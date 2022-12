Como programar post no Instagram: o que você deve saber sobre a função

Programar postagens no Instagram com ferramentas nativas da plataforma é um recurso que será liberado em breve no app, tornando mais prática a rotina dos criadores de conteúdo. Segundo a empresa, a novidade está em fase experimental e permitirá que os usuários programem publicações para datas futuras dentro do prazo de 90 dias – com isso, será possível escolher a hora exata que uma postagem será publicada no feed ou no Reels, sem a necessidade de realizar o processo manualmente naquele exato momento.