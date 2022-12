Conheça as 10 melhores séries de 2022, segundo a crítica

Dezembro ainda não acabou e o público tem chance de terminar 2022 com uma maratona das melhores séries de acordo com a crítica. Os sites Metacritic e Rotten Tomatoes, portais referência em contabilizar resenhas da imprensa especializada, já lançaram em seus editoriais as produções mais bem avaliadas do ano. Nos rankings estão presentes desde veteranas que tiveram novas temporadas em 2022, como Hacks e Barry (ambas da HBO Max ) , além das estreantes Andor ( Disney+ ) e The Bear (Star+).

Aqui você confere as primeiras colocações de ambas as listas com as melhores séries de 2022. Todas as produções estão disponíveis nas plataformas Netflix, HBO Max, Star+, Disney+ e Apple TV+. Acompanhada de cada tópico estão informações sobre enredo, elenco e as notas da crítica.

Better Call Saul, Ruptura e Hacks

10. O Ensaio

Estrelada pelo ator e comediante Nathan Fielder (Nathan For You), O Ensaio é a produção de enredo mais inusitado desta lista. Disponível no HBO Max, a série mistura documentário e comédia de forma diferente do que é mostrado em falsas produções do gênero (os chamados "mocumentários") como The Office ou O Que Fazemos nas Sombras. Aqui, Fielder se habilita para "treinar" pessoas que tem de lidar com situações difíceis.

O ator oferece um cenário e até atores falsos para servir de complemento à encenação. Logo no primeiro episódio de estreia, a equipe do programa construiu uma réplica de um pub para que o comediante auxilie um homem que mentiu a uma colega sobre ele ter um mestrado. Em outros ensaios, Fielder arranja uma casa falsa e até um bebê robô para preparar uma mulher cristã solteira a ser mãe.

O absurdo presente em O Ensaio não impediu o público de se conectar com a proposta, tendo em vista a renovação da série para uma segunda temporada a ser lançada no próximo ano. Na lista do Metacritic, a comédia está na 6ª posição, com nota 86. No ranking do Rotten Tomatoes, a colocação é 59, com aprovação de 96%.

O comediante Nathan Fielder usa de diversos recursos cênicos para que pessoas comuns possam ensaiar momentos importantes para suas vidas

9. Andor

A vida pregressa do espião mais "rebelde" da galáxia ganhou uma série própria na Disney+. Em Andor, acompanhamos a gênese do personagem Casian Andor, apresentado aos fãs de Star Wars no filme Rogue One (2016). O herói é interpretado por Diego Luna (Narcos: México), que também atua como produtor executivo da série. Além dele, estão presentes Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (a Tia Petúnia de Harry Potter), Andy Serkis (Pantera Negra), entre outros.

O enredo se passa cinco anos antes da operação da Aliança Rebelde que roubou os planos de construção da Estrela da Morte, evento mostrado no filme Star Wars: Rogue One. Neste período, acompanhamos o desenvolvimento do personagem Cassian Andor, de ladrão cínico sem preocupações com a política galáctica até tornar-se um agente compromissado com os Rebeldes, onde realiza ações de espionagem e sabotagem.

Entre as séries live action já lançadas de Star Wars, Andor é a segunda mais bem avaliada depois de O Mandaloriano, também disponível no Disney+. De acordo com o o showrunner Tony Gilroy, há planos para uma segunda temporada, mas ainda sem data de estreia marcada. A obra está na quarta posição do ranking do Metacritic, com nota 74, e na 63ª posição na lista do Rotten Tomatoes, com aprovação de 96%.

Spinoff do filme Rogue One, Andor está disponível no Disney+

8. Mal de Família

Representante das séries originais da Apple TV+, Mal de Família (Bad Sisters, no original) é uma série de humor ácido que mantém seu tom de comédia em meio a um enredo de vingança em família. O elenco é formado por Sharon Horgan (O Peso do Talento), Anne-Marie Duff (Shameless), Eva Birthistle (Apenas Um Beijo), Sarah Greene (Rosie), Eve Hewson (Robin Hood - A Origem) e Claes Bang (Drácula).

