Como comprar gift card pelo PayPal? Guia tira dúvidas sobre o processo

A loja interna para compra de cartões presente no PayPal não está disponível no Brasil, apenas nos Estados Unidos e outros países. Caso você tenha acesso à versão internacional da plataforma, basta acessar "https://www.paypal.com/us/gifts/" (sem aspas) para visualizar a loja com todos os cartões à venda. Após escolher um dos gift cards disponíveis, informe o valor desejado e faça login no PayPal para completar a compra. Se estiver comprando o cartão para outra pessoa, você pode inserir o endereço de e-mail do destinatário e adicionar uma mensagem para ser enviada junto com o presente.