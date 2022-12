Escalação dos jogos da Copa: veja onde consultar online

As escalações das seleções para as partidas da Copa do Mundo 2022 são divulgadas pelas equipes que disputam o Mundial em seus perfis oficiais nas redes sociais. Os nomes dos jogadores que vão entrar em campo são revelados apenas poucas horas antes do jogo, mas é possível saber as prováveis escalações por meio de portais que fazem a cobertura esportiva do torneio de futebol. Sites como GE e O Globo revelam, com um ou mais dias de antecedência, a lista dos atletas escalados. O TechTudo elenca, a seguir, quatro lugares onde você pode consultar as escalações dos jogos da Copa do Mundo 2022.

Escalação da Seleção Brasileira e outras equipes pode ser consultada em portais online; veja lista

1. Redes sociais das seleções

O melhor canal para conferir as escalações dos jogadores nas partidas da Copa do Mundo 2022 é o perfil oficial das seleções nas redes sociais. As informações costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do início dos jogos. A Seleção Brasileira, por exemplo, revela a equipe que vai entrar em campo por meio da página da CBF no Instagram (@cbf_futebol), Twitter (@cbf_futebol) e Facebook (https://www.facebook.com/CBF/).

2. GE

Inteiramente dedicado à Copa do Mundo durante o período do Mundial, o GE (https://ge.globo.com/) é mais uma opção para conferir as escalações das equipes para os jogos do torneio. Às vésperas de cada partida, o portal esportivo publica matérias com os possíveis nomes escalados, além de outras informações sobre o confronto. Assim que a escalação oficial é confirmada, as informações são atualizadas em uma aba dedicada ao assunto no player de transmissão ao vivo da partida. O GE, vale ressaltar, transmite os principais jogos da Copa do Mundo 2022 online e de graça.

No tempo real, o GE mostra tanto os titulares quanto os jogadores que entraram durante partida

3. O Globo

Também é possível conferir os nomes dos jogadores escalados no site do Jornal O Globo (https://oglobo.globo.com/). O veículo, que faz a cobertura completa da Copa do Catar, divulga matérias com a escalação preliminar dos jogos do dia seguinte. Na página principal, o site exibe os resultados em tempo real das partidas do dia e também notícias de destaque sobre o Mundial. O Globo traz ainda um simulador do torneio e uma tabela da Copa do Mundo.

Antes de cada partida, o site d'O Globo solta uma matéria com as escalações do Brasil e do time adversário

4. UOL Esporte

Assim como o GE e o Jornal O Globo, o caderno de esporte do UOL também faz a cobertura da Copa do Mundo 2022 e divulga as escalações dos times às vésperas das partidas. Ao acessar "https://www.uol.com.br/esporte/futebol/copa-do-mundo/" (sem aspas), os torcedores podem conferir notícias, vídeos e conteúdos especiais sobre o Mundial, além de uma tabela e um simulador.

Além das escalações, a página da UOL sobre futebol também mostra as principais notícias da Copa do Mundo 2022