As quatro irmãs Gavey - Eva (Horgan), Ursula (Birthistle), Bibi (Greene) e Becka (Hewson) - estão reunidas no enterro de John Paul (Bang), marido de Grace (Duff), a quinta integrante da família. Um ano antes, porém, as irmãs planejaram a morte do cunhado por este ser um péssimo marido para Grace. Agora, elas tentam manter as aparências depois que investigadores de uma agência de seguros desconfiam que Paul foi assassinado.

Adaptada da série belga Clan, Mal de Família tem criação de Sharon Horgan, Dave Finkel e Brett Baer. A primeira temporada teve ótima receptividade entre o público, o que garantiu mais uma season para o próximo ano. Entre a crítica, a série obteve nota 79 no Metacritic, estando na 11ª posição do ranking, e tem aprovação de 100% no Rotten Tomatoes, ocupando a 5ª posição.

As irmãs Gavey tentam manter as aparências depois que investigadores desconfiam que as mulheres foram responsáveis pela morte do marido de uma delas

7. Reservation Dogs

Com nome parecido ao filme Reservoir Dogs (no Brasil, Cães de Aluguel), do diretor Quentin Tarantino, Reservation Dogs fala de crimes, pobreza e juventude com vivência indígena. A estreia da segunda temporada da série no Hulu nos EUA, e no Brasil pela Star+, deu ao público mais dez episódios sobre as desventuras de quatro amigos indígenas para ir até a Califórnia. No elenco estão presentes Devery Jacobs (Rimas Para Jovens Fantasmas), D'Pharaoh Woon-A-Tai (Bean - A pequena Guerreira), Lane Factor (Os Fabelmans) e Paulina Alexis (Ghostbusters - Mais Além).

Em uma zona rural de Oklahoma, quatro adolescentes indígenas vivem uma rotina de roubos e brigas com outros jovens rivais. A gangue formada por Elora Danan Postoak (Devery Jacobs), Bear Smallhill (Woon-A-Tai), Chester "Cheese" Williams (Factor) e Wilhelmina "Willie Jack" Jacqueline (Alexis) quer se mudar para a Califórnia depois da morte de um integrante do grupo. Mas até lá, precisam lidar com os problemas gerados pelas polícia e seus inimigos na região.

A série é uma criação dos cineastas Sterlin Harjo (Mekho) e Taika Waititi (Thor - Amor e Trovão), ambos com descendência de povos originários - Harjo de origem muscógui (EUA) e Waititi, maori (Nova Zelândia). Durante a primeira temporada em 2021, Reservation Dogs recebeu indicação de Melhor Série Televisiva de Musical ou Comédia no Globo de Ouro. A segunda season está em quinto lugar no ranking do Metacritic, com nota 93, e 15ª posição no Rotten Tomatoes, com aprovação de 100%

Quatro amigos com descendência indígena lidam com problemas de crime e pobreza em uma cidade rural dos EUA

6. Hacks

A segunda temporada de Hacks neste ano reafirmou a posição da série como uma das melhores do gênero da comédia. Estrelada por Jean Smart (Babilônia) e Hannah Einbinder (I Might Be Famous), a produção usa da metalinguagem para falar de humor e carreira em Las Vegas. Disponível no HBO Max, o seriado é uma criação de Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, veteranos na produção e roteiro de títulos de humor como Good Place, Broad City – A Cidade das Minas e A Noite É Delas.

A experiente comediante de stand up Deborah Vance (Smart) está em um momento da carreira onde precisa renovar seu texto para as novas gerações. Uma das recomendações dadas pela sua equipe é o trabalho de Ava Daniels (Einbinder), uma jovem comediante de temperamento explosivo. O encontro entre as duas inicialmente gera conflitos, mas aos poucos Deborah e Ava saem da animosidade e passam a se respeitar como profissionais da comédia.

Hacks obteve destaque no Primetime Emmy Awards durante seu lançamento, onde o seriado obteve os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Direção e Melhor Atriz Principal (Jean Smart). Após sua segunda temporada exibida em março desse ano, a comédia foi renovada para uma terceira temporada. Hacks está na quarta posição da lista do Rotten Tomatoes, com 100% de aprovação. Já no Metacritic, está em 14º lugar, com nota 88.

O choque de gerações entre as comediantes Deborah Vance e Ava Daniels dá o tom da comédia em Hacks

5. Barry

A saga do assassino que quer mudar de vida teve sua terceira temporada lançada em abril desse ano, com ótima receptividade do público e crítica. Disponível no HBO Max, Barry é uma criação de Alec Berg (O Ditador) e do comediante Bill Hader (It: A Coisa 2), este último protagonista do seriado. Além de Hader, também integram o elenco Stephen Root (Como Enlouquecer Seu Chefe), Sarah Goldberg (A Casa Sombria), Glenn Fleshler (Passado Violento), Anthony Carrigan (Bill & Ted: Encare a Música), Henry Winkler (Dias Felizes), entre outros.

Barry Berkman (Hader) é um assassino de aluguel que sofre de depressão. Com passado na Marinha como fuzileiro naval, o criminoso viaja até Los Angeles em busca de um alvo, mas acaba mudando de rumo após descobrir um grupo de atores. Ao transformar sua vida, Barry incomoda antigos parceiros de crime, que ainda precisam de seus serviços.

A repercussão do seriado entre a crítica rendeu à Barry 44 indicação ao Primetime Emmy Award até o momento, com presença marcada também no Globo de Ouro desse ano, em nomeações como Melhor Série de TV de Musical ou Comédia, Melhor Ator Principal e Melhor Ator Coadjuvante. Na lista do Metacritic, Barry está em 7º lugar, com nota 94. Já no Rotten Tomatoes, a terceira season recebeu tomatômetro de 100%, ocupando a 3ª posição no ranking.

Barry é um criminoso de passado militar que resolve mudar de vida após descobrir a atuação cênica

4. HeartStopper

Dos quadrinhos para o streaming, HeartStopper fez o coração dos fãs "parar de bater" com os amores e inseguranças do adolescentes Charles Spring e Nick Nelson, interpretados pelo estreante Joe Locke e Kit Connor (Rocketman). A série da Netflix foi lançada em abril e teve rápido sucesso entre o público brasileiro, que pôde conhecer os protagonistas durante a visita dos atores na CCXP 2022.

Na trama, Charles Spring (Locke) cai de amores por Nick Nelson (Connor), seu companheiro de classe e jogador de rúgbi do time da escola. O romance no melhor estilo "garoto encontra garoto" é arruinado quando Spring descobre que Nelson é heterossexual. Porém, os dois continuam amigos e bastante próximos, o que faz Nelson repensar sobre seus sentimentos perante a Spring e até mesmo sua orientação sexual.

Alice Oseman, criadora da graphic novel que inspirou a série, também é responsável pela adaptação da obra para o streaming. O título chegou a ganhar prêmios no Children's and Family Emmy Awards (voltada a produções infanto-juvenis), como Melhor Série Adolescente. O seriado está em segundo lugar no ranking do Rotten Tomatoes, com aprovação de 100%, e está em 13º lugar na lista do Metacritic, com nota 85.

A série Heartstopper é uma comédia romântica com protagonismo da comunidade LGBT

3. Ruptura

A divisão da vida profissional e pessoal nunca foi levado tão a sério quanto em Ruptura, série da Apple TV+ que foi uma das maiores surpresas da TV em 2022. Criação do roteirista Dan Erickson (Lip Sync Battle Preshow) e com o ator Ben Stiller (Uma Noite no Museu) entre os diretores, a série de drama, suspense e ficção científica conta no elenco com Adam Scott (Parks and Recreation), John Turturro (Batman), Britt Lower (Mr. Roosevelt), Tramell Tillman (Dietland), Patricia Arquette (Boyhood) e Zach Cherry (You) no elenco principal.

