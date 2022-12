Destiny 2, Batman e mais: 7 games para você jogar durante o Natal

1 de 8 Overwatch 2 celebra o Natal com o evento Paraíso Congelado e modos exclusivos — Foto: Divulgação/Blizzard Overwatch 2 celebra o Natal com o evento Paraíso Congelado e modos exclusivos — Foto: Divulgação/Blizzard

👉 Quais jogos de PS4 rodam no PS5? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Destiny 2

No fim do ano, os jogadores de Destiny 2, FPS da Bungie, comemoram o espírito natalino com o evento "Alvorada". O festejo é uma oportunidade de realizar missões inéditas, adquirir cosméticos inspirados no Natal e admirar a decoração de neve na Torre, um dos principais cenários do game. Além disso, armas e conquistas também figuram entre as novidades da comemoração. Se ficar interessado, é possível baixar o título de graça nas plataformas PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store).

2 de 8 No final do ano, os jogadores de Destiny 2 recebem diversas missões inéditas durante o evento Alvorada — Foto: Divulgação/Bungie No final do ano, os jogadores de Destiny 2 recebem diversas missões inéditas durante o evento Alvorada — Foto: Divulgação/Bungie

2. Batman: Arkham Origins

Batman: Arkham Origins faz parte da série Arkham, uma premiada franquia do Homem Morcego no mundo dos jogos. O título, que se passa antes de Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City, mostra o início da carreira de Bruce Wayne como o vigilante de Gotham. Os eventos do game ocorrem durante o período de Natal, então usuários testemunham cenários com neve e decorações natalinas. O jogo está disponível para PC através da loja digital Steam.

3 de 8 Batman: Arkham Origins faz parte da série Arkham, uma franquia premiada do mundo dos jogos — Foto: Reprodução/Steam Batman: Arkham Origins faz parte da série Arkham, uma franquia premiada do mundo dos jogos — Foto: Reprodução/Steam

3. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Em Spider-Man: Miles Morales, os jogadores acompanham o jovem Miles Morales aprendendo a lidar com a sua vida de super-herói. Com Peter Parker ausente, é ele quem deve proteger a cidade de Nova York das ameaças. Os eventos do game acontecem durante o período natalino, portanto, é possível admirar uma cidade cheia de neve, luzes e árvores de Natal espalhadas. O título está disponível para compra no PS4, PS5 e PC ( via Steam e Epic Games Store).

4 de 8 Spider-Man: Miles Morales muda o visual do mundo aberto com a presença de neve e decorações de festas de fim de ano — Foto: Reprodução/Steam Spider-Man: Miles Morales muda o visual do mundo aberto com a presença de neve e decorações de festas de fim de ano — Foto: Reprodução/Steam

4. Tom Clancy's: The Division

Apesar de não se passar no Natal, as ruínas de Nova York ainda ostentam decorações natalinas em The Division. Conforme anda pelo mapa, o jogador encontra vestígios do que um dia foi utilizado para celebrar essa época do ano. No título, uma doença misteriosa mergulha a cidade no caos e cabe aos agentes da Division salvar o que restou. O jogo está disponível para compra no PS4, Xbox One e PC (Steam e Epic Games Store).

5 de 8 Tom Clancy's: The Division possui algumas decorações natalinas espalhadas pelas ruínas da cidade — Foto: Reprodução/Steam Tom Clancy's: The Division possui algumas decorações natalinas espalhadas pelas ruínas da cidade — Foto: Reprodução/Steam

Com a DLC Holiday Stocking Stuffer Pack de Dead Rising 4, jogadores podem enfrentar hordas gigantes de zumbis com diversas armas, veículos e fantasias natalinas. Até mesmo os monstros estão vestidos conforme a temática de Natal. Por isso, caso queira acompanhar as aventuras do protagonista Frank West, é possível comprar o título nas plataformas PS4, Xbox One e PC (Steam).

6 de 8 Com o Holiday Stocking Stuffer Pack, os jogadores podem enfrentar zumbis com itens natalinos — Foto: Reprodução/Steam Com o Holiday Stocking Stuffer Pack, os jogadores podem enfrentar zumbis com itens natalinos — Foto: Reprodução/Steam

6. Santa Claus in Trouble

Neste jogo, usuários devem ajudar o Papai Noel a recolher presentes perdidos pelo mapa. No entanto, há muitos perigos pelo caminho: monstros, gelo escorregadio, abismos e mais. Segundo a descrição do título no Steam, os jogadores passam por 20 níveis divididos em cinco episódios. O jogo de plataforma está disponível em versão HD para PC, na loja digital Steam.

7 de 8 Santa Claus in Trouble é um jogo que coloca os jogadores para coletar presentes perdidos — Foto: Reprodução/Steam Santa Claus in Trouble é um jogo que coloca os jogadores para coletar presentes perdidos — Foto: Reprodução/Steam

Overwatch 2, FPS da Blizzard, também possui um evento natalino para chamar de seu: o Paraíso Congelado. A festividade disponibiliza modos inéditos, como a "Ofensiva de Bola de Neve da Mei", a "Caça ao Yeti da Mei" e a "Eliminação Descongelante". Além disso, a comemoração é recheada de visuais inspirados na temática de Natal. O título é gratuito e está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

8 de 8 Overwatch 2 também celebra o período natalino com modos e visuais inéditos — Foto: Divulgação/Blizzard Overwatch 2 também celebra o período natalino com modos e visuais inéditos — Foto: Divulgação/Blizzard