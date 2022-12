Echo Dot, Echo Show e Echo Buds estão com até R$ 200 desconto na Amazon

Outro destaque é o Echo Show 8 (2ª Geração), uma tela de 8 polegadas, que permite realizar chamadas de vídeo, além de gerenciar diversos tipos de conteúdos via comando de voz. O item pode ser adquirido pela oferta de R$ 999 por R$ 849. Estes dispositivos podem ser ideias para presentear amigos ou parentes no Natal que são fãs de tecnologia e buscam por praticidade. Conheça mais a seguir sobre os dispositivos com desconto.

A Amazon Echo Dot (3ª geração) é uma caixa de som smart com Alexa que pode ser uma opção para presente de Natal que visa o custo-benefício. De acordo com a fabricante, o dispositivo conta com quatro microfones de longo alcance e pode ser conectado a aparelhos alto-falantes por meio de Bluetooth ou cabo. O produto está disponível com 20% de desconto, de R$ 349 por R$ 279, uma economia de R$ 70.

O produto é compatível com a Alexa e permite controlar músicas, ligações, mensagens e notícias por comando de voz. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores elogiam a qualidade do som oferecida pelo aparelho e o quanto a caixinha é discreta. O TechTudo testou a caixinha em julho de 2020 e constatou que é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: ela sempre precisa estar conectada na tomada

A Amazon Echo Dot (4ª Geração) possui um formato de globo e promete melhorar algumas características do modelo anterior. Ela possibilita gerenciar diversos aparelhos, como tomadas inteligentes, fechaduras e lâmpadas por conta da conexão com a Alexa. Além disso, o item conta com um sistema de direcionamento frontal de áudio, que possibilita um som mais limpo. O aparelho é vendido nas cores preto, branco e azul, com 25% de desconto, de R$ 399 por R$ 299, uma redução de R$ 170.

A fabricante destaca que a caixinha de som também permite reproduzir músicas, checar notícias e navegar na internet via comando de voz. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os consumidores destacam a praticidade que o dispositivo oferece no dia a dia. Porém, alguns apontam que configurá-lo é uma tarefa complexa.

Prós: praticidade oferecida devido a conexão com a Alexa

praticidade oferecida devido a conexão com a Alexa Contras: alguns consumidores apontam dificuldades em configurar o dispositivo

3. Echo Dot com Relógio – de R$ 499 por R$ 399

Este item é similar ao anterior e pertence à quarta geração da Echo Dot. A principal novidade fica por conta do relógio digital, que aparece em um display de LED na cor branca, no centro da caixinha de som. De acordo com as especificações da fabricante, é possível agendar alarmes e configurá-los para o modo soneca. O acessório é visto nas cores branco e azul, com 20% de desconto, de R$ 499 por R$ 399, uma economia de R$ 100.

Assim como outras caixinhas Echo, esta também é compatível com a Alexa e permite realizar diversas atividades via comando de voz. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores apontam que o relógio é bem iluminado e que o dispositivo possui boa qualidade de áudio. Alguns casos reclamam que a depender dos ruídos externos e que o acessório pode não compreender os comandos com clareza.

Prós: dispositivo oferece praticidade na hora de programar os alarmes

dispositivo oferece praticidade na hora de programar os alarmes Contras: a adição do relógio pode não justificar o valor a mais cobrado

A Amazon Echo (4ª geração) é um modelo mais potente e maior que a Echo Dot. O dispositivo é compatível com a Alexa e pode ser conectado a outros aparelhos integrados com a inteligência artificial, o que permite gerenciar fechaduras e lâmpadas via comando de voz. O produto pode ser encontrado nas cores preto, branco e azul, com 20% de desconto, de R$ 749 por R$ 599, uma redução de R$ 150.

Outra característica, é que ele possibilita realizar diversas atividades, entre elas, reproduzir músicas, checar as notícias do momento, realizar chamadas e criar alarmes, tudo por comando de voz. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a qualidade do som, o design e o quanto ele torna certas tarefas práticas. Porém, alguns criticam que é impossível desligar o LED vermelho do modo sem som.

Prós: compatibilidade com outros dispositivos conectados à Alexa

compatibilidade com outros dispositivos conectados à Alexa Contras: por ser mais potente, ele se torna mais caro

O Amazon Echo Buds (2ª geração) é um fone de ouvido sem fio com Alexa e cancelamento ativo de ruído. A bateria pode durar até cinco horas, mas é possível estender o tempo para até 15h caso o dispositivo esteja conectado ao estojo de carregamento. O item acompanha o estojo com ou sem fio, e pode ser adquirido com 4% de desconto, somente pelo aplicativo da Amazon, de R$ 749 por R$ 719, uma economia de R$ 30.

O fone também é compatível com Alexa, o que permite gerenciar músicas e fazer ligações por comando de voz. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam positivamente a durabilidade da bateria e o design. Por outro lado, alguns comentam que a Alexa não compreende todos os comandos com exatidão.

Prós: cancelamento ativo de ruído

cancelamento ativo de ruído Contras: usuários alegam dificuldades em realizar os comandos da Alexa

6. Echo Show 8 (2ª Geração) – de R$ 999 por R$ 849

A Amazon Echo Show 8 (2ª Geração) é mais uma alternativa para quem busca praticidade. Segundo a fabricante, o aparelho conta com tela de 8 polegadas, com resolução HD de 1280 x 800 pixels, dois alto-falantes e uma câmera de 13 megapixels. O produto pode ser encontrado nas cores preto e branco, com 15% de desconto, de R$ 999 por R$ 849, uma redução de R$ 150.

Compatível com a Alexa, o aparelho permite a realização de chamadas de vídeo, facilita o acesso a calendários, agendas e horários, além de também reproduzir conteúdo de plataformas de streaming, como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. O Echo Show 8 de segunda geração é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design do produto e o tamanho. No entanto, alguns reclamam que o dispositivo só permite uma única foto de plano de fundo.

Prós: item pode agradar os que buscam uma tela portátil para assistir a filmes e séries

item pode agradar os que buscam uma tela portátil para assistir a filmes e séries Contras: usuários se queixam pelo dispositivo só permitir uma única foto de plano de fundo

A Amazon Echo Studio é mais uma escolha para quem busca uma caixa de som potente e compatível com a Alexa. O item dispõe de cinco alto-falantes, que visam oferecer um áudio sem distorção, sem comprometer a qualidade dos graves e agudos. É possível adquirir o dispositivo nas cores branco e preto, com 12% de desconto, de R$ 1.699 por R$ 1.499, uma economia de R$ 200.

Outra característica, é que o usuário pode solicitar a Alexa para reproduzir músicas de aplicativos como Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music, além de outras tarefas, como leitura de notícias e mensagens. Na Amazon, a caixinha é avaliada com 4,6 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade do áudio e afirmam que ela atende todas as expectativas. Contudo, alguns consumidores apontam que o som trava de vez em quando.

Prós: caixinha com o áudio mais potente

caixinha com o áudio mais potente Contras: alguns compradores relatam que o som trava em alguns momentos

A Amazon Echo Show 10 é mais uma opção para acertar no presente de Natal. O modelo é compatível com Alexa e se diferencia por possuir um sensor de movimento, que acompanha o usuário durante as reproduções de filmes, séries e chamadas de vídeo. O dispositivo está acessível com 11% de desconto, de R$ 1.899 por R$ 1.699, uma redução de R$ 200.

Assim como outros modelos do Echo Show, este também permite monitorar a casa nos momentos em que o morador estiver ausente. O aparelho vem com um display HD, de 10,1 polegadas, com resolução de 1280 x 800 pixels. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores ressaltam o tamanho da tela, a luminosidade e a qualidade do som. Porém, alguns reclamam do preço elevado.

Prós: modelo possui uma tela HD e permite monitorar a casa remotamente

modelo possui uma tela HD e permite monitorar a casa remotamente Contras: custo elevado

A Amazon Echo Show 15 é a versão mais potente do modelo e pode ser uma escolha de presente para o Natal. Além da integração com Alexa, a fabricante aponta que o produto acompanha tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1980 x 1080 pixels, dois alto-falantes e câmera de 5 megapixels. O produto está acessível com 11% de desconto, de R$ 1.899 por R$ 1.699, uma economia de R$ 200.

O aparelho também visa auxiliar com lembretes de tarefas do dia a dia, como lista de compras, lembretes e horários de compromissos. Além disso, também é possível assistir a filmes e séries em serviços de streaming, como Amazon Prime Video e Netflix. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o desempenho, a qualidade da imagem e o design. No entanto, alguns dizem que o comando de voz não é eficiente.

Prós: tela Full HD de 15,6 polegadas, que pode ser ideal para assistir a filmes e séries

tela Full HD de 15,6 polegadas, que pode ser ideal para assistir a filmes e séries Contras: preço elevado