Mark S. (Scott), Dylan G. (Cherry), Helly R. (Lower) e Irving Bailiff (Turturro) são funcionários da empresa Lumon, uma grande corporação que realiza um trabalho desconhecido até mesmo entre os empregados. Isso porque para trabalhar na empresa é preciso passar por um procedimento neural chamado Ruptura, que consiste em dividir as memórias da vida pessoal e profissional dos colaboradores. No entanto, os questionamentos de Helly despertam a curiosidade de seus colegas sobre suas vidas fora da Lumon.

Desde sua estreia em fevereiro Ruptura esteve presente em premiações, como a Primetime Emmy Awards (onde foi indicada a 14 categorias) e a recente nomeação no Globo de Ouro 2023. A série teve uma segunda temporada confirmada em abril desse ano, mas ainda sem data de estreia. Na lista das melhores produções da TV do Metacritic, Ruptura ocupa a terceira posição, com nota 83. Já na lista do Rotten Tomatoes, o título da Apple está na 33ª posição, com tomatômetro de 97%

Grupo de funcionários da corporação Lumon, uma empresa misteriosa que manipula a memória de seus funcionários para que trabalhem no local

2. The Bear

Um dos lançamentos recentes desse ano, The Bear chegou de forma despretensiosa no streaming e conquistou a atenção do público e crítica. O drama está disponível no Star+ e tem no elenco Jeremy Allen White (Shameless) como o protagonista Carmy Berzatto, um renomado chef de cozinha que tenta gerenciar um restaurante decadente. Completam o time Ebon Moss-Bachrach (Andor), Ayo Edebiri (O Calouro), Lionel Boyce (A Chegada), Liza Colón-Zayas (A Mulher na Janela) e mais.

Após saber do suicídio do irmão, Carmy Berzatto assume a gerência de uma lanchonete italiana em Chicago que é uma herança de família. A tarefa torna-se difícil pois o local tem uma estrutura sofrível, além dos funcionários displicentes. Para pôr ordem na casa, Berzatto toma para si as obrigações burocráticas e financeiras do novo negócio, assim como ser um ótimo mentor para os seus cozinheiros.

A comédia dramática do criador Christopher Storer (Hasan Minhaj: Homecoming King) foi considerada pela organização American Film Institute como uma das melhores séries de 2022. Tal escolha também está refletida na posição de The Bear no ranking do Metacritic, onde está em terceiro lugar com nota 88, e no Rotten Tomatoes em primeiro lugar com 100% de aprovação.

O chef de cozinha Carmy Berzatto tenta a todo custo fazer do restaurante que herdou do irmão um negócio respeitável no bairro onde vive

1. Better Call Saul

Depois de sua aparição no seriado Breaking Bad (2008 - 2013), o personagem Saul Goodman ganhou uma série própria disponível na Netflix. Em Better Call Saul, o advogado fora da lei interpretado por Bob Odenkirk (Anônimo) tem sua vida mostrada antes dos eventos da série original. A prequel foca na trajetória de Goodman no universo da advocacia e como ele se tornou preferência de criminosos para resolver problemas com a justiça.

A sexta e última temporada foi lançada em abril desse ano. Esta season se passa durante os anos de 2004 e 2010, onde vemos o tráfico de metanfetamina ganhando corpo na cidade de Albuquerque, locação do spin-off e da série original. Além disso, personagens clássicos dão as caras no seriado, com o empresário traficante Gus Fring (Giancarlo Esposito), o criminoso Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e Jesse Pinkman (Aaron Paul), ajudante de Walter White na produção de metanfetamina.

A série criada por Vince Gilligan e Peter Gould recebeu indicações e prêmios em festivais do audiovisual, como o Hollywood Critics Awards e Saturn Awards. A produção também está indicada no Globo de Ouro 2023, nas categorias Melhor Série de Drama e Melhor Ator em uma Série (Bob Odenkirk). Na lista do Metacritic, a sexta temporada está em primeiro lugar, com nota 95; já no Rotten Tomatoes, a season ocupa a 26ª posição, tomatômetro de 99%.

O personagem Saul Goodman foi advogado do protagonista Walter White em Breaking Bad. Em sua nova série, sua vida é mostrada antes dos eventos da obra original