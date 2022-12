Copa do Mundo e volta do Orkut foram destaques de Software em 2022

A lista que informa os tipos de sites perigosos que os usuários não devem acessar foi a matéria mais lida da editoria de Software do TechTudo em 2022. Logo após segurança digital, a Copa do Mundo foi o segundo assunto campeão em cliques: a matéria que cita plataformas nas quais os torcedores podiam assistir aos jogos do Mundial ao vivo e online aparece no top 2 do ranking. A lista com sites para agendar a confecção de carteira de identidade e a pauta tirando dúvidas sobre o possível retorno do Orkut também chamaram a atenção dos leitores neste ano. Na lista abaixo, veja quais foram as cinco matérias mais lidas na editoria de Software em 2022 e detalhes sobre elas.

Vale ressaltar que, para compor o top 5, foram consideradas somente as listas ou notícias publicadas de janeiro a dezembro deste ano. Tutoriais e web stories não foram contabilizados para a confecção do ranking.

1. Sites que você não deve acessar

Segurança para navegar na Internet foi um tema de destaque em 2022. A matéria que cita seis tipos de sites que as pessoas não devem acessar no computador foi a mais lida da editoria de Software neste ano. A lista alerta para páginas na web que são infectadas com malwares ou que foram desenvolvidas especialmente para aplicar golpes de phishing, cujo objetivo é enganar a vítima para fazê-la entregar dados pessoais e bancários.

Entre os sites citados na matéria estão páginas para download de arquivos via Torrent, de conteúdo adulto, e-commerces falsos, caça-cliques com chamadas sensacionalistas, sites com URLs suspeitas e que disseminam fake news. Todos os exemplos devem ser evitados para preservar a privacidade e segurança do usuário.

2. Onde assistir à Copa do Mundo

A Copa do Catar 2022, que terminou com a vitória da Argentina em 18 de dezembro, capturou a atenção de pessoas de todo o mundo. Quem não estava em casa durante o horário dos jogos e não podia assistir aos confrontos pela TV buscou formas de acompanhar a Copa pela Internet. Não por acaso, a lista que mostrava cinco formas de assistir aos jogos do campeonato mundial online e de graça foi a segunda matéria mais lida da editoria de Softwares.

Na matéria, é possível encontrar opções de serviço de streaming, como o Globoplay, e de sites, como o GE e o FIFA+, que fizeram a cobertura do evento esportivo. Além disso, a lista cita também as transmissões realizadas pelo streamer Casimiro, tanto na Twitch quanto no canal do YouTube "CazéTV".

3. Sites para agendar confecção de RG

Agendar a confecção da carteira de identidade pela Internet é um serviço muito útil, já que reduz as filas nas unidades emissoras e, assim, poupa o tempo do cidadão. Acontece que nem todos os brasileiros sabem que a opção de agendamento online está disponível. Assim, a matéria que explica como agendar a emissão de RG pela Internet ocupa o terceiro lugar no ranking das mais lidas do ano.

Completo, o texto esclarece em detalhes como funciona o agendamento de identidade pela Internet e a retirada do documento. A matéria traz, ainda, quais são os sites para agendar a confecção do RG em cada estado do país, bem como os documentos que exigem.

4. Orkut de volta?

O possível retorno do Orkut, rede social extinta em 2014, agitou a Internet em abril. Foi neste mês que o domínio orkut.com foi reativado, acompanhado de uma mensagem assinada por Orkut Büyükkökten, criador da rede social. No texto, ele dá a entender que uma nova versão do Orkut poderia ser lançada em breve. A expectativa pelo retorno da plataforma, que bombou no Brasil nos anos 2000, despertou muitas dúvidas entre os usuários. Isso explica o porquê de a matéria do TechTudo que esclarece tudo sobre a possível volta do Orkut ter sido a quarta mais lida da editoria.

Até o momento, não se sabe não é possível criar uma conta ou fazer login na rede social, uma vez que o site exibe somente um espaço para os internautas registrarem o e-mail caso queiram receber novidades sobre o novo projeto. Além disso, o domínio orkut.com não permite que os antigos usuários resgatem fotos, depoimentos, scraps ou vejam as comunidades da extinta rede social.

5. Truques da Netflix

O top 5 das mais lidas na editoria de Software em 2022 é com completo com a lista que revela truques pouco conhecidos da Netflix. As dicas incluem o uso de extensões do Chrome, como IMDb Ratings, que mostra as notas dos títulos no IMDb; Never Ending Netflix, que permite reproduzir conteúdos por horas seguidas sem interrupções; Language Learning with Netflix, que facilita o aprendizado de idiomas com séries e filmes; Teleparty, para assistir conteúdos com amigos a distância; e Netflix Flip, que gira a imagem em 90 graus, proporcionando mais conforto ao assistir ao streaming na cama.

Além disso, a matéria lista códigos para acessar categorias "secretas" da Netflix, o que permite driblar as sugestões algorítmicas da plataforma e encontrar novos conteúdos. Também é possível apagar títulos vergonhosos do histórico de pesquisa. Basta ir até o menu suspenso do seu perfil' e clicar em “Atividade de visualização”, onde pode-se conferir tudo que já foi assistido e excluir títulos indesejados.

