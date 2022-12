Conta digital para menor de 18 anos: conheça e compare 5 opções

Criar conta para menores de 18 anos é possível em alguns bancos digitais, disponíveis para iPhone ( iOS ) e Android . Aplicativos como C6 Yellow, Inter Kids e nextJoy estão entre as principais opções, e em todas é preciso que um responsável - como o pai, a mãe ou tutor legal - autorize que a conta seja criada. Ainda, algumas plataformas oferecem alguns diferenciais, como investimento em aplicações ou monitoramento das transações feitas pelos filhos via celular. Nas linhas a seguir, confira cinco bancos digitais que têm contas para menores de 18 anos.

Vale lembrar que, nessa modalidade, as funções convencionais encontradas nas contas tradicionais - como aquisição de cartão para compras físicas e online, transações via Pix e pagamentos de assinaturas - podem ser feitas normalmente pela conta do menor.

1. Inter Kids

O Inter Kids é uma vertente do Banco Inter voltada para crianças e adolescentes. O banco oferece cartão de débito Mastercard no nome do menor, em uma conta-corrente sem tarifas e também com possibilidade de investimentos. Dentro do app, é possível investir em renda fixa - como CBDs, LCI, LCA e poupança – além de outros tipos de fundo. Não há disponibilidade de cartão de crédito, pois, segundo a empresa, a lei brasileira permite que apenas pessoas acima de 18 anos ou emancipadas tenham o benefício.

Para abrir uma Conta Kids, é necessário baixar o app Banco Inter na loja de aplicativos e preencher com os dados do responsável e da criança ou adolescente. Nessa etapa, vale ressaltar, que é necessário que o menor tenha RG e CPF para conseguir realizar a abertura. Depois, é necessário enviar selfies do jovem e do responsável, além de fotos dos documentos de ambos. O processo de aprovação será iniciado, e é necessário verificar a confirmação via e-mail.

Outra instituição que permite a abertura de conta para menores é o Nubank. A faixa etária aceita pelo banco é entre 12 a 17 anos e, diferentemente do Inter, aqui é necessário que o pai ou mãe do adolescente já seja titular de uma conta no banco digital. Isso porque todo o processo de abertura é feito no app do responsável, e as duas contas são vinculadas. Depois de finalizado o pedido, o jovem recebe um e-mail com um link para baixar o aplicativo do Nubank e cadastrar sua conta.

A conta juvenil do Nubank oferece recursos vistos na conta original, como isenção de taxas, movimentações bancárias por Pix, recarga de celular, Caixinhas para investir dinheiro, saque em caixas físicos e cartão de débito físico e virtual.

Para gerar a conta, vá no app e busque pela seção “Descubra mais”. Selecione a opção “Agora seus filhos menores de idade podem ter uma conta do Nubank”. Serão solicitados dados como nome completo do adolescente, CPF, e-mail e data de nascimento. Por fim, leia e aceite o contrato e insira a sua senha de quatro dígitos para confirmar.

A conta digital do Mercado Pago apresenta uma modalidade de conta para adolescentes entre 13 a 17 anos. Nesse caso, o processo de solicitação pode ser feito pelo próprio jovem, bastando que o pai, mãe ou tutor legal autorize a abertura por e-mail. Sem tarifas e taxas de manutenção, o app permite transações via Pix, rendimento automático a 100% do CDI, cartão de débito, pagamentos por QR Code em lojas e bilheterias de transporte, além da ferramenta para dividir gastos com até 50 pessoas.

No Mercado Pago, porém, menores de 18 anos não podem realizar investimentos ou empréstimos. O adolescente também não consegue usar a conta para comprar itens na categoria Adultos do Mercado Livre, e nem publicar ou vender produtos na plataforma.

Para gerar uma conta no Mercado Pago, o jovem precisa acessar o app da empresa e tocar em “Criar uma conta”. É preciso informar que é menor de idade para que o e-mail do responsável seja solicitado. O adulto receberá a mensagem para autorização da abertura. Depois de aceita, o adolescente recebe um e-mail com a próxima etapa, para inserir o número de telefone e entrar na conta.

4. C6 Yellow

O C6 Yellow é a versão do C6 Bank para crianças e adolescentes. Aqui, a faixa etária é mais ampla: pequenos de seis meses até jovens de 17 anos podem ter uma conta no app. O processo só pode ser feito pelos pais, dentro do aplicativo C6 Bank, e por isso o responsável precisa ser cliente da instituição. Um diferencial é que, após criada a conta, o tutor recebe um SMS toda vez que o jovem faz uma compra ou um investimento. Também há possibilidade de programar uma mesada para ser transferida diretamente para a conta do filho todos os meses.

Sobre os recursos, o C6 Yellow oferece conta digital gratuita e sem tarifas, cartão de débito virtual e físico com o nome e cor que podem ser definidos pelo correntista, opção de investimentos em CDB de liquidez diária, saque no Banco24Horas sem taxas e transações via Pix. No entanto, não é possível realizar pagamento de boletos com com a versão.

Para abrir uma conta para uma criança ou adolescente, o responsável deve abrir o app do C6 Bank, tocar em “Produtos” e, depois, em “C6 Yellow’. Os dados do jovem serão solicitados. Se a conta for aprovada, ele deverá baixar o app “C6 Yellow” no celular. Depois, uma selfie do menor será solicitada e a conta ficará disponível.

5. nextJoy

O Banco next, opção digital do Bradesco, também oferece uma alternativa para os menores, estando disponível para crianças e adolescentes de até 17 anos. O pai ou mãe precisam ser correntistas da instituição para solicitar a abertura, e um destaque da plataforma é a personalização do app com a temática da Disney. Por lá, os tutores também conseguem programar mesada para serem enviadas diretamente para a conta do menor, além de configurar alertas que avisam quando a criança ou adolescente movimenta o dinheiro.

Também é possível criar missões para que o filho visualize no app, como a de organizar o quarto ou lavar a louça. No nextJoy, o menor tem acesso a uma área sobre educação financeira personalizada por idade, com lições e testes de conhecimento. Outras funções convencionais, como transferências Pix, recarga de celular, cartão de débito físico e virtual e saque, também estão disponíveis no app. O serviço ainda não conta com opções de investimentos para a crianças e adolescentes.

Para abrir uma conta para o jovem, o tutor deve ir no app do next e tocar em “nextJoy”. Serão necessários documentos do dependente, como RG e certidão de nascimento, e também do responsável para comprovar a tutela.

