualidade da estabilização de vídeo quando o usuário estiver caminhando, além da tonalidade da cor de pele balanceada. A câmera frontal conta com 40 MP, o que é mais que o suficiente para tirar selfies incríveis.

Galaxy S22: confira 7 fatos sobre o celular Samsung

O smartphone da Samsung apresenta a canetinha S Pen ultrarrápida. Além disso, as configurações do aparelho contemplam um dos melhores processadores do mercado, o Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm, que trabalha com 8 ou 12 GB de memória RAM. No armazenamento, há opções com 128 GB, 256 GB e 1 TB, sem possibilidade de expansão de memória. O modelo ainda oferece tela com taxa de atualização variável de até 120 Hz com o painel AMOLED Dinâmico 2X e bateria de 5.000 mAh. O poderoso telefone da Samsung pode ser encontrado no varejo online por R$ 8.599.