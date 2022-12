Filmes da Gkay: conheça títulos além de Um Natal Cheio de Graça

Gkay, Gessica Kayane, além de ser influencer, também é atriz e comediante. O filme mais recente que participou foi Um Natal Cheio de Graça , lançado em novembro na Netflix , mas há outros onde ela também estrela, como Carnaval, Me Tira da Mira e Detetive Madeinusa, e a série Nada Suspeitos. A qualidade dos filmes de Gkay foi recentemente questionada em uma desavença pública com Fábio Porchat, após uma piada sobre a influencer no Prêmio Melhores do Ano neste domingo (25). O fato fez aumentar a curiosidade do público sobre as críticas dos filmes. Nesta lista, você conhece os longas estrelados pela comediante, disponíveis em plataformas como Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video .

2 de 6 Gkay e Sergio Malheiros em Um Natal Cheio de Graça, filme de natal da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Gkay e Sergio Malheiros em Um Natal Cheio de Graça, filme de natal da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Um Natal Cheio de Graça (2022)

Filme mais recente da lista, Um Natal Cheio de Graça teve lançamento no dia 30 de novembro deste ano. Ao lado de Sérgio Malheiros (Impuros), Gkay protagoniza a comédia romântica feita sob encomenda pela Netflix para o Natal. Com direção de Pedro Antônio Paes (Tô Ryca), nomes como Vera Fisher (O Clone), Monique Alfradique (Bem-vinda a Quixeramobim), Letícia Isnard (Avenida Brasil), Nando Cunha (Vizinhos) e o comediante sensação da Internet Diogo Defante (LOL: Se Rir Já Era!) integram o elenco.

Depois de descobrir a traição da namorada Bebela (Alfradique) com uma outra mulher, Carlinhos (Malheiros) aceita a ideia da desconhecida e atrapalhada Graça (Gkay) para ser sua nova namorada na ceia de natal organizada pela sua família conservadora. Em avaliação do público, Um Natal Cheio de Graça obteve nota 4,5 de 10 no IMDb e 3,2 de 5 no site brasileiro Adoro Cinema.

3 de 6 Para ajudar Carlinhos, a atrapalhada Graça finge ser sua namorada na ceia de natal organizada pela família do jovem — Foto: Divulgação/Netflix Para ajudar Carlinhos, a atrapalhada Graça finge ser sua namorada na ceia de natal organizada pela família do jovem — Foto: Divulgação/Netflix

Carnaval (2021)

O primeiro filme estrelado por Gkay na Netflix foi Carnaval, protagonizado por ela ao lado das atrizes Giovana Cordeiro (O Outro Lado do Paraíso), Bruna Inocencio (No Mundo de Luna) e Samya Pascotto (Eu Nunca). O filme tem como diretor Leandro Neri (Socorro, Virei Um Garoto) e foi lançado em junho de 2021. Thati Lopes (atriz do Porta dos Fundos), Micael Borges (Rebelde, versão nacional) e Nikolas Antunes (Olhar Indiscreto) também integram o elenco.

Nina (Giovana) resolve se vingar do namorado após descobrir uma traição dele em um vídeo vazado na Internet. Ela então convida as amigas Mayra (Bruna), Michelle (Gkay) e Vivi (Samya) para curtir o carnaval em Salvador em uma viagem repleta de amores e confusões. Enquanto no site IMDb o público garantiu nota 4 de 10 a Carnaval, no site Adoro Cinema a avaliação ficou em 3,1 de 5.

4 de 6 As quatro amigas que protagonizam Carnaval, com Gkay entre as personagens — Foto: Reprodução/JustWatch As quatro amigas que protagonizam Carnaval, com Gkay entre as personagens — Foto: Reprodução/JustWatch

Me Tira da Mira (2021)

A comédia de ação disponível no HBO Max e estrelada pelos irmãos Cleo (Qualquer Gato Vira-Lata) e Fiuk (As Melhores Coisas do Mundo) contou com a participação de Gkay no papel da figurinista Laura Lipsync. Com direção de Hsu Chien (Quem Vai Ficar com Mário?), a produção tem no elenco atores consagrados e celebridades brasileiras, como o cantor Fábio Jr., Vera Fischer, Stênio Garcia (Carga Pesada), Cris Vianna (Última Parada 174), Sergio Guizé (Êta Mundo Bom!) e os influencers e ex-BBBs Vih Tube e Kaysar Dadour (Órfãos da Terra).

Roberta (Cleo) é uma policial determinada a solucionar o assassinato da atriz Antuérpia Fox (Fischer). No meio do trabalho, ela ainda tem como empecilhos sua situação amorosa com o ex-namorado e policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé). Nas avaliações do público, Me Tira da Mira obteve nota 2,6 de 5 no site Adoro Cinema e 4,7/10 no IMDb.

5 de 6 GKay interpreta a personagem Laura Lipsync, uma figurinista que arranja um disfarce para a policial Roberta — Foto: Divulgação/HBO Max GKay interpreta a personagem Laura Lipsync, uma figurinista que arranja um disfarce para a policial Roberta — Foto: Divulgação/HBO Max

Detetive Madeinusa

Outro filme de comédia e ação, mas desta vez exclusivo da Amazon Prime Video. Em Detetive Madeiunsa, Gkay interpreta a garçonete e vidente Marcela. Estrelado pelo comediante Tirulipa (Os Parças), o longa dirigido por Rodrigo Van Der Put (Juntos e Enrolados) tem no elenco atores e celebridades como Whindersson Nunes (Internet - O Filme), Antonio Tabet (Porta dos Fundos), Aisha Jambo (Natália), Bruno Montaleone (Verdades Secretas), o lutador de MMA Wanderlei Silva, o ex-piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello, além das participações de Gretchen, Neymar, Pabllo Vittar e Wesley Safadão.

Madeinusa (Tirulipa) é um ex-político que se torna detetive particular. Sem experiência no ramo, o novato se mete em várias trapalhadas ao lado do ajudante Uóston (Montaleone). Quando o magnata Neldson (Whindersson) solicita a ajuda dos dois para resolver um sumiço de um boi premiado, Madeinusa e Uóston atuam no caso junto de uma equipe esquisita. Em avaliação do Adoro Cinema, Detetive Madeinusa obteve nota 2,3 de 5, enquanto no IMDb a pontuação foi 3,6/10.

6 de 6 A equipe atrapalhada do detetive Madeinusa atuando na investigação de um sumiço de um boi — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video A equipe atrapalhada do detetive Madeinusa atuando na investigação de um sumiço de um boi — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video