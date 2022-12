Como empreender do zero? Veja sites com cursos de empreendedorismo grátis

Pessoas que querem empreender do zero podem contar com a ajuda de sites que oferecem cursos de empreendedorismo gratuitos. Por meio de aulas disponíveis em plataformas como Udemy e Sebrae , os alunos conseguem aprender conceitos fundamentais sobre temas como gestão, finanças e marketing e, assim, dar os primeiros passos para começar o próprio negócio. Na lista a seguir, o TechTudo reúne cinco sites com cursos para empreendedores. Confira como cada um deles funciona e escolha a opção que melhor se adequa às suas necessidades.

1. Sebrae

"Aprender a empreender" é o principal curso de empreendedorismo do Sebrae. Com duração de 16 horas e prazo de conclusão de 30 dias, as aulas ensinam conceitos básicos de empreendedorismo, marketing e finanças para estudantes, microempresários e candidatos a empresários. Ao final das aulas, os alunos podem emitir um certificado de conclusão do curso. Não é preciso fazer prova para obter o documento.

Existem, ainda, outros cursos de empreendedorismo gratuitos no Sebrae, como "Atualização em empreendedorismo", "Empreendedorismo e características do comportamento empreendedor", "Empreender na prática" e "Como formalizar seu negócio como microempreendedor individual". Para acessá-los, basta abrir "https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline" (sem aspas) e filtrar os cursos com o filtro "Empreendedorismo".

2. Escola Virtual

A Escola Virtual (https://www.ev.org.br/areas-de-interesse/negocios-e-inovacao) é uma plataforma da Fundação Bradesco que oferece cursos profissionalizantes totalmente gratuitos. Entre as opções voltadas para empreendedorismo, há o curso "Empreendedorismo e Inovação", que possui duração de 12 horas e apresenta conceitos importantes da área.

Existem, ainda, cursos específicos para gestão de projetos, liderança e administração. Todos aqueles que obtiverem aproveitamento superior a 70% após a avaliação final do curso podem emitir um certificado de conclusão. Os documentos estão disponíveis para serem baixados pelo próprio estudante na página da Escola Virtual.

3. Programa Avançar

O Programa Avançar (https://www.programaavancar.com.br/) é uma iniciativa do Santander que oferece podcasts, lives e cursos para quem quer empreender. Além de empreendedorismo, os conteúdos tratam de temas como educação financeira, gestão responsável e investimentos. Entre os cursos disponíveis, há desde aulas para iniciantes, como "Empreendedorismo: como investir no seu negócio", até conteúdos mais avançados, como "Mercado Internacional: Importar e Exportar".

Para ter acesso aos conteúdos, é preciso se cadastrar na plataforma e informar nome completo, CPF, e-mail e senha. Os cursos oferecem certificado de conclusão, desde que os alunos tenham assistido a todos os vídeos e respondido a cinco questões de múltipla escolha, em que cada pergunta possui peso dois. O estudante deve acertar no mínimo oito pontos e aguardar a validação do Programa Avançar. O site tem até 15 dias úteis para enviar o certificado de participação por e-mail.

4. Endeavor

A Endeavor (https://endeavor.org.br/formato/cursos/), organização que apoia empreendedores, oferece diversos cursos gratuitos voltados para quem busca acelerar o crescimento do seu negócio. A plataforma é ideal para aprender sobre empreendedorismo do zero, uma vez que conta com cursos como "Primeiros passos para montar seu negócio" e "Startup: ferramentas essenciais para começar seu negócio", oferecidos em parceria com o Sebrae. A plataforma também disponibiliza aulas para empreendedores cujo negócio está em expansão, incluindo "Expansão: a estratégia de crescimento certa para seu negócio".

O site conta ainda com diversos ebooks, ferramentas e planilhas nas temáticas de negócios, gestão, marketing e empreendedorismo. Para ter acesso ao serviço, é preciso se cadastrar na Endeavor com nome completo, nome de usuário e e-mail. Em seguida, é necessário confirmar o endereço de e-mail e adicionar uma senha para completar o login.

5. Udemy

Existem ainda diversos cursos para empreendedores na Udemy. É possível encontrar cursos gratuitos usando o filtro da plataforma, embora o número de opções pagas seja maior. As aulas têm valores que variam de R$ 22,90 a R$ 129,90 e envolvem assuntos como “Criatividade e Inovação nos Negócios” e “Fast MBA — Empreendedorismo, Negócios e Startups na Prática”. A Udemy oferece certificado de conclusão do curso, que pode ser acessado pelo estudante ao clicar no troféu localizado acima do reprodutor do curso.

