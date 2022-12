Como calcular calorias pelo celular? Veja 5 apps que podem te ajudar

Também é possível inserir manualmente esses valores, caso já haja um acompanhamento nutricional sendo feito. Ao incluir os alimentos, os apps descontam as calorias daquele item do valor total de calorias diárias. Assim, é possível acompanhar a cada refeição o quanto já foi e o quanto ainda pode ser ingerido. Confira, nas próximas linhas, cinco apps que podem ajudar a contar consumo calórico pelo celular.

Veja 5 apps para contar calorias pelo celular — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Fat Secret

O Fat Secret, disponível para Android e iPhone, é gratuito e tem várias opções de alimentos e marcas para registro. Com ele, é possível contabilizar calorias e nutrientes. Ao entrar no app, o sistema calcula a quantidade calórica que deve ser ingerida por dia, de acordo com o peso, altura e rotina do usuário. Caso a pessoa prefira, os valores podem ser adicionados manualmente. Por lá, é possível registrar as alimentações separadas por categorias como café da manhã, almoço, jantar e lanches. As comidas podem tanto ser inseridas de forma escrita, como escaneadas pelo código de barras.

Na versão premium, o aplicativo dispõe de cardápios personalizados conforme o objetivo do assinante. Apenas no plano pago, também há possibilidade de inserir a quantidade de água ingerida durante o dia, em uma guia específica. Para ter acesso aos recursos, há o plano mensal no valor de R$ 27,99, o trimestral por R$ 69,99, ou o anual, por R$ 169,99.

Fat Secret é opção para contabilizar calorias de alimentos e exercícios — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Para contabilizar calorias no app, baixe-o e informe seus dados pessoais, com altura e peso. Depois, vá na aba “Diário” na barra inferior da tela. Em seguida, toque no símbolo de (+) em uma das refeições que deseja registrar. Pesquise pelo alimento consumido e, depois, selecione a opção correspondente. Se preferir, toque na câmera na parte superior e digitalize o código de barras. Dê um "check", e o alimento será adicionado junto à quantidade de calorias.

2. EasyFit

O EasyFit é outra alternativa gratuita para contabilizar as calorias no Android ou iPhone. Assim como o anterior, ele também fornece uma estimativa de calorias que devem ser ingeridas conforme as medidas e hábitos da pessoa. Também é possível acrescentá-las de forma manual. O aplicativo tem uma área que permite salvar refeições prontas comumente usadas. Outra possibilidade da plataforma é incluir atividades físicas feitas durante o dia, com várias opções disponíveis como corrida, alongamento, musculação etc.

O relatório do dia com a quantidade de macros e estatísticas de progresso também pode ser obtidas com ele. Para incluir um alimento ao aplicativo, primeiro é necessário realizar o processo de cadastro e inclusão dos dados. Depois, você pode tocar no ícone de garfo e faca, na página inicial. Escreva o nome da comida e selecione-a entre as opções. Em seguida, digite o peso do alimento e toque em “Adicionar”. Volte ao início, e o item terá sido inserido junto dos valores das calorias.

EasyFit conta com gráficos que indicam quantidade de calorias consumidas no dia — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

A calculadora do Lifesum, disponível para iPhone e Android, também oferece uma sugestão básica de calorias diárias, de acordo com as informações e objetivos do usuário. Os alimentos podem ser adicionados no diário e separados entre café da manhã, almoço, jantar e lanches. Em cada refeição, o app exibe uma recomendação da quantidade calórica que aquela parte do dia deve ter. Também é possível encontrar dietas prontas para serem seguidas, como jejum intermitente, cetogênica, low carb, mediterrânea etc. A plataforma também apresenta uma área específica com receitas saudáveis, além de testes para medir o nível de saúde e estatísticas de progresso.

Para adicionar alimentos e registrar as calorias, o Lifesum é totalmente gratuito. Assim, vá em “Diário” e toque no símbolo de (+) na área inferior. Selecione a qual refeição ela pertence e digite o nome do alimento. O aplicativo também permite escanear o código de barras do produto. Basta tocar no símbolo ao lado da área de pesquisa. Depois, selecione a opção desejada e pressione “Registrar”.

Lifesum detalha quantidade calórica que deve ser ingerida a cada refeição — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Já os planos alimentares prontos e os gráficos de evolução só podem ser ativados com a versão paga. O valor no plano mensal é de R$ 28,99, enquanto no trimestral é de R$ 70,99. O anual, por sua vez, pode ser assinado por R$ 139,99.

4. Tecnonutri

A contagem calórica também pode ser realizada de forma gratuita com o app Tecnonutri, disponível para Android e iPhone (iOS). Além de apresentar a sugestão de calorias diárias ao usuário e permitir calcular as refeições, a plataforma oferece um sistema de programas nutricionais. É possível encontrar planos alimentares prontos e em vários estilos, como dieta flexível, vegetariana, detox etc.

Dentro dos programas, também há rotina de exercícios a serem cumpridos, conforme o objetivo pessoal, como emagrecimento, ganho de massa muscular ou peso. O aplicativo também apresenta grupos para interação, receitas, meditações, aulas e consultas virtuais com nutricionistas e psicólogos. Para ter acesso aos serviços adicionais, além da calculadora, é preciso usar o plano profissional.

Além de calcular calorias, Tecnonutri também fornece programas personalizados — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Para contar calorias no Tecnonutri, realize o cadastro e, em seguida, toque no símbolo de (+) no canto inferior da tela. Depois, pressione “Adicionar alimentação”. Selecione a refeição que será calculada e, em seguida, digite o nome do alimento. Nessa área, será possível ver toda a tabela nutricional do item. Dê o check para confirmar. Após a inserção, a tela inicial exibirá as barras com as quantidades de calorias consumidas, fibras, proteínas, gorduras e carboidratos.

5. MyFitnessPal

O MyFitnessPal é bem popular entre os apps de contagem calórica. A ferramenta oferece uma grande quantidade de alimentos e marcas diferentes para serem calculados, e tem também escaneamento por código. Assim como os demais, ele fornece uma base de ingestão calórica personalizada e gratuita para cada usuário que se cadastra na plataforma.

O valor pode ser alterado quando a pessoa desejar. Ao adicionar um alimento, o serviço começa a descontar as calorias da meta diária. Caso um exercício seja incluído, esse número muda conforme o gasto obtido na atividade física. Por lá, também é possível ver a tabela de nutrientes e macros do dia, semana ou outra data.

MyFitnessPal é opção para quem quer calcular refeições diárias — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Outra possibilidade do MyFitnessPal é sincronizá-lo com aplicativos e aparelhos que monitoram passos. Dessa forma, as calorias queimadas são incluídas automaticamente. O app é gratuito e está disponível para Android e iPhone (iOS). Há também uma versão paga, que remove anúncios e libera alguns recursos, por R$ 14,99/mês ou R$ 74,90/ano.

Para calcular um alimento no app, vá em “Diário” na barra inferior da tela. Selecione a refeição e, depois, toque em “Adicionar alimento”. Pressione na área de pesquisa e escreva o nome ou entre em “Fazer leitura em código de barras” para digitalizar um produto industrializado. Depois, toque em (+) para que ele seja incluído nos registros.

