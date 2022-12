DualSense: 5 coisas que você pode fazer no controle do PS5 e não sabia

O DualSense é o controle sem fio do console de nova geração da Sony , lançado junto com o PlayStation 5 ( PS5 ) em novembro de 2020. Apesar de herdar algumas características que já estavam presentes no Dualshock 4 , como touchpad e alto-falante, o controle do PS5 tem um design bem diferente do joystick antecessor e introduziu uma série de recursos inovadores , como a tecnologia de gatilhos adaptáveis, que usa um sistema de pressão nos botões R2 e L2 para deixar a experiência dos jogadores ainda mais realista.

Outro diferencial do DualSense é a tecnologia de resposta tátil, que substitui o sistema de vibração tradicional e usa sensores espalhados pelo controle para simular o que está acontecendo na tela. Essas e outras novidades ajudaram a fazer do joystick do PlayStation 5 um dos acessórios mais populares da nova geração, mas se engana quem acha que o acessório para por aí. Ele também pode controlar dispositivos Bluetooth, ter seus botões remapeados, fazer capturas de tela e muito mais. Veja, a seguir, funções poucos conhecidas do controle da Sony.

1 de 5 O Dualsense ficou popular por conta de sua tecnologia de gatilhos adaptáveis, que simula, através de vibrações, o que acontece na tela — Foto: Divulgação/Sony O Dualsense ficou popular por conta de sua tecnologia de gatilhos adaptáveis, que simula, através de vibrações, o que acontece na tela — Foto: Divulgação/Sony

👉 Quanto custa um PlayStation 5? Veja no Fórum TechTudo

1. Usar o controle para operar outros dispositivos via Bluetooth

Curte os jogos de PS5, mas também quer jogar no PC ou no celular? O DualSense se comunica com o console da Sony através do Bluetooth, então pode ser usado para controlar muitos outros aparelhos que têm suporte a essa tecnologia. Dá para conectar o joystick sem fio a dispositivos Android e iPhone (iOS), como smartphones e tablets; computadores com sistemas Windows e Mac e até alguns modelos de smart TV.

Para ligar o controle do PS5 a dispositivos Bluetooth, faça o seguinte: com o DualSense desligado, segure os botões PS (aquele que parece a logo do PlayStation, que fica entre os dois analógicos) e Criar (do lado esquerdo do touchpad) por alguns segundos. Quando a luz do touchpad começar a piscar, ative o Bluetooth do seu dispositivo e selecione “Wireless Controller”.

2 de 5 Mantenha os botões Criar e PS pressionados para ativar o Bluetooth do DualSense — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Mantenha os botões Criar e PS pressionados para ativar o Bluetooth do DualSense — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Pronto! Se der tudo certo, a luz do touchpad ficará acesa como se o controle estivesse ligado ao PS5. Vale ressaltar que o joystick só pode ser emparelhado a um dispositivo por vez. Por isso, para voltar a usar ele no videogame, será necessário conectar um cabo USB-C ao console da Sony e apertar o botão PS. Depois que o videogame reconhecer o controle de novo, você pode remover o cabo e continuar jogando.

2. Reorganizar botões

Outra possibilidade oferecida pelo DualSense é a de remapear os botões, deixando o jogador escolher qual será a função de cada um. Se estiver zerando Stray e quiser que o gato pule ao apertar R1 ao invés de X, por exemplo, você pode usar o recurso para atrelar esse comando a qualquer outra tecla do joystick, incluindo gatilhos, direcionais, analógicos e os quatro botões de ação.

3 de 5 Botões do DualSense podem ser personalizados no menu de configurações do PS5 — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Botões do DualSense podem ser personalizados no menu de configurações do PS5 — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Para reorganizar os botões do controle do PS5, abra o menu de configurações do console e clique em “Acessibilidade”. Depois, vá até a opção “Controles” e selecione “Atribuições de botões personalizadas”. Habilite a personalização e aperte em “Personalizar atribuições de botões” para começar a trocar o que cada parte do controle faz. Quando terminar, é só “Aplicar” e as mudanças escolhidas já estarão valendo.

3. Tocar músicas do Spotify

O DualSense chegou ao mercado há pouco mais de dois anos. De lá para cá, os jogadores já encontraram muitos usos inusitados para os recursos inovadores do controle do PS5. Um dos mais legais permite “ouvir” música com as mãos, usando a tecnologia de resposta tátil do joystick para imitar a batida das faixas do Spotify. Isso não foi previsto pela Sony, então não espere efeitos de vibração de uma qualidade tão alta quanto os de jogos como ASTRO's Playroom e Returnal, por exemplo.

Para experimentar com as próprias mãos, você vai precisar instalar o Spotify no PC e conectar o Dualsense com um cabo USB-C. Depois, na parte de baixo da tela do Windows, clique no botão de volume e defina o alto-falante do controle como a principal saída de áudio do computador. Agora é só abrir o aplicativo e selecionar uma das diversas músicas disponíveis. Se quiser ouvir a música enquanto curte os efeitos de vibração, basta ligar um fone de ouvido na entrada P2 do controle.

4. Tirar screenshots de forma rápida

4 de 5 Botão Criar do DualSense substituiu botão Share do Dualshock 4 — Foto: Divulgação/Sony Botão Criar do DualSense substituiu botão Share do Dualshock 4 — Foto: Divulgação/Sony

Através do botão Criar, que substituiu o Share do Dualshock 4 , dá para registrar e compartilhar seus melhores momentos de jogatina com facilidade. Apertar esse botão uma vez abre uma aba com todas as opções de captura, gravação e transmissão ao vivo. Mantê-lo pressionado por alguns segundos faz uma screenshot e apertá-lo duas vezes rapidamente salva um vídeo dos últimos 30 segundos - recurso perfeito para quem acabou de fazer aquela jogada de mestre, mas não estava filmando.

5. Economizar a bateria do controle

Apesar de enriquecer a experiência dos jogadores, as novidades que tornam o Dualsense tão interessante gastam muita bateria e podem fazer o controle descarregar em poucas horas de uso. Se não quiser manter o cabo USB-C sempre por perto, desligar alguns dos recursos do controle pode ser uma boa ideia. Abrir mão do feedback tátil e dos gatilhos adaptáveis, por exemplo, te dará algumas horas extras de diversão. Também é possível diminuir a intensidade da luz do touchpad.

5 de 5 A bateria do DualSense dura mais com alguns recursos do controle desligados — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues A bateria do DualSense dura mais com alguns recursos do controle desligados — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues