Como baixar música do YouTube no PC ou notebook

Baixar música do YouTube no PC ou notebook é possível de várias formas. Fazer o download de conteúdos de áudio ou músicas de vídeos e clipes no YouTube pode não ser uma tarefa fácil, já que os programas mais comuns baixam o arquivo original, com vídeo completo. Entretanto, quem deseja ouvir apenas as faixas em MP3 pode salvar essas mídias em áudio, em vários formatos, para ouvir no computador ou colocar no seu smartphone.

1 de 6 Como baixar música do YouTube no PC — Foto: Reprodução/NordWood Themes/Unsplash Como baixar música do YouTube no PC — Foto: Reprodução/NordWood Themes/Unsplash

Qual é o melhor aplicativo para fazer live no YouTube? Confira no Fórum do TechTudo!

O Snapinsta permite baixar músicas do YouTube no PC rapidamente. Com uma interface simples, o site entrega arquivos de áudio livres de imperfeições, com a mesma qualidade do vídeo usado no download.

Para usá-lo, copie a URL do vídeo do YouTube que deseja extrair o áudio e acesse a página do Snapinsta pelo TechTudo. Depois, cole em “Search or paste Youtube link here” para fazer o download do áudio em MP3. Para finalizar, clique no botão azul “Download”.

2 de 6 Snapinsta permite baixar música do YouTube no PC — Foto: Reprodução/TechTudo Snapinsta permite baixar música do YouTube no PC — Foto: Reprodução/TechTudo

Copie a URL do vídeo do YouTube que você deseja baixar a música; Entre no site do Snapinsta pelo TechTudo; Cole o link em "Search or paste Youtube link here”; Clique no botão "Download".

O Video2mp3 é uma solução online para as pessoas que não pretendem instalar nenhum tipo de softwares com funções tão específicas. Ideal para quem não quer encontrar dificuldades de configurações, este serviço é prático e necessita apenas que a URL do vídeo seja colada no local indicado. Basta realizar o download clicando na opção “Convert”. O arquivo de saída é configurado automaticamente para MP3.

3 de 6 Video2mp3 permite baixar música do YouTube no PC — Foto: Reprodução/TechTudo Video2mp3 permite baixar música do YouTube no PC — Foto: Reprodução/TechTudo

Copie a URL do vídeo que você deseja extrair o áudio; Acesse o site do Video2mp3 pelo TechTudo; Cole o link no local indicado e clique na opção “Convert”.

O SaveFrom.net também é um serviço online que conta com funções ainda mais práticas. A página para baixar música do YouTube conta apenas com o local específico para colar a URL do vídeo e um botão verde chamado “Baixar”, que deve ser acionado para gerar a opção de download em formato MP3 ou MP4. O resultado final é um arquivo de áudio fiel ao vídeo original postado no YouTube, sem complicação.

4 de 6 SaveFrom.net permite baixar música do YouTube — Foto: Reprodução/TechTudo SaveFrom.net permite baixar música do YouTube — Foto: Reprodução/TechTudo

Copie a URL do vídeo com a música que você quer baixar; Entre no site do SaveFrom.net pelo TechTudo; Cole o link do vídeo no local indicado e toque no botão verde “Baixar”; Clique em "Baixar MP4" para fazer o download.

4. aTube Catcher

O aTube Catcher é um software famoso entre os usuários e bem completo. Além de baixar áudio de vídeos, ele permite gravar CDs e DVDs e até mesmo gravar músicas por meio da placa onboard do computador.

Com ele, extrair faixas de áudio do YouTube é uma tarefa muito simples. Basta acessar a aba “Downloader”, colar o link do vídeo em “URL del Video” e determinar o formato de saída para MP3.

5 de 6 Interface do aTube Catcher — Foto: Reprodução/Marvin Costa Interface do aTube Catcher — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Baixe o aTube Catcher pelo TechTudo e abra o programa; Acesse a seção "Downloader" e cole o link do vídeo em "URL del Video". Escolhe o perfil de saída em MP3 e confirme em "Baixar".

O Only MP3 (https://en.onlymp3.to/77/) é simples de usar, assim como as plataformas anteriores. Para baixar o áudio de vídeos de YouTube, o usuário precisa copiar a URL do vídeo e colar no local indicado e clicar no botão vermelho "Convert". Depois disso, o conteúdo é carregado e a página exibe a opção de formato mp3. Para baixar a música, basta tocar em "Download" e aguardar o arquivo carregar no seu PC.

6 de 6 Only MP3 permite baixar músicas do YouTube no PC — Foto: Reprodução/TechTudo Only MP3 permite baixar músicas do YouTube no PC — Foto: Reprodução/TechTudo

Salve a URL do vídeo do YouTube e acesse o site do OnlyMP3 pelo TechTudo; Cole o link no local indicado e clique no botão "Convert"; Toque em "Download" e aguarde o arquivo carregar no seu PC.

Veja também: assista ao vídeo a seguir e aprenda como baixar vídeos do YouTube