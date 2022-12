Efeito Mandrake, de choro e mais: relembre 7 filtros que bombaram em 2022

Durante o ano de 2022, diversos filtros fizeram sucesso nas redes sociais, como efeitos que simulam um rosto chorando ou sorrindo. A brincadeira fez sucesso em plataformas como Instagram , TikTok e Twitter e foram potencializadas por diversas celebridades, como Anitta e Juliette Freire, que também entraram na brincadeira. Os virais envolvem opções para as pessoas se divertirem com as montagens ou aproveitarem de formas diferentes grandes eventos do ano, como a Copa do Mundo, que ganhou filtros para a torcida brasileira demonstrar seu apoio à seleção.

Apesar de terem se tornado famosos em redes mais populares no momento, como Instagram e TikTok, na verdade boa parte das criações vieram de apps que, hoje, têm menos adesão, como Snapchat. Nas próximas linhas, relembre alguns filtros que bombaram nas redes sociais em 2022.

1 de 8 Criador do filtro de mandrake mais popular do Instagram fez outra versão do efeito, desta vez com tatuagens mais discretas — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Criador do filtro de mandrake mais popular do Instagram fez outra versão do efeito, desta vez com tatuagens mais discretas — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

1. Efeito Figurinha Copa do Mundo

Um efeito que bombou nas redes, principalmente no Instagram, foi o de criar uma figurinha da Copa com uma foto de si mesmo. Antes mesmo dos jogos começarem, em novembro, a animação com a nova edição do álbum resultou em vários filtros relacionados ao tema nos Stories. As criações permitiam gerar uma figurinha com uma selfie própria, simulando ser um dos jogadores da seleção.

Algumas produções contavam com todos os itens da carta, como o logo do evento no Qatar, a bandeira do Brasil e o espaço para o usuário adicionar o próprio nome. Os efeitos podem ainda ser encontrada no Instagram em “+” > “Stories”. Depois, é preciso rolar os ícones de filtros para a direita até a área de pesquisa e digitar “Figurinha Copa do Mundo”.

2 de 8 Figurinha da Copa do Mundo pode ser personalizada em efeito do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Figurinha da Copa do Mundo pode ser personalizada em efeito do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Efeito com bandeira do Brasil pintada no rosto

Também em clima de Copa, outro filtro que fez sucesso em novembro no Instagram foi o efeito da bandeira do Brasil pintada no rosto. Diversas versões foram disponibilizadas na rede e os usuários puderam demonstrar sua torcida pela seleção brasileira por meio dos efeitos. Alguns inseriam o emblema por completo na face, já outros posicionavam bandeiras menores em partes do rosto.

Uma das opções disponibilizou o símbolo verde e amarelo, em formato de mapa, para ser usado nas selfies. Outra versão do filtro inseria duas bandeiras pequenas abaixo dos olhos. Quem quis incluir algum acessório na imagem também podia utilizar um dos efeitos que permitia adicionar um boné do Brasil na cabeça. Já outras criações inseriam a bandeira e maquiagem com as cores do país na pessoa. Os efeitos ainda podem ser encontrados no Instagram na aba de buscas por filtros, como “Bandeira do Brasil”, na área de criação de Stories.

3 de 8 Filtro insere duas bandeiras abaixo dos olhos; perfil no Instagram conta com vários países — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Filtro insere duas bandeiras abaixo dos olhos; perfil no Instagram conta com vários países — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Efeito Mandrake

Esse ano também viralizou um filtro que permitia se tornar um mandrake ou mandraka. O termo se refere a pessoas com um estilo diferenciado, que usam roupas esportivas, óculos escuros, tatuagens, risquinho na sobrancelha etc. A moda tem origem na periferia de São Paulo e bombou nas redes em meados de setembro, a princípio no TikTok e, depois, no Instagram.

Quem não quis radicalizar o visual, mas ficou com vontade de participar da tendência, podia encontrar filtros que adicionavam ao rosto tatuagens, óculos escuros, piercings, risquinhos na sobrancelha etc. A ex-BBB e cantora Juliette Freire foi uma das celebridades que aderiram ao visual por meio dos efeitos. A artista participou da trend #MandrakeChallenge, que consistia em produzir um vídeo no TikTok se transformando em um mandrake.

