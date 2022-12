Como salvar fotos do Instagram? 5 formas de baixar no PC ou celular

É possível salvar e baixar fotos do Instagram pelo PC ou celular de diferentes formas. Seja usando extensões de terceiros para navegador ou por meio de recursos nativos da própria rede social, como a função "Salvos". Há também truques descobertos pelos usuários quando o app contava com poucas alternativas oficiais para salvar conteúdo — nesse caso, é ainda possível baixar vídeos e fotos sem instalar nenhum programa no computador.

Por isso, o TechTudo reuniu cinco maneiras de salvar fotos do Instagram para guiar os usuários da rede social. Confira, na lista a seguir, como baixar fotos do Instagram e saiba as vantagens e desvantagens de cada serviço.

Aprenda a baixar fotos e vídeos do Instagram no Android, iOS ou na Web

O Downloader for Instagram é uma extensão do Google Chrome que permite baixar fotos e vídeos da rede social no computador. O plugin facilita a vida do usuário, que não precisa mais recorrer a prints da tela do app para salvar suas imagens. A vantagem está em poder baixar uma, duas, ou até mesmo todas as imagens já publicadas no Instagram, incluindo as do perfil de amigos. Contudo, vale ressaltar que esta é uma alternativa não oficial. Ou seja, como desvantagem, o usuário precisa baixar uma extensão feita por terceiros para obter a ferramenta no PC.

Usar o Downloader for Instagram é prático e simples. Após o download e instalação, o usuário só precisa entrar no perfil que deseja baixar as fotos e clicar no ícone do app, que aparecerá ao lado do botão de login.

2. Salvar pelo navegador

É possível salvar imagens do Instagram diretamente pelo navegador. O procedimento não exige nenhuma instalação no PC. Esse "truque" usa apenas a ferramenta para desenvolvedores, a opção de “inspecionar elemento”, para encontrar o link da foto. A partir daí, basta clicar na imagem e salvar normalmente. Confira, em detalhes, como baixar fotos e vídeos do Instagram direto do navegador no PC.

O macete vale para todos os navegadores e funciona em computadores com sistemas Windows e MacOS. O processo também permite baixar as fotos do Instagram em maior resolução.

3. Salvos no Instagram

O recurso de conteúdos Salvos é nativo do Instagram e permite que o usuário organize suas fotos salvas no próprio aplicativo, sem usar macetes ou programas de terceiros. A função, com um ícone de "bandeirinha", salva imagens e vídeos do seu feed em coleções, e permite que sejam organizadas por temas, se preferir. Outros usuários não são notificados e o que é salvo fica visível apenas para você.

Outra maneira simples e prática de baixar as fotos do Instagram no PC ou celular sem instalar nada é com o site Save Insta. A plataforma permita que o usuário faça download da foto apenas copiando a URL da postagem do Instagram e colando-a no site.

O site também oferece recursos para baixar vídeos, todas as fotos de um perfil e para ver avatares em tamanho expandido. Vale ressaltar que o processo não funciona em contas privadas, apenas em perfis públicos.

O SnapInsta é um site semelhante ao Save Insta. Com ele, basta abrir a foto na rede social, copiar a URL do conteúdo e colar na plataforma para realizar o download. Além de imagens, é possível baixar Vídeos, Reels, Stories e IGTV do Instagram. O SnapInsta conta com um site, que pode ser acessado pelo computador ou celular, e também oferece um aplicativo para smartphones Android.

Para usar o site, escolha a postagem que você deseja fazer o download no Instagram. Clique nos três pontinhos alinhados na vertical no canto superior direito e, em seguida, toque em "Copiar link". Agora, entre no site do SnapInsta e escolha qual é o tipo de post (Vídeo/Foto/Reels/Stories/IGTV). Cole o link copiado do Instagram e selecione "Download".

A página mostra o conteúdo escolhido e um botão azul "Download Photo". Basta clicar no botão e fechar o pop-up que surge na tela. O procedimento é parecido tanto para fotos do feed, como para Stories, Vídeos e Reels.

