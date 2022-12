Celular Samsung com caneta: confira 5 opções à venda no Brasil

Marca registrada da extinta linha Galaxy Note , descontinuada em 2020, a caneta stylus da Samsung ainda é um dos acessórios queridinhos dos clientes da companhia. Apesar da lista de celulares compatíveis com o dispositivo ainda ser pequena (somente alguns poucos modelos das linhas Galaxy S e Galaxy Z), muitos consumidores não abrem mão do item, que ajuda bastante na hora de usar aparelhos com telas maiores, fazer anotações pessoais com mais facilidade, desenhos e outras atividades. Entre os aparelhos mais recentes que suportam a chamada S Pen estão o Galaxy S22 Ultra e Galaxy Z Fold 4 , ambos lançados este ano.

No mercado existem diferentes modelos do acessório e cada um atende a um dispositivo diferente da Samsung. Apesar de terem, em sua essência, a mesma função, eles não funcionam de forma igual em todos os aparelhos. O produto também é vendido separadamente, podendo ser encontrado a partir de R$ 359 na Amazon.

2 de 7 Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tipos de S pen

Antes de comprar a caneta stylus da Samsung, é preciso saber que a fabricante produz modelos compatíveis com smartphones ou tablets específicos. Em celulares mais recentes, as versões antigas da S Pen podem funcionar apenas para escrita, sem suporte a recursos como Air Action – que controla aplicativos remotamente via Bluetooth Low Energy (BLE). Atualmente, a empresa conta com quatro versões distintas:

S Pen: compatível com celulares da linha Galaxy S, Galaxy Note, tablets e notebooks da marca;

S Pen Pro: compatível com os mesmos modelos da S Pen tradicional e mais os modelos Galaxy Z Fold 3 e Z Fold 4

S Pen Fold Edition: compatível apenas com modelos da linha Z Fold

Galaxy Tab S Pen: a caneta que acompanha os tablets, pode ter funções limitadas nos smartphones

1. Galaxy Z Fold 4 (R$ 11.199)

3 de 7 Galaxy Z Fold 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O mais recente aparelho da Samsung compatível com a caneta stylus é o gigante dobrável Galaxy Z Fold 4. Lançado em agosto deste ano, durante o Galaxy Unpacked, o smartphone traz uma tela externa de 6,2 polegadas e uma interna se expande para 7,6 polegadas - sendo um pouco mais largo que seu antecessor. Ambos os displays são de AMOLED Dinâmico 2X, oferecendo uma boa taxa de atualização, com 120 Hz, ideal para dar maior fluidez na utilização dos aplicativos, assim como em jogos mobile.

A Samsung também não economizou em câmeras. O Galaxy Z Fold 4 conta com um trio de lentes traseiras, sendo a principal com 12 megapixels, acompanhada de uma ultra wide de 50 MP e a teleobjetiva de 10 MP. Na tela frontal, a câmera de selfies conta com 10 MP e, no miolo do aparelho, o usuário ainda encontra uma lente de 4 MP para realizar videochamadas.

Nas configurações internas o celular vem equipado com processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, memória RAM de 12 GB e pode chegar a até 1 TB de armazenamento. A bateria de 4.400 mAh segura o aparelho por pouco mais de um dia inteiro longe do carregador, a depender do uso. Outros recursos que podem atrair o consumidor é a compatibilidade com a rede 5G, pagamentos por aproximação com o NFC e o suporte a S Pen Fold - feita especialmente para as telas dobráveis.

O Galaxy Z Fold 4 chegou ao país custando R$ 12.799, mas pode ser encontrado na Amazon por R$ 11.199.

2. Galaxy S22 Ultra (R$ 8.399)

4 de 7 Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Também anunciando este ano, o Galaxy S22 Ultra é considerado o celular mais poderoso da Samsung. O celular vem com a S Pen integrada, feita para ser utilizada no modo “apenas escrita” em outros modelos com painéis Wacom. Por conta da falta de compatibilidade com outros celulares, a função Air Action só será habilitada neste modelo. No caso de outras versões de canetas stylus da Samsung, o consumidor deve ficar atento. A caneta que acompanha a linha Note e os tablets funcionará apenas para escrita, não há compatibilidade com o modelo Fold e somente a S Pen Pro terá o mesmo funcionamento.

O Galaxy S22 Ultra vem com um telão de 6,8 polegadas, AMOLED Dinâmico 2X, com taxa de atualização de até 120 Hz. Seu jogo de câmeras também está entre os pontos fortes do aparelho, com a principal 108 MP, acompanhada de uma ultra wide de 12 MP, teleobjetiva de 10 MP (3x) e teleobjetiva de 10 MP (10x). Para selfies, o usuário poderá contar com 40 MP. A ficha técnica do smartphone ainda possui um processador Snapdragon 8 Gen 1, até 12 GB de RAM, podendo chegar a até 1 TB de armazenamento.

Para dar conta da robustez do S22 Ultra, a Samsung equipou o aparelho com uma bateria de 5.000 mAh, o que garante cerca de dois dias longe do carregador, dependendo do uso. O celular é compatível com a rede 5G e pagamentos por aproximação. No Brasil, o carro-chefe da sul-coreana chegou custando R$ 9.499. Hoje em dia ele sai por R$ 8.399.

3. Galaxy Z Fold 3 (R$ 6.200)

5 de 7 S Pen no Galaxy Z Fold 3 — Foto: Divulgação/Samsung S Pen no Galaxy Z Fold 3 — Foto: Divulgação/Samsung

O primeiro dobrável da Samsung compatível com a caneta stylus foi o Galaxy Z Fold 3 , lançado em 2021. Para ele, a fabricante sul-coreana precisou criar uma versão exclusiva, chamada de S Pen Fold, que também é compatível com a versão mais recente do celular. Porém, com exceção da versão Pro da S Pen, a empresa desaconselha o uso de outros modelos da caneta stylus - não apenas de outros fabricantes, mas também dela própria, com risco de danificar a tela do smartphone dobrável.

Quem se interessa em adquirir o celular com formato de tablet da Samsung vai encontrar em suas configurações a presença do chip Snapdragon 888. O aparelho também conta com memória RAM de 12 GB e armazenamento de até 512 GB. O tamanho do Fold 3 também não é muito diferente da versão atual. Sua tela externa tem 6,2 polegadas com painel AMOLED Dinâmico 2X, já a interna conta com 7,6 polegadas, ambas com taxa de atualização de 120 Hz.

Na primeira tela fica a câmera frontal de 10 MP. Já na traseira, o telefone traz três câmeras principal, ultra wide e teleobjetiva, todas com 12 MP. A bateria é de 4.400 mAh e o celular conta recursos atuais como compatibilidade com a rede 5G e pagamento por aproximação. O Galaxy Z Fold 3 chegou ao Brasil em agosto do ano passado custando R$ 12.799. Atualmente, ele sai por cerca de R$ 6.200 no varejo online.

6 de 7 Galaxy S21 Ultra — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S21 Ultra — Foto: Divulgação/Samsung

Primeiro modelo da linha S a receber a compatibilidade com a S Pen, após a descontinuidade do Galaxy Note, O Galaxy S21 Ultra segue sendo uma boa opção para quem quer adquirir um celular com a canetinha. Com uma tela de 6,8 polegadas com painel de AMOLED Dinâmico 2x e taxa de atualização de 120 Hz. Entre os destaques de sua ficha técnica está o conjunto de quatro câmeras, em que a principal chega a 108 MP sendo acompanhada de câmera periscópica de 10 MP com zoom ótico de 10, teleobjetiva de 10 MP (zoom ótico 3x) e uma ultra wide de 12 MP. Para a lente frontal a Samsung reservou 40 MP.

Alguns consumidores podem achar como ponto negativo a presença do processador Exynos 2100, fabricado pela Samsung. Além disso, o celular também não vem com um espaço interno para abrigar a caneta eletrônica. Por outro lado, o Galaxy S21 Ultra traz memória RAM de 12 GB, capacidade de armazenamento de até 512 GB, bateria de 5.000 mAh e compatibilidade com a rede 5G, que permanecem sendo características de telefones premium.

O celular chegou ao mercado brasileiro custando a partir de R$ 7.999. Vale ressaltar que ele segue compatível com quase todas as canetas stylus da Samsung, com exceção da feita exclusivamente para os modelos Fold.

7 de 7 Galaxy Note 20 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Note 20 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Representando o fim de uma era, o Galaxy Note 20 foi o último modelo da Samsung a representar a linha que misturava celular e tablet em um único aparelho. Anunciado em agosto de 2020, ele trazia não apenas a versão tradicional, mas também a Ultra, ainda mais robusta.

Na época, ambos possuíam tela grande, compatibilidade com a caneta eletrônica e ficha técnica poderosa. O Galaxy Note 20 foi apresentado com tela de 6,7 polegadas (120 Hz), enquanto o Galaxy Note 20 Ultra trazia o display de 6,9 polegadas (240 Hz). Os dois com painel AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+. O conjunto de câmeras, triplo, também é destaque nesses aparelhos, com a principal do Note 20 com 64 MP e a versão Ultra com 108 MP. Na parte interna dos aparelhos há outra semelhança, o mesmo chip Exynos 990.

O Galaxy Note 20 veio equipado com 8 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento e bateria de 4.300 mAh, enquanto sua versão mais robusta podia chegar até 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento (expansível até 1 TB) e bateria de 4.500 mAh. A versão tradicional do celular foi lançado custando R$ 6.499, enquanto o modelo Ultra saía por R$ 7.999. Apesar de terem sido descontinuados, os celulares mais robustos são encontrados na Amazon por R$ 6.999.

