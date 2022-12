Como encontrar passagem aérea barata pelo celular

Encontrar passagem aérea barata é algo que pode ser feito também pelo celular. Utilizando aplicativos para iPhone ( iOS ) e Android , é possível encontrar diversos tíquetes com valores abaixo da média - o que ajuda muito na hora de planejar uma viagem com economia. Há apps que monitoram todos os voos disponíveis na web, por exemplo, apresentando aos usuários as opções mais baratas no período desejado, enquanto outros oferecem cupons de desconto para serem aplicados no carrinho de compras. Na lista a seguir, saiba encontrar passagem aérea barata pelo celular utilizando diferentes apps.

1. Por apps de companhias aéreas

Para acompanhar promoções de passagens, uma dica é conferir com frequência os aplicativos das próprias empresas aéreas, como GOL, Latam Airlines e Azul, disponíveis para Android e iPhone (iOS). Pelas plataformas, os usuários podem gerenciar viagens e encontrar preços especiais, incluindo descontos exclusivos para quem acessa as páginas diariamente.

Além disso, as marcas costumam promover ofertas todo semestre, como a Megapromo, da Latam Airlines, e o Feirão da Gol Linhas Aéreas. Para realizar a busca, basta inserir o local de origem, o destino e as datas de ida e volta para que o app procure as melhores opções de voos no período selecionado.

2. Por apps buscadores de voo

Aplicativos buscadores de voos, como Kayak, Decolar e Skyscanner, fazem a ponte entre os viajantes e as companhias aéreas, buscando as melhores promoções de passagens em diversos sites. Aqui, é como se as plataformas “rastreassem” todos os voos da web, apresentando aos usuários as opções mais baratas. Com eles, também é possível fazer reservas de hotéis e até mesmo comprar passeios, funcionalidades que tornam as viagens ainda mais práticas.

Para iniciar a pesquisa por passagem aérea barata, basta inserir o local de origem, destino e as datas de ida e volta, além da quantidade de passageiros e a classe do voo. Os buscadores exibirão os melhores resultados, com valores que variam de acordo com cada companhia aérea, tipo de bagagem, e as conexões.

3. Por programa de milhas

Aplicativos disponíveis para Android e iPhone (iOS) disponibilizam programas de milhas aos usuários como uma forma de recompensa. A GOL, por exemplo, trabalha com o app Smiles, que fornece pontos após a compra de passagens aéreas, reservas de carros, aluguel de hotéis ou outros serviços que façam parte do programa. Assim, acumulando o saldo, é possível trocá-lo por descontos em novas passagens de avião.

O Latam Pass, da Latam, possui funcionalidades semelhantes: com o app, você realiza seu cadastro e acumula pontos através de diferentes opções, como o uso de cartões de crédito do banco Itaú, compras de passagens aéreas, serviços de hospedagem ou aluguel de carros. Depois, basta trocar os pontos por milhas e viajar para qualquer destino, dependendo da quantia acumulada. Ainda existem opções como o Tudo Azul, da Azul Linhas Aéreas, e o Livelo, da Elo, que possuem o mesmo objetivo e podem ser usados para poupar na hora de planejar uma viagem.

Além disso, vale citar que clientes de bancos como Santander e Bradesco podem se cadastrar em programas de pontos para receber recompensas a cada compra feita no cartão de crédito, em qualquer estabelecimento. Desse modo, após juntar saldo suficiente, é possível fazer a troca por milhas áreas, garantindo descontos em passagens de avião - dependendo da quantia acumulada, é possível até mesmo conseguir um desconto no valor integral do bilhete.

5. Por apps de vantagens/descontos

Aplicativos de vantagens e descontos, como Mélliuz e Cuponeria, também são uma boa forma de poupar na hora de comprar passagens aéreas. Isso porque as plataformas reúnem diversos cupons aceitos pelas companhias, além de devolverem uma porcentagem do valor da compra através de cashback.

Para encontrar as promoções, acesse os apps, que estão disponíveis para Android e iPhone (iOS), digite o nome da empresa e faça a busca. Ao encontrar o cupom desejado, copie o código e aplique em seu carrinho de compras para economizar.

