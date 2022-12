Controle para Xbox Series S: 5 modelos por a partir de R$ 299

O Xbox Series S faz parte da linha mais atual de consoles da Microsoft , e muitos controles e outros acessórios dos modelos anteriores, da versão Xbox One , são compatíveis com os videogames lançados em 2020. Há opções confeccionadas em diferentes cores (como vermelho, preto, e azul), com botões com textura para evitar o deslizamento dos dedos, conectividade com e sem fio, e até com entrada para conectar fones de ouvido .

O modelo PowerA Wired Blue traz design em azul, conectividade cabeada e um botão configurar o microfone do fone de ouvido por valores a partir de R$ 532. O Pulse Red é compatível com toda a linha de consoles da fabricante, apresenta visual em vermelho, possui botões texturizados para impedir o deslizamento nos dedos e traz uma tecla de compartilhamento de vídeos e fotos do jogo por cerca de R$ 599. Já o Carbon Black oferece o design clássico preto, detém uma entrada para fone de ouvido, além de uma autonomia de bateria de 40 horas por cerca de R$ 679.

O modelo N1 é confeccionado na cor preta, mas chama a atenção por trazer estampas de símbolos que se prolongam por todo o design. Além disso, o acabamento do periférico promete encaixe ergonômico nas mãos, o que pode ser útil para quem passa várias horas jogando e busca por itens confortáveis. O controle é visto por valores a partir de R$ 299.

O acessório é compatível com toda a linha de consoles da fabricante, além de desktops com sistema Windows 10. O controle funciona por conectividade sem fio via Bluetooth e oferece uma bateria recarregável. Além dos botões de ação, hospeda opções para voltar ao hub de jogos. A embalagem acompanha cabo para alimentação e um adaptador. O produto não apresenta comentários ou avaliações dos consumidores até o fechamento desta matéria.

2. Xbox Electric Volt – a partir de R$ 505

O Xbox Electric Volt chama atenção pelo design verde com acabamentos na cor preta. É indicado para quem tem preferência pela cor mais chamativa ou por quem busca modelos para combinar com a iluminação LED do setup. O item pode ser encontrado por valores a partir de R$ 505.

O modelo também funciona por conectividade sem fio, desta vez via plug USB-C, oferece uma bateria recarregável, mas também pode ser alimentado por pilhas. Com alcance de até 10 metros, o controle é compatível com as plataformas Xbox, Windows 10 e iOS, o que deve expandir o interesse do público-alvo. A nota média fica em 4,7 de 5 na Americanas, e os consumidores destacam o design bonito e a entrega eficiente do fornecedor.

3. PowerA Wired Blue – a partir de R$ 532

O PowerA Wired Blue apresenta um cabo de conexão para o console, diferente dos modelos citados até agora. Seu design azul chamativo oferece uma entrada de 3,5 mm para fones de ouvido e hospeda um botão para configurar o volume do microfone do fone conectado. O modelo requer um investimento a partir de R$ 532.

A ficha técnica fica completa com a promessa de ergonomia na pegada, além de compatibilidade com as linhas de consoles Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e desktops. O periférico não apresenta comentários ou avaliações dos consumidores até o fechamento desta matéria.

4. Pulse Red – a partir de R$ 599

O Pulse Red chama atenção pelo tom intenso de vermelho do design e deve ser uma opção interessante para públicos mais extravagantes. O diferencial do acessório são os botões superiores texturizados, cuja confecção deve impedir que os dedos escorreguem em momentos decisivos nas partidas. Os interessados precisam investir a partir de R$ 569.

A conectividade sem fio é compatível com a linha Xbox e PCs com sistema operacional Windows ou macOS. Além disso, o modelo traz um botão para compartilhamento, que captura vídeos e imagens dos games para eternizar os melhores momentos.

5. Carbon Black – a partir de R$ 679

O Carbon Black fornece o design preto clássico e a tecnologia de conectividade Bluetooth para quem dispensa fios. Este modelo oferece uma entrada de 3,5 mm para conectar um fone de ouvido e aumentar a imersão no gameplay. O botão de compartilhamento de imagens e vídeos também está presente no item, que pode ser encontrado por valores a partir de R$ 679.

O sistema do controle possibilita compatibilidade sem fio com PC, smartphones, tablets e com toda a linha da fabricante Xbox, o que é um ponto positivo. A fabricante informa que a autonomia de 40 horas é garantida por duas pilhas AA.

