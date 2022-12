Cinco formas de usar a tecnologia para manter amizades a distância

A tecnologia pode ser uma ferramenta útil para manter a amizade com pessoas que moram em outros estados ou países. Quando a saudade aperta, ferramentas como o Teleparty , que possibilita fazer uma sessão de cinema remota, despontam como solução para ajudar a estreitar os laços a distância. Outros exemplos são aplicativos como WhatsApp e Telegram , que permitem a criação de grupos para troca de mensagens exclusivas entre amigos. A seguir, o TechTudo lista cinco maneiras de utilizar a tecnologia como aliada para manter contato com os amigos de forma remota.

1. Faça uma 'sessão cinema' remota

Existem alguns serviços para criar sessões de cinema remotas, como o Teleparty, antigo Netflix Party. A extensão, disponível para Chrome e Microsoft Edge, permite que o usuário assista a filmes e séries da Netflix remotamente com os amigos. Com a tecnologia, basta que um anfitrião convide outras pessoas para uma sala virtual, e o conteúdo é exibido para todos. O Teleparty permite que até mil pessoas participem de uma sessão, com a condição de que todas sejam assinantes do streaming, e conta com um chat para conversar durante a sessão. O recurso também funciona com os serviços Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max e Hulu.

Também é possível fazer watch parties com o aplicativo Rave, disponível para iPhone (iOS) e Android. Ele permite que os usuários assistam a seus títulos preferidos da Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video e HBO Max com os amigos, simultaneamente e de forma remota. Assim como o Teleparty, o app também permite conversar por chat durante a exibição.

2. Crie um grupo de mensagens só para os amigos

Outra forma de usar a tecnologia para manter amizades a distância é criar grupos de mensagens exclusivos com os amigos. Para isso, é possível utilizar aplicativos famosos, como o WhatsApp ou o Telegram. Ambos funcionam tanto no sistema Android quanto iOS e podem ser acessados também pelo navegador web. Com eles, é possível enviar mensagens de texto, áudios, fotos, vídeos e outras mídias para os amigos, mantendo o contato diariamente.

Se preferirem, os usuários também podem optar pelo Discord, aplicativo gratuito que possibilita conversar por voz, vídeo ou texto com os amigos. Basta criar um servidor, isto é, um espaço exclusivo, para poder manter contato com as amizades a distância. O serviço está disponível para Android, iOS, Windows, macOS, Linux e também para navegadores web.

3. Marque videochamadas periodicamente

Se as mensagens de texto e áudio não forem suficientes para matar as saudades dos amigos, você pode marcar uma videochamada com eles. Existem diversos serviços que permitem realizar chamadas de vídeo gratuitas, como Google Meet, Skype, Zoom e Microsoft Teams. Uma dica é incluir as reuniões em vídeo na rotina, separando um dia específico do mês ou da semana para se encontrar com os amigos online.

De modo geral, os serviços de chamada de vídeo oferecem criptografia para mensagens e chamadas, o que aumenta a segurança dos usuários em relação ao conteúdo compartilhado durante a conversa. Alguns deles, como o Microsoft Teams e o Google Meet, podem ser utilizados diretamente no navegador web, caso o usuário não queira baixar o aplicativo.

4. Jogue games divertidos

Existem algumas opções de jogos para celular e PC que podem ser uma saída divertida para manter contato a distância. Um deles é o Gartic, que consiste em fazer com que os jogadores adivinhem desenhos feitos por outros participantes sobre diferentes temas. Outra opção semelhante é o Gartic Phone, desenvolvido pela mesma empresa que criou o primeiro. Ele funciona como um telefone sem fio, em que os jogadores devem descobrir frases com base em desenhos.

Mais um game para se divertir com os amigos de forma remota é o Among Us. O jogo consiste em uma disputa: um grupo tenta sobreviver em uma nave espacial, ao mesmo tempo em que um ou mais traidores tentam derrotá-los. Além disso, também existem opções para jogar com os amigos nos grupos de WhatsApp. Games como Uno, Forca, Detetive, Jogo da Velha e Cidade Dorme são algumas possibilidades de jogos no aplicativo de mensagens.

5. Crie uma playlist com seu amigo

O Spotify também pode ser um aliado quando o assunto é usar a tecnologia para manter amizade a distância. Isso porque o serviço de streaming possui um recurso que permite "dar match" com os amigos, criando playlists conjuntas que unem os gostos musicais de pessoas diferentes. A ferramenta está disponível no aplicativo do Spotify, que funciona em aparelhos com Android e iOS.

Vale ressaltar que cada usuário pode enviar até dez convites para "dar match" no Spotify, seja por WhatsApp, redes sociais ou e-mail. Depois da combinação dos gostos musicais, a playlist será exibida nas contas das pessoas e receberá novas recomendações todos os dias. Além disso, os usuários ainda conseguem ver um tipo de "story" da playlist conjunta, que exibe informações do "match".

Com informações de Make Use Of

