CS:GO, Valorant, LOL e mais: 5 duelos mais assistidos dos esports em 2022

O ano de 2022 contou com um calendário recheado de eventos de esportes eletrônicos para todos os gostos. Com o final do ano se aproximando, o Esports Charts, portal especializado em dados de transmissões de esports, já começou a divulgar levantamentos sobre os recordes de audiência das principais competições. E, segundo as informações disponibilizados pelo site, os duelos mais assistidos durante ano incluem partidas de jogos como League of Legends , Valorant e Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) .

Baseado nos números divulgados pelo portal, confira, a seguir, quais foram os cinco duelos de 2022 mais populares dos esports por jogo, levando em consideração o critério de horas assistidas.

1 de 6 Veja o Top 5 por jogo dos duelos mais assistidos dos esports em 2022 — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games Veja o Top 5 por jogo dos duelos mais assistidos dos esports em 2022 — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games

👉 Como deixar meu computador melhor para jogar CS:GO e Fortnite? Veja no Fórum TechTudo

5. Tundra Esports x Team Secret (The International 2022)

Torneio de maior prestígio do Dota 2, o The International é conhecido principalmente por ser, ano após ano, o torneio de esportes eletrônicos com a maior premiação. Em 2022, isso não foi diferente. A competição distribuiu cerca de US$ 18 milhões (cerca de R$ 90 milhões) entre as 20 equipes participantes. A importância do torneio, somada à enorme popularidade do Dota 2, faz com que sua presença entre as transmissões de esports mais assistidas não seja nenhuma surpresa. Em especial, na grande final disputada entre Tundra Esports e Team Secret.

A série melhor de cinco partidas (MD5) se encerrou 3–0 para a Tundra, que foi campeã de forma invicta do The International 2022. Esse duelo decisivo acumulou 5,44 milhões de horas assistidas e atingiu um pico de 1,75 milhões de espectadores.

2 de 6 Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/Dota 2 The International Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/Dota 2 The International

4. FaZe Clan x Natus Vincere (IEM Cologne 2022)

Tradicional torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), a IEM Cologne 2022 foi realizada no mês de julho e reuniu 24 das melhores equipes do mundo para disputar a maior fatia da premiação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) e por uma vaga na IEM Katowice 2023. A grande final foi decidida entre FaZe Clan e Natus Vincere, reedição da final do PGL Major Antwerp 2022. Assim como no mundial, a FaZe acabou levando a melhor, dessa vez com uma série melhor de cinco partidas (MD5) muito disputada e finalizada em 3–2.

É inegável que FaZe e Na'Vi estão entre os times mais populares do cenário competitivo de CS:GO, seja pela história de ambas as equipes ou por seus jogadores famosos, como Finn "Karrigan" Andersen e Oleksandr "s1mple" Kostyliev. Somando todas as transmissões, como a de Alexandre "Gaules " Borba, a final da IEM Cologne 2022 atingiu a marca de 5,53 milhões de horas assistidas e um pico de 2,11 milhões de espectadores.

3 de 6 FaZe Clan campeã da IEM Cologne 2022 — Foto: Divulgação/ESL FaZe Clan campeã da IEM Cologne 2022 — Foto: Divulgação/ESL

3. LOUD x OpTic Gaming (Valorant Champions 2022)

A brasileira LOUD e a norte-americana OpTic Gaming travaram a maior rivalidade internacional do Valorant durante todo o ano de 2022. Rivalidade esta que, infelizmente, não retornará, pois a OpTic não foi aceita no novo sistema de franquias para o VCT 2023. Contudo, a história já foi feita em 2022, com jogos marcantes e títulos para ambos os lados. No final, quem sorriu por último foi a LOUD, que conquistou a vitória no último duelo dessa rivalidade, realizado na grande final do torneio mais importante do FPS, o Valorant Champions 2022.

O título mundial dos brasileiros se deu sem grandes sustos na decisão, com vitória por 3–1 na série melhor de cinco partidas (MD5). Brasileiros, norte-americanos e fãs de outros países acompanharam esse histórico duelo realizado em Istambul, Turquia, pelas plataformas de streaming e acumularam 6,44 milhões de horas assistidas e um pico de espectadores de 1,51 milhões.

4 de 6 Jogadores da LOUD levantam a taça do Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Jogadores da LOUD levantam a taça do Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

2. RSG x RRQ Hoshi (MLBB Sea Cup 2022)

Como visto em 2021, o Mobile Legends é um jogo muito popular, principalmente no Sudeste Asiático. No mês de junho, a região contou com a Mobile Legends: Southeast Asia Cup 2022, um torneio que ocorreu em Kuala Lampur, capital da Malásia, e que reuniu times vindos de países como Indonésia, Filipinas, Singapura, Camboja, Myanmar e Tailândia. A grande final foi disputada entre RRQ Hoshi (Indonésia) e RSG (Filipinas). Embora vindo da chave inferior, a RSG aplicou um sonoro 4–0 na até então invicta RRQ e ficou com o título da competição.

Embora tenha sido uma final unilateral, ela teve audiência o bastante para ficar entre os duelos de esports mais assistidos de 2022. Foram 6,62 milhões de horas assistidas e um pico de 2,8 milhões de espectadores.

5 de 6 RSG Philippines campeã da MLBB Sea Cup 2022 — Foto: Divulgação/MPL Philippines Facebook RSG Philippines campeã da MLBB Sea Cup 2022 — Foto: Divulgação/MPL Philippines Facebook

1. T1 x DRX (Mundial de League of Legends 2022)

A decisão do Mundial de LOL 2022 entre T1 e DRX é considerada uma das melhores finais da história da competição. Foi uma melhor de cinco partidas (MD5) que iniciou com ares anticlimáticos, mas que segurou até os mais sonolentos na madrugada brasileira para acompanhar história sendo feito no MOBA da Riot Games. Foram cinco jogos disputados entre as equipes sul-coreanas, duelo que se encerrou brilhantemente com inúmeras reviravoltas, roubos de objetivos, tentativas de backdoor e um desesperado fim de jogo que levou a DRX a conquistar o título pela primeira vez em sua história.

A série épica contou, também, com números épicos de audiência. Ao todo, foram 21,25 milhões de horas assistidas, superando por muito o segundo colocado. Destaca-se também o pico de espectadores, chegando a 5,15 milhões, tudo isso sem levar em consideração as plataformas de streaming chinesas.

6 de 6 DRX campeã mundial de League of Legends — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games DRX campeã mundial de League of Legends — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

A popularidade de LOL e Mobile Legends

Nessa lista, reunimos duelos mais assistidos de 2022 usando os jogos como critério de separação. Ou seja, os confrontos mais assistidos de cada jogo competitivo foram separados para organizar um Top 5 variado. Contudo, caso o recorte por jogo não acontecesse, a lista ficaria bem diferente e evidenciaria a popularidade de League of Legends e Mobile Legends. No lado do LOL, destaca-se a fama da equipe da T1 (Coreia do Sul), enquanto pelo lado de Mobile Legends, a RRQ (Indonésia) aparece como a mais popular.

Na tabela abaixo, veja o Top 5 em relação às horas assistidas:

Duelos mais assistidos dos esports em 2022 – Horas assistidas Duelo Jogo Horas Assistidas T1 x DRX (Mundial de LOL 2022) League of Legends 21,25 milhões T1 x RNG (Mid-Season Invitational 2022) League of Legends 7,17 milhões T1 x JDG (Mundial de LOL 2022) League of Legends 7,07 milhões EDward Gaming x DRX (Mundial de LOL 2022) League of Legends 6,66 milhões RRQ x RSG (MLBB SEA Cup 2022) Mobile Legends 6,62 milhões

Na tabela seguinte, veja o ranking de pico de espectadores, que conta com três duelos de Mobile Legends contra dois de League of Legends:

Duelos mais assistidos dos esports em 2022 – Pico de espectadores Duelo Jogo Pico de Espectadores T1 x DRX (Mundial de LOL 2022) League of Legends 5,15 Milhões RRQ x EVOS.LGN (MPL ID Season 9) Mobile Legends 2,85 milhões RRQ x RSG (MLBB Sea Cup 2022) Mobile Legends 2,8 milhões RRQ x ONIC (MPL ID Season 10) Mobile Legends 2,38 milhões T1 x JDG (Mundial de LOL 2022) League of Legends 2,24 milhões