4 de 8 Efeito mostra pessoa com tatuagens, óculos Juliet e outros acessórios da moda mandrake — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Efeito mostra pessoa com tatuagens, óculos Juliet e outros acessórios da moda mandrake — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Filtro de Choro

Uma brincadeira que rendeu muitos memes nas redes foi o filtro de choro. O efeito faz com que as pessoas pareçam estar chorando, independentemente da expressão facial original. O filtro viralizou esse ano por volta de maio, e diversos usuários se divertiram fazendo fotos e vídeos com o efeito em si próprio ou apontando a câmera para outras pessoas.

Até celebridades, como Anitta, Sabrina Sato, Marcos Mion e Maraísa postaram suas versões “chorando”. Apesar do boom ter sido no Instagram, a origem do filtro é do Snapchat, que estava um pouco esquecido e, na época, voltou até a receber um aumento nas pesquisas do Google, segundo o Google Trends. O efeito pode ser encontrado no Snapchat, como “crying”, na aba “Navegar” da câmera do app.

5 de 8 Filtro coloca cara de choro no rosto das pessoas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Filtro coloca cara de choro no rosto das pessoas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Filtro que faz rir

Semelhante ao anterior, o filtro que faz rir também modifica a expressão facial da pessoa. Mas, nesse caso, o efeito faz o movimento contrário e insere um sorriso aberto no rosto, mesmo se a pessoa estiver séria. O filtro nasceu no TikTok em 2020, mas voltou a fazer sucesso esse ano na rede chinesa e também no Instagram.

Usuários se divertiram postando vídeos nas plataformas e apontando o filtro para algum familiar ou amigo, usando o efeito em fotos que não gostaram ou mostrando a si mesmos e inserindo músicas divertidas, que literalmente, os faziam “rir”. O apresentador Celso Portiolli foi uma das celebridades que usaram o efeito para divertir os seguidores no TikTok. O filtro pode ser obtido no TikTok em “+” > “Efeitos”. Depois, é preciso tocar no ícone da lupa e em “Descubra efeitos”, digitar o termo ‘sempresorrindo’.

6 de 8 Filtro modifica expressão visual para que a pessoa fique sorrindo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Filtro modifica expressão visual para que a pessoa fique sorrindo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

6. BabyMaker

Outro filtro que bombou em 2022 foi o BabyMaker, uma ferramenta do aplicativo FaceApp, que permite visualizar como seria o filho de um determinado casal. Nas redes, usuários usavam celebridades para simular como seria uma criança gerada por eles. Outros aderiam à brincadeira usando suas próprias fotos e dos parceiros ou parceiras.

O app pode ser usado ainda, de forma gratuita, para a criação do suposto filho. O recurso que permite realizar a visualização está na opção “Trocar rosto”. Depois da criação no app original, o arquivo pode ser salvo para compartilhamento em redes, como Instagram e Twitter.

7 de 8 FaceApp combina rostos para mostrar como seria o filho de um casal — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes FaceApp combina rostos para mostrar como seria o filho de um casal — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

7. AI Greenscren

Em agosto desse ano, o TikTok apresentou uma opção de filtro que transforma frases em desenhos. Na ferramenta, o usuário consegue digitar algumas palavras simples e receber uma ilustração relacionada à frase enviada. O sistema exibe uma arte mais abstrata e funciona como um fundo de tela verde, onde é possível visualizar sua própria imagem na frente da ilustração.

A experiência também viralizou na rede de vídeos curtos, com usuários colocando as mais variadas palavras. O músico Mike Shinoda, da banda Linkin Park, foi um dos que aderiram à trend no TikTok. O filtro pode ser obtido na aba "Efeitos" da plataforma.

8 de 8 Efeito do TikTok permite transformar texto em desenho — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Efeito do TikTok permite transformar texto em desenho — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

