Fechadura eletrônica facilita a rotina e aumenta a segurança; lista

As fechaduras eletrônicas são dispositivos tecnológicos que auxiliam na proteção da casa. Empresas como Elsys, Intelbras , Primebras, Goldentec, Papaiz e Yale disponibilizam opções para diversos tipos de portas, compatíveis com assistentes virtuais, possibilidade de cadastrar mais de 100 senhas biométricas e confecção em aço.

A ESF-DS1000H, da Elsys, é uma fechadura ativada por teclado numérico digital, detém uma tranca automática e reproduz alarme sonoro durante tentativas de invasão. O preço fica a partir de R$ 379. Já a IFR 3000, da Intelbras, promete compatibilidade com assistentes virtuais, autonomia de bateria de dez meses e diferentes formas de destravamento por valores a partir de R$ 1.049. Conheça todos os detalhes dos modelos na lista a seguir.

A ESF-DS1000H, da Elsys, apresenta um teclado digital, que hospeda algarismos de 0 a 9 e outros dois símbolos para definir as senhas. Com dimensões aproximadas de 16,5 cm de altura por 6 cm de largura, o acessório oferece travamento automático após fechar a porta e emite um alarme quando senhas incorretas são digitadas. O item pode ser encontrado no site da varejista por valores a partir de R$ 379.

O sistema interno permite a criação de até cinco senhas diferentes, o que deve atender a mais de um morador da casa. Além disso, é possível criar uma senha provisória para as visitas. A inteligência da fechadura ainda oferece o modo "não perturbe", que impede a digitação de senhas no teclado para aumentar a segurança do consumidor quando for dormir. Avaliada com nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a boa eficiência do funcionamento. No entanto, alguns usuários relatam ter recebido o produto com problema.

Prós: fechamento automático

2. Intelbras FR 201 – a partir de R$ 621

A FR 201, da Intelbras, também fornece um alarme sonoro durante tentativas de burlar a fechadura digital. O diferencial é a possibilidade de usar um cartão magnético, que abre a tranca por aproximação, e um ícone digital, que mostra o status da bateria. Este modelo também traz dez algarismos e dois símbolos para a digitação de senhas. É possível adquiri-lo por cifras a partir de R$ 621. A fabricante promete um design com iluminação eficiente, avisos sonoros para bateria fraca ou em caso de superaquecimento, além de alimentação por quatro pilhas AA.

O sistema interno também chama atenção, pois permite o registro de até 100 senhas diferentes para manter a segurança da casa. A ficha técnica fica completa com a função "senha protegida", recurso que dificulta a visualização do padrão de digitação do usuário no teclado. Avaliado com nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a fechadura cumpre com o prometido e possui boa autonomia de bateria. Todavia, alguns relatam dificuldade na instalação.

Prós: permite a criação de 100 senhas diferentes

O modelo de fechadura Rio, da Primebras, oferece características que o diferem dos itens citados até agora. O desbloqueio da tranca é feito via leitura biométrica, o design traz uma maçaneta, e o tamanho é mais robusto, com 25 cm de altura por 6 cm de largura. O eletrônico ainda apresenta os típicos dez algarismos e dois símbolos para o desbloqueio, além de confecção em aço inoxidável. O equipamento é visto por valores a partir de R$ 774.

A tecnologia fornece outras opções para trancar e destrancar a fechadura, como a configuração pelo aplicativo de celular, cartão magnético e chave. A fabricante garante o cadastramento de até 100 biometrias e 100 senhas no sistema. Já a alimentação é realizada via quatro pilhas de tipo AA, embora haja uma saída USB para carregamento de emergência. Avaliado com nota 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o desempenho do modelo e o manual com instruções bem explicado. Entretanto, criticam a dificuldade de instalação.

Prós: diferentes formas para abrir a tranca

4. Goldentec GT Smart – a partir de R$ 809

A GT Smart, da Goldentec, traz dimensões de 16,5 cm de altura por 7 cm de largura. É possível utilizar diferentes formas para destrancar o dispositivo, como cartão magnético, leitura biométrica, senha e até uma chave específica. O alto-falante embutido é responsável por emitir alarmes sonoros durante tentativas de invasão. Os interessados precisam fazer um investimento de valores próximos dos R$ 809.

A parte traseira hospeda um espaço para quatro pilhas AA, mas é possível utilizar uma entrada micro USB para carregamentos de emergência. A fabricante aconselha o uso do aplicativo para celular, que uma das funções é a de abrir a fechadura. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores denotam a ótima qualidade do acabamento. Contudo, relatam que o manual de instruções não facilita a instalação.

Prós: sistema de travamento automático

5. Intelbras IFR 3000 – a partir de R$ 1.049

A IFR 3000, da Intelbras, é outro exemplo de fechadura com design robusto: o produto tem dimensões de 27 cm de altura por 7 cm de largura. Diferente dos outros eletrônicos, este fornece compatibilidade com as inteligências artificiais Google Assistente e Alexa. Também é possível usufruir da função "não perturbe", travamento automático e de uma autonomia de bateria de 10 meses com quatro pilhas AA. O item pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.049.

A fabricante ressalta que o funcionamento smart é possível apenas por meio do HUB da marca, que deve ser adquirido separadamente. Assim, o usuário consegue acessar a tranca via teclado touch, app no smartphone ou comando de voz. É possível cadastrar até 100 senhas para destrancar a fechadura. A ficha técnica fica completa com um alerta para bateria fraca e duas entradas micro USB para carregamento de emergência. Avaliada com nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade e a praticidade da tecnologia.

Prós: compatibilidade com Google Assistente e Alexa

A SL100, da Papaiz, apresenta tamanho mais reduzido que as demais opções com maçanetas. Com dimensões de 17 cm de altura por 6 cm de largura, o aparelho oferece um alarme sonoro quando a bateria está fraca e pode ser destrancada por chave ou senha numérica. O produto é encontrado no site da varejista por valores a partir de R$ 1.064.

A fabricante ainda disponibiliza cartões magnéticos para aumentar as possibilidades de acesso. A alimentação fica por conta de quatro pilhas AA. Também é possível utilizar o comando de voz, em português e espanhol, para abrir as portas. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a existência de entradas micro USB para alimentação de emergência. No entanto, alguns criticam que o item parou de funcionar com seis meses de uso.

Prós: diferentes formas de destravamento

7. Yale YMC 420D – a partir de R$ 1.584

O YMC 420D, da Yale, apresenta todas as principais formas de destravamento: senha numérica, leitura biométrica, comando de voz, cartão magnético, chave mecânica e por aplicativo no celular. A configuração por comando de voz é disponibilizada pela assistente virtual Alexa. Os interessados precisarão fazer um investimento de cerca de R$ 1.584.

A fechadura promete design elegante, nas cores preta e cinza. Vale destacar que o controle de voz atende aos idiomas português, inglês e espanhol. Por fim, o sistema promete o registro de até 100 diferentes impressões digitais. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a segura proporcionada pelo sistema, mas criticam a instalação complicada.

Prós: permite o cadastro de 10 digitais diferentes

