Fone de ouvido Sony: 8 modelos Bluetooth disponíveis em 2022

A Sony é uma empresa japonesa que oferece amplo portfólio de fones de ouvido no Brasil. Os modelos com conexão Bluetooth são ideais para quem não quer se preocupar com fios, o que pode ser interessante para a prática de exercícios físicos, por exemplo. O produto mais barato da lista é o Sony WI-C310, que traz microfone embutido para a comunicação durante chamadas de voz e design intra-auricular por preços a partir de R$ 239 .

Já o Sony WF-XB700 apresenta certificação IPX4 de resistência à água e autonomia de até 18 horas com o estojo por valores que partem de R$ 671. Outra alternativa é o Sony WH-1000XM4, que conta com cancelamento de ruído por cerca de R$ 2.141. Confira a seguir oito fones de ouvido da Sony para comprar em 2022.

O WI-C310 é um fone de ouvido com design intra-auricular, confeccionado nas cores branca e cinza prateado. Embora a conectividade funcione via Bluetooth, os encaixes de orelha são conectados por um fio. Esta característica pode agradar alguns públicos, já que contribui para uma estética mais visual e menos minimalista. Este fio proporciona um pequeno painel de controle para configuração multimídia e função power, enquanto o outro conta com um microfone embutido para a comunicação durante chamadas de voz. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 239.

O acabamento ainda fornece uma entrada micro USB para encaixar o cabo de alimentação. A tecnologia do periférico promete uma autonomia de bateria de até 15 horas, cancelamento de ruídos e um driver de 9 mm. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a autonomia de bateria, mas criticam a utilização do produto durante atividades físicas, pois os encaixes escorregam das orelhas.

Prós: boa autonomia de bateria

Contras: inadequado para uso durante atividade física

O WI-XB400 apresenta design praticamente igual ao item anterior: encaixe intra-auricular, fones conectados por um fio, microfone embutido e um painel de controle com funções multimídia. Com uma autonomia de bateria de 15 horas, o sistema deste periférico é compatível com o Google Assistente. O produto pdoe ser encontrado por preços a partir de R$ 399.

Além disso, cada fone conta com sua própria entrada de conexão micro USB e promete carregamento rápido. É possível utilizá-lo junto a diversos dispositivos por conta de sua conectividade Bluetooth. O sistema de funcionamento exibe uma resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários denotam a durabilidade da bateria e a boa reprodução de sons graves. No entanto, criticam que a autonomia de bateria começa a diminuir a partir de um ano de uso.

Prós: carregamento rápido

Contras: relatos de o desempenho da bateria cair após um ano de uso

3. Sony CH510 – a partir de R$ 400

O CH510 é um modelo de fone confeccionado na cor preta. As laterais do arco e a região interior da conchas são acolchoadas com tecido sintético, o que é útil para aumentar a sensação de conforto. É possível usufruir de teclas multimídia e microfone embutido em uma das conchas, assim como uma entrada micro USB para alimentação. O fornecedor ainda disