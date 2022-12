Echo Dot, Fire TV e mais: 8 dispositivos com Alexa para presentear no Natal

Dispositivos com Alexa podem ser ideais para presentear quem quer ter uma casa conectada. Equipamentos com a assistente virtual da Amazon podem ser ideais para comandar aparelhos inteligentes por voz ou mesmo pedir pedir músicas, notícias e informações. O Fire TV Stick Lite , por exemplo, é um dispositivo que transforma televisores comuns em smart por preços a partir de R$ 249 .

Já a Echo Dot (4ª Geração) é uma caixa de som inteligente que oferta tamanho robusto e traz alto-falantes de 1,6 polegada por valores que partem de R$ 299. Outra opção é o Echo Buds (2ª geração), fone de ouvido com microfones integrados e cancelamento ativo de ruídos por cerca de R$ 749. Outras opções de presentes de Natal podem ser vistas na página dedicada ao evento. Veja a seguir oito dispositivos com Alexa para comprar em 2022.

1 de 9 Dispositivos com Alexa podem ser boas opções para presentear no Natal — Foto: Lucas Santos/TechTudo Dispositivos com Alexa podem ser boas opções para presentear no Natal — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Como baixar aplicativos Amazon Fire TV Stick? Descubra no Fórum TechTudo

O Fire TV Stick Lite é um dongle que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI. Ele permite que os usuário consigam acessar serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. O modelo ainda acompanha um controle remoto que dispõe de um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa, o que pode ser útil para quem buscar versatilizar a rotina por meio do comando de voz desta inteligência artificial. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 249.

As demais teclas do controle são voltadas para a configuração multimídia, como pausar, adiantar, ou voltar os vídeos, mas sem a possibilidade de controlar o volume. Esta pode ser uma boa opção de presente para quem sempre quer uma TV smart sem gastar muito. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto, mas criticam a ausência de botões de volume e power. O TechTudo testou o dispositivo em janeiro de 2021 e concluiu que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade de imagem e oferta de aplicativos.

Prós: fácil de utilizar

fácil de utilizar Contras: ausência de botões de atalho para outros serviços de streaming

2 de 9 Fire TV Stick Lite da Amazon é opção para transformar a TV em smart — Foto: Divulgação/Amazon Fire TV Stick Lite da Amazon é opção para transformar a TV em smart — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo Dot (3ª Geração) é uma caixa de som que pode ser controlada pela Alexa, assistente virtual da Amazon. O aparelho pode ser operado por meio de comando de voz para executar diversas tarefas, como tocar música, realizar pesquisas online, ler notícias e até controlar outros dispositivos smart. Este tipo de aparelho é útil para quem deseja uma smart home e uma rotina mais versátil, já que a Echo Dot pode controlar equipamentos dentro da casa sem que o usuário precise sair do cômodo, ou mesmo agendar compromissos no calendário virtual. O produto é visto por cerca de R$ 279.

O modelo precisa estar ligado em uma tomada para funcionar e pode ser conectado via app a outros dispositivos inteligentes. O item deve ser um presente interessante para quem busca descomplicar a rotina e realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto para ligações, mas informam dificuldades para o alto-falante detectar e entender a voz do usuário. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e concluiu que a caixinha é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

Prós: a tecnologia inteligente pode facilitar a vida da maior parte dos usuários

a tecnologia inteligente pode facilitar a vida da maior parte dos usuários Contras: precisa estar conectado o tempo inteiro na tomada

3 de 9 Echo Dot (3ª Geração) pode ser uma boa opção para deixar a casa conectada — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot (3ª Geração) pode ser uma boa opção para deixar a casa conectada — Foto: Lucas Santos/TechTudo

3. Echo Dot (4ª geração) – a partir de R$ 299

A Echo Dot (4ª geração), diferente da versão anterior da linha, apresenta design mais robusto e em formato de globo. A caixinha traz as mesmas funcionalidades que a versão anterior, com exceção de pequenas mudanças na parte interna do aparelho. O produto é vendido por valores que partem de R$ 299.

O driver com áudio direcional deve garantir uma melhora razoável na qualidade de som, além de o alto-falante de 1,6 polegada prometer graves mais equilibrados e sons mais nítidos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom reconhecimento da voz e o som nítido, mas criticam a dificuldade do aparelho em conectar-se com outros dispositivos smart.

Prós: alto-falantes aprimorados

alto-falantes aprimorados Contras: precisa estar conectado na tomada o tempo todo

4 de 9 Echo Dot de 4ª geração apresenta formato em globo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Dot de 4ª geração apresenta formato em globo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

4. Fire TV Stick 4K – a partir de R$ 449

O Amazon Fire TV Stick 4K apresenta todas as características do modelo anterior, com adição de compatibilidade com filmes e séries em qualidade 4K. Também traz tecnologia Dolby Vision, que promete fornecer ao usuário a reprodução de imagens e sons de cinema. Além disso, esta versão conta com teclas para configurar o volume da televisão, o que o difere do outro modelo. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 449.

Esta opção é útil para públicos exigentes quanto a qualidade de TV, e por isso, pode agradar como um presente de Natal. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do aparelho. Porém, criticam a impossibilidade de acessar a tecnologia Dolby Vision, pois os produtos de software brasileiro ainda não foram atualizados.

Prós: oferece botões de volume

oferece botões de volume Contras: dificuldade em acionar a tecnologia Dolby Vision

5 de 9 Fire TV Stick (4K) apresenta tecnologia Dolby Vision e teclas para configurar o volume — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick (4K) apresenta tecnologia Dolby Vision e teclas para configurar o volume — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

5. Echo Show 5 (2ª geração) – a partir de R$ 599

A Amazon Echo Show 5 (2ª geração) é uma caixa inteligente com tela que traz integração com a assistente virtual Alexa. O dispositivo permite ler receitas na cozinha, ouvir músicas, assistir mídias de streaming, ler e ouvir notícias e controlar outros aparelhos. A câmera frontal de 2 MP permite ao usuário realizar videochamadas com pessoas que tenham o app Alexa. O modelo é vendido por preços que partem de R$ 599.

O display de 5 polegadas também oferece a possibilidade de um descanso de tela personalizado, um relógio e até a exibição de filmes e séries. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a possibilidade de acessar serviços de streaming. Porém, pontuam negativamente a deficiência do alto-falante e reconhecimento de voz.

Prós: a tecnologia fornece alta versatilidade para a rotina do usuário

a tecnologia fornece alta versatilidade para a rotina do usuário Contras: o alto-falante pode apresentar alta dificuldade para captar a voz do consumidor

6 de 9 Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon

6. Echo Buds (2ª geração) – a partir de R$ 749

O Amazon Echo Buds (2ª geração) é um fone intra-auricular com conexão Bluetooth que traz integração com a assistente virtual Alexa por meio do comando de voz. Ele apresenta microfone integrado e cancelamento de ruído ativo. O dispositivo promete ainda até cinco horas de autonomia de bateria para músicas e chamadas de voz. Ele é visto por cifras que partem de R$ 749.

Os fãs de esportes que buscam por fones com certa resistência a líquidos podem aproveitar esta opção como presente. O equipamento é compatível com iOS e Android. Avaliado com nota 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a eficiência do aparelho e a boa reprodução de música. No entanto, relatam que a bateria dura menos que o anunciado.

Prós: conexão com Alexa e cancelamento ativo de ruídos

conexão com Alexa e cancelamento ativo de ruídos Contras: autonomia da bateria poderia ser maior

7 de 9 Amazon Echo Buds traz integração com a assistente virtual Alexa — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo Amazon Echo Buds traz integração com a assistente virtual Alexa — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

A Amazon Echo Studio é uma caixa de som confeccionada com cinco alto-falantes internos, uma proposta interessante para usuários exigentes que desejam modelos com áudio direcional. O design apresenta uma confecção compacta e vertical. Além de ouvir músicas, a caixinha também funciona como smart speaker, pois oferece integração com a assistente virtual Alexa, que permite controlar outros aparelhos inteligentes pela voz, acesso automático para agendas, calendários, e leitura de notícias. O aparelho pode ser adquirido por cerca de R$ 1.499.

Dentre os serviços compatíveis, destacam-se o Amazon Prime Music e o Spotify, que podem ser acessados pelo comando de voz. O sistema interno da caixa ainda se adapta à acústica do ambiente automaticamente, o que aprimora os alto-falantes para a reprodução eficiente de som. O desenho superior do produto confere botões power para controle de volume e para desligar o microfone. O hardware oferece uma performance potente com 330 W de potência, uma vantagem se considerar o tamanho compacto do dispositivo. Avaliado com um anota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade sonora proporcionada pelos alto-falantes. Porém, criticam o preço elevado.

Prós: alta potência

alta potência Contras: precisa estar conectado na tomada o tempo todo

8 de 9 Amazon Echo Studio é uma caixa de som confeccionada com cinco alto-falantes internos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo Studio é uma caixa de som confeccionada com cinco alto-falantes internos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

8. Echo Show 15 – a partir de R$ 1.699

O Amazon Echo Show 15 é um display smart e digital que oferece uma tela de 15,6 polegadas. Com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, o eletrônico fornece compatibilidade com a inteligência artificial Alexa e traz experiência Fire TV para assistir a filmes e séries nos serviços de streaming. O lado superior esquerdo do equipamento hospeda uma câmera de 5 MP, o que deve ser útil para videochamadas entre amigos, família e colegas do trabalho. A tela pode ser instalada nas duas orientações: vertical ou horizontal. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.699.

Este equipamento pode favorecer a rotina em uma casa inteligente. Embora possa ser utilizado para assistir a filmes e séries e ler notícias, os consumidores ainda conseguem ouvir músicas, podcasts e notícias. A instalação do produto no cozinha, inclusive, pode ajudar no preparo de receitas: o consumidor pode utilizá-la para pesquisar receitas e até tutoriais de como cozinhar determinado prato. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam o ótimo desempenho de funcionamento e a boa resposta ao toque. No entanto, alertam que os widgets disponíveis são limitados.

Prós: versatiliza a rotina do usuário

versatiliza a rotina do usuário Contras: preço elevado

9 de 9 Echo Show 15 pode ser muito útil para acessar receitas enquanto cozinha — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 15 pode ser muito útil para acessar receitas enquanto cozinha — Foto: Divulgação/Amazon

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças