O Natal, muitas vezes, é sinônimo de presente, e fones de ouvido podem ser opções fáceis de acertar na escolha. Marcas como JBL , Philips , Motorola , Logitech , Razer e Apple oferecem modelos variados para presentear no dia 25 de dezembro. É possível encontrar acessórios de compatibilidade multiplataforma, conectividade com e sem fio, cancelamento ativo de ruído e integração com assistentes virtuais.

O Tune 210, da JBL, oferece design intra-auricular, um botão para atender chamadas e pausar músicas, conectividade P2 e drivers de 8,7 mm por valores a partir de R$ 90. O TWS T1235, da Philips, promete uma bateria com autonomia de 18 horas, conectividade Bluetooth 5.1 e resistência à água por cerca de R$ 183. Já o Kraken X, da Razer, é uma opção interessante para quem gosta de jogar, com microfone longo e ajustável, compatibilidade multiplataforma e preço de aproximadamente R$ 469. Outras ideias de presentes podem ser encontradas na página da Amazon dedicada ao evento.

1 de 9 Fone de ouvido de presente de Natal: lista reúne 8 modelos variados — Foto: Reprodução/Amazon Fone de ouvido de presente de Natal: lista reúne 8 modelos variados — Foto: Reprodução/Amazon

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. JBL Tune 210 – a partir de R$ 90

O Tune 210, da JBL, é um fone de ouvido intra-auricular, com encaixes de silicone, microfone embutido e um botão no cabo para configurar músicas e atender ligações. O fio hospeda um plug de conexão P2 levemente curvo, compatível com dispositivos móveis e PCs. O acessório poder ser adquirido por valores a partir de R$ 90.

Este modelo deve ser uma boa indicação de presente para quem prefere modelos clássicos. O hardware ainda oferece um par de drivers de 8,7 mm para auxiliar na reprodução nítida de sons. O cabo é confeccionado em formato achatado, para evitar o embaraçamento e facilitar o transporte. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a ótima qualidade do som e o bom acabamento do material. No entanto, criticam que os fones param de funcionar com pouco tempo de uso.

Prós : fios não devem enrolar

: fios não devem enrolar Contras: botões de controle no cabo possuem funções limitadas

2 de 9 JBL Tune 210 é oferecido em três opções de cores. — Foto: Divulgação/ JBL JBL Tune 210 é oferecido em três opções de cores. — Foto: Divulgação/ JBL

2. Motorola Pulse 120 – a partir de R$ 109

O Pulse 120, da Motorola, promete design confortável com duas conchas almofadadas e um arco de cabeça macio. As conchas dobram para o interior do produto em um ângulo de 90 graus, facilitando o armazenamento, além de serem desenvolvidas para cobrir toda a orelha e cancelar os ruídos externos. O dispositivo traz um microfone embutido, botões de controle no cabo e drivers de 40 mm. Esta opção é vista por valores a partir de R$ 109.

O acessório dispõe de conexão P2, indicada para dispositivos móveis, desktops e notebooks. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os usuários destacam a eficiência do dispositivo para ouvir músicas e o conforto proporcionado pelas conchas, mas criticam a presença de ruídos constantes em ligações ao usar o microfone.

Prós: estrutura dobrável

estrutura dobrável Contras: relatos do fio ser muito fino

3 de 9 O Pulse 120, da Motorola, possui isolamento passivo de ruídos — Foto: Divulgação/Motorola O Pulse 120, da Motorola, possui isolamento passivo de ruídos — Foto: Divulgação/Motorola

3. Philips TWS T1235 – a partir de R$ 183

O TWS T1235, da Philips, funciona via Bluetooth 5.1 e promete autonomia de bateria para até 18 horas com uso do estojo. O modelo tem formato intra-auricular, microfone embutido e controle touch. Ele ainda pode ser conectado com assistentes virtuais, para uso de comandos de voz, e traz resistência à água. Esta opção é vendida por valores a partir de R$ 183.

Internamente, oferece drivers de 6 mm e uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. A fabricante promete que o dispositivo detecta rapidamente os aparelhos para realizar a conectividade. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a durabilidade da bateria, mas criticam as falhas da conexão Bluetooth.

Prós: bom custo benefício

bom custo benefício Contras: relatos de o Bluetooth apresentar falhas

4 de 9 Philips TWS T1235 garante controle touch para facilitar a rotina do usuário — Foto: Reprodução/Amazon Philips TWS T1235 garante controle touch para facilitar a rotina do usuário — Foto: Reprodução/Amazon

4. JBL Tune 230 NC TWS – a partir de R$ 399

O Tune 230 NC TWS, da JBL, oferece design preto fosco tanto no estojo, quanto nos fones intra-auriculares. O produto apresenta funcionamento sem fio com conexão Bluetooth, compatível com smartphones. Cada fone oferece um microfone embutido, recurso importante para usuários que precisam atender ligações ou até realizar videochamadas. Os interessados devem fazer um investimento aproximado de R$ 399.

Entre as especificações estão o cancelamento de ruído, a autonomia de bateria para até 40 horas, a frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz e o recurso Dual Connect, para ligar apenas um fone ao invés dos dois. O acabamento externo fornece resistência à água. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a reprodução fiel das músicas. No entanto, criticam que o dispositivo só conecta em smartphones.

Prós: bateria com longa duração

bateria com longa duração Contras: ausência de compatibilidade com outros dispositivos além de smartphones

5 de 9 JBL Tune 230 NC TWS promete isolamento de ruído e conectividade USB — Foto: Reprodução/Amazon JBL Tune 230 NC TWS promete isolamento de ruído e conectividade USB — Foto: Reprodução/Amazon

5. Logitech G435 – a partir de R$ 454

O G435, da Logitech, apresenta design supra-auricular e conchas com acolchoamento revestido em tecido sintético. Ele traz conexão Bluetooth e é compatível com PCs, consoles e dispositivos móveis. O modelo disponibiliza botões power e multimídia nas laterais das conchas. Os consumidores podem encontrá-lo por valores a partir de R$ 454.

O acessório traz drivers de 40 mm, microfones duplos embutidos e design leve. O fone promete autonomia de bateria de 18 horas. Além do Bluetooth, também é possível utilizar a conectividade USB via plug para conectar o modelo em PCs. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores confirmam a eficiência de acordo com a propaganda.

Prós: múltiplas opções de compatibilidade

múltiplas opções de compatibilidade Contras: preço elevado

6 de 9 O headset G435 é o único com compatibilidade Bluetooth entre os modelos da lista — Foto: Divulgação/Logitech O headset G435 é o único com compatibilidade Bluetooth entre os modelos da lista — Foto: Divulgação/Logitech

6. Razer Kraken X – a partir de R$ 469

O Kraken X, da Razer, também oferece design supra-auricular. Toda a parte interna do produto, como conchas e arco, é revestida com acolchoamento macio em material sintético. O microfone é longo e ajustável, com captação cardióide: absorve o som das direções frontais e laterais e ignora a traseira. O fone pode atender às necessidades dos usuários gamers por cifras a partir de R$ 469.

Ele conta com drivers de 40 mm, conector P2, som surround 7.1 e compatibilidade com diversos consoles das linhas PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. A conectividade pode ser utilizada em outros dispositivos além dos videogames, como TVs, smartphones, tablets, desktops, notebooks e mais. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade do som e o microfone com redutor de ruído. No entanto, criticam a fragilidade do arco da cabeça e dos fios nas conchas.

Prós: compatibilidade extensa

compatibilidade extensa Contras: relatos de que o arco da cabeça é frágil

7 de 9 Razer Kraken X possui botão mudo e de ajuste de volume para controlar o áudio no próprio headset — Foto: Reprodução/Amazon Razer Kraken X possui botão mudo e de ajuste de volume para controlar o áudio no próprio headset — Foto: Reprodução/Amazon

O Echo Buds (2ª Geração), da Amazon, é um fone intra-auricular com conexão Bluetooth, que traz integração com a assistente virtual Alexa por meio do comando de voz. Ele apresenta microfone integrado e cancelamento de ruído ativo. O dispositivo promete, ainda, até cinco horas de autonomia de bateria para músicas e chamadas de voz. O modelo pode ser adquirido por preços a partir de R$ 854.

O produto também conta com resistência à água e controle por voz para abrir os apps do celular e realizar tarefas como ouvir podcasts e fazer ligações. O equipamento é compatível com iOS e Android. Avaliado com nota 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a eficiência do aparelho e a boa reprodução de música. No entanto, relatam que a bateria dura menos que o anunciado.

Prós: conexão com Alexa

conexão com Alexa Contras: autonomia da bateria

8 de 9 Amazon Echo Buds pode ser recarregado via padrão Qi sem fio — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo Amazon Echo Buds pode ser recarregado via padrão Qi sem fio — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

8. Apple AirPods Pro – a partir de R$ 1.499

O AirPods Pro, da Apple, é um fone de ouvido indicado para ser usado com iPhone, iPad, e MacBook. Ele é resistente a respingos de água e acompanha uma caixa com lacre magnético. O produto ainda traz microfone embutido, design ergonômico e equalização adaptativa, que promete se ajustar automaticamente à música. A tecnologia ativa de cancelamento de ruído auxilia a ouvir músicas com mais qualidade. O item pode ser um diferencial para usuários acostumados com a tecnologia da Apple.

A autonomia de bateria alcança até 24 horas com o estojo de carregamento, e os fones apresentam uma frequência entre 20 Hz a 20 mil Hz. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a boa reprodução de música. Porém, relatam que o microfone deixa a desejar quando a conexão falha. Os consumidores interessados precisam desembolsar valores a partir de R$ 1.499 para adquirir o produto.

Prós: conectividade rápida com MacBook e iPhone

conectividade rápida com MacBook e iPhone Contras: preço elevado

9 de 9 Airpods Pro aposta no design ergonômico e cancelamento ativo de ruído — Foto: Divulgação/Apple Airpods Pro aposta no design ergonômico e cancelamento ativo de ruído — Foto: Divulgação/Apple