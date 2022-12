Como fazer perguntas anônimas no Instagram: o que você precisa saber

É possível fazer caixa de perguntas anônimas no Instagram mesmo que, por enquanto, a rede social não ofereça o recurso de forma nativa. O truque é usar os aplicativos NGL e Scret, disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). As plataformas citadas permitem criar um link personalizado que direciona usuários a uma página para enviar mensagens anônimas. Os apps podem ser úteis para aqueles que querem se divertir descobrindo coisas que os seguidores da rede social não teriam coragem de falar se tivessem a identidade revelada.

Para quem deseja enviar mensagens anônimas, as perguntas devem ser feitas tocando no link personalizado. Já os usuários que queiram receber as mensagens devem criar a URL nos apps e compartilhar o link nos Stories do Instagram. Na lista a seguir, saiba como fazer perguntas anônimas com os aplicativos NGL e Scret.

1 de 5 Saiba como usar os apps Scret e NGL para receber e enviar mensagens anônimas no Instagram — Foto: Marcela Franco/TechTudo Saiba como usar os apps Scret e NGL para receber e enviar mensagens anônimas no Instagram — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O que é a caixa de perguntas anônimas no Instagram?

A caixa de perguntas anônimas viralizou no Instagram em julho deste ano, quando vários usuários da rede social usaram o app NGL para receber mensagens anônimas via rede social. A brincadeira funciona da seguinte maneira: o usuário cria um link personalizado nos apps NGL ou Scret, e compartilha a URL nos Stories com um layout similar à caixinha de perguntas e respostas oficial do Instagram.

Quem desejar fazer perguntas anônimas, então, deve tocar no link postado nos Stories para enviar a mensagem sem ser identificado. Já para visualizar as mensagens, abra o aplicativo e vá em "Inbox", no topo da tela. Caso haja novas perguntas, o app exibirá um ícone de mensagem com coração. Toque sobre ele para visualizar. Agora, para responder, basta tocar em "Reply".

2 de 5 Aplicativos geram links para usuários do Instagram se direcionarem para página com caixa de perguntas anônimas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativos geram links para usuários do Instagram se direcionarem para página com caixa de perguntas anônimas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Existe função nativa no Instagram? Há previsão de ter?

Até o momento, não há uma função nativa para fazer caixa de perguntas anônimas no Instagram e, por enquanto, o aplicativo também não anunciou estar desenvolvendo o recurso. Portanto, ainda não existe uma previsão de lançamento para a opção.

Os apps funcionam mesmo? São seguros?

Em testes feito pelo TechTudo, os aplicativos Scret e NGL funcionaram normalmente cumprindo com o que prometem: criar um link que permite receber e enviar perguntas anônimas. Além disso, ambos os apps possuem nota acima de 4.5 nas lojas virtuais App Store e Google Play Store - o que é um bom indicativo do funcionamento. Segundo os relatos dos usuários, as plataformas trazem uma experiência divertida e com poucos bugs.

Em relação à segurança dos apps, vale ressaltar que as perguntas feitas por meio dos links gerados podem ficar salvo no sistema da plataforma. Apesar disso, todos os aplicativos presentes na App Store e Play Store seguem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), criada para proteger os dados dos usuários. Mesmo assim, vazamentos podem ocorrer, e as perguntas realizadas pelos apps e informações sobre a sua conta podem, portanto, ser vazados. Por isso, é preciso ter cuidado com o que você compartilha - mas isso vale para todos os apps.

3 de 5 Apps Scret e NGL permitem criar caixas de perguntas anônimas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Apps Scret e NGL permitem criar caixas de perguntas anônimas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como fazer perguntas anônimas usando o NGL?

O funcionamento do NGL é simples e não é preciso nem mesmo entrar na sua conta do Instagram para usar o app. Na tela inicial, digite o seu usuário e toque em "Pronto". Depois, um link para enviar mensagens anônimas será gerado. Copie a URL e coloque no seus Stories do Instagram. Para isso, abra o aplicativo de fotos e, em seguida, a ferramenta Stories.

Depois, vá no ícone de figurinha e selecione a opção "Link". Continue colocando sua URL no local indicado. Em seguida, ajuste o link nos Stories. Aproveite para chamar atenção dos usuários para que mandem mensagens. Você pode escrever algo como "Me envie uma mensagem anônima" ou "Me descreva em três palavras", por exemplo. Por fim, basta postar os Stories.

4 de 5 Faça sua caixa de perguntas anônimas com o app NGL — Foto: Reprodução/Marcela Franco Faça sua caixa de perguntas anônimas com o app NGL — Foto: Reprodução/Marcela Franco

As mensagens enviadas a você podem ser visualizadas no app NGL na aba "Inbox", localizada no topo da tela. Já para fazer perguntas sem deixar rastros, o usuário precisa tocar no link compartilhado para ser direcionado a uma página que contém uma caixinha de perguntas anônimas. Após escrever a mensagem, toque em "Send".

Como fazer perguntas anônimas usando o Scret

O procedimento para fazer e receber perguntas anônimas usando o Scret é similar ao NGL. Primeiro, digite o nome do usuário no Instagram. Feito isso, o app exibe na tela o link da página que tem a caixa de pergunta anônima. Basta tocar em "Copiar Link" e adicionar a URL nos Stories do Instagram. O Scret disponibiliza alguns layouts que imitiam a caixa de perguntas do Instagram.

Tire o print, adicione a imagem nos Stories e cole o link no local indicado. Para fazer perguntas anônimas, toque no link e envie uma mensagem. Já para visualizar as mensagens, abra o Scret e toque na aba "Mensagens", no topo da tela.

5 de 5 É possível gerar link com caixa de pergunta anônima com o app Scret de forma bem simples — Foto: Reprodução/Marcela Franco É possível gerar link com caixa de pergunta anônima com o app Scret de forma bem simples — Foto: Reprodução/Marcela Franco

