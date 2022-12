Como baixar Reels do Instagram para o celular

Baixar Reels do Instagram para o celular é algo possível de ser feito de algumas formas pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Caso o vídeo seja da sua própria conta, o app possibilita realizar o procedimento com uma opção dentro da plataforma. Agora, se a mídia for de outras pessoas, você pode baixar alguns aplicativos na Google Play Store ou App Store que realizam o procedimento de download. Há ainda a opção de gravar a tela do celular para obter o arquivo.

Baixar o Reels do Instagram para o celular é útil para quem deseja obter a mídia para compartilhar em outras plataformas, ou manter o arquivo salvo no smartphone. Veja, a seguir, quais são as ferramentas que permitem fazer o processo e como realizá-lo.

1 de 4 Descubra como baixar Reels do Instagram — Foto: Raquel Freire/TechTudo Descubra como baixar Reels do Instagram — Foto: Raquel Freire/TechTudo

📝 Instagram não está entregando os seus Reels? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Fazer download do seu próprio Reels pelo arquivo

Baixar um Reels postado no seu perfil pode ser feito de forma nativa - ou seja, pelo próprio Instagram. O processo é interessante, por exemplo, para resgatar uma mídia postada que já tenha sido apagada do aparelho. O procedimento pode ser realizado ao abrir o app, ir na sua foto, no canto inferior direito, e, em seguida, tocar na aba Reels.

Depois, toque nos três pontinhos dentro do vídeo e pressione a opção “Salvar no seu dispositivo”. Aguarde o carregamento e, então, o aplicativo informará que a mídia foi salva no rolo da câmera. Vá na galeria do celular ou nos arquivos para encontrá-lo.

2 de 4 Baixe seu próprio Reels do Instagram com função nativa do app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Baixe seu próprio Reels do Instagram com função nativa do app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Fazer download de Reels de outros usuários usando app

Essa opção não é possível de ser realizada pelo próprio Instagram, mas há alguns aplicativos que cumprem a função. O recurso pode ser útil para quem quer salvar os conteúdos no celular ou compartilhar em outras plataformas. Para iPhone (iOS), um deles é o InstantSave. Para usá-lo, é necessário logar com a conta do Instagram pelo app e, em seguida, buscar o vídeo que deseja baixar. Depois, é preciso tocar nos três pontinhos dentro do Reels e pressionar em “Copiar link”. Retorne para a página inicial do InstantSave e cole o link no app. Depois, toque em “Salvar” para acessá-lo na galeria.

Para Android, o Instdown é uma alternativa para obter Reels de outros usuários. Para usá-lo, é necessário ir até a aba de Reels do Instagram, tocar nos três pontinhos e, depois em, “Copiar link”. Ao abrir o Instdown, não é preciso realizar login, caso o vídeo seja público. Basta colar a URL e tocar no símbolo de download, representado pelo triângulo invertido. Ao finalizar, o app apresentará a mensagem “Download done” para informar que o processo foi feito. O arquivo ficará salvo na pasta “Movies” no aplicativo Fotos e na galeria do celular. Em caso de perfil privado, o app solicitará que seja feito o login no Instagram para, em seguida, realizar o download.

3 de 4 Instdown é opção para baixar vídeos do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Instdown é opção para baixar vídeos do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Gravar a tela do celular

Outra maneira de ter salvo no smartphone um Reels do Instagram é gravando a tela do celular. O procedimento pode ser feito de forma nativa em iPhones e em alguns modelos de marcas como Samsung e Xiaomi. Também há alguns aplicativos para Android que realizam a função. Ao gravar, o arquivo fica salvo no aparelho celular, de forma que é possível compartilhar em outras plataformas posteriormente.

Para gravar no iPhone (iOS), é necessário ir em “Ajustes” e, depois, em “Central de controle”. Em seguida, vá para a aba “Mais controles” e toque em “Gravação de tela”. Pressione o ícone verde (+) e retorne para a página inicial. Puxe a barra de notificações na parte superior da tela e o botão para gravação estará lá. Toque nele para começar a gravar. Depois, é só ir ao Instagram e reproduzir o vídeo desejado. Ao finalizar, puxe a barra de notificações novamente e toque no botão de câmera para parar a gravação. A mídia ficará salva na galeria do celular.

Em alguns modelos da Samsung e Xiaomi, o controle de gravação também fica na barra de acesso rápido, que pode ser vista deslizando o dedo pela tela de baixo para cima. Caso não esteja disponível, você pode buscá-lo na opção de edição da aba, que permite adicionar ou remover botões. Se os processos anteriores não servirem para o seu aparelho, você pode ainda baixar o aplicativo XRecorder na Google Play Store. Após abrir o app, toque em “Gravar” para que a ferramenta seja iniciada. Ao finalizar, a plataforma exibirá o vídeo a ser reproduzido e o manterá disponível tanto na galeria do aparelho, quanto do próprio aplicativo.

4 de 4 Obtenha Reels no seu celular com gravação de tela — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Obtenha Reels no seu celular com gravação de tela — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de BusinessInsider e TimesNowNews

Veja ainda: 3 recursos que o Instagram copiou de outras redes