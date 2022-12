Como ganhar dinheiro no Forza Horizon 5? Veja 6 formas de lucrar no jogo

👉 Forza Horizon 5 fechando sozinho, como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

O método mais óbvio para se faturar dinheiro é, claro, ganhar corridas. Quanto melhor for seu desempenho nas pistas, mais dinheiro e experiência receberá. Porém, é interessante prestar atenção em detalhes para reduzir o esforço necessário para atingir seu objetivo. Para começar, em comparação ao modo solo, o modo cooperativo apresenta vantagens. Além de ser mais fácil por não haver a necessidade de um jogador vencer sozinho, ele é mais benéfico por conta da maior experiência adquirida, o que aproxima o jogador de um level up, wheelspin ou sorteio.

Comece a vender carros no leilão do Forza Horizon 5 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

3 de 7 Comece a vender carros no leilão do Forza Horizon 5 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Usar os pontos de habilidade é, provavelmente, o método mais fácil de se ganhar dinheiro em Forza Horizon 5. Todos os carros do game possuem habilidades para serem liberadas com o uso de pontos que o jogador adquire de diversas formas, tanto em corridas normais como ao fazer uma exploração pelo mapa. Cada carro conta com uma lista de habilidades diferente, mas a maioria possui alguma que pode conceder créditos instantaneamente.

Os festivais no Forza Horizon 5 trazem uma lista grande de desafios em cada temporada, seja inverno, verão, primavera ou outono. Assim, ao concluir os desafios da temporada, diários ou mensais, o jogador acumula pontos para gastar com as recompensas disponíveis. Entre as opções, estão carros que podem valer um bom dinheiro no leilão e ajudar a acumular ainda mais créditos na carteira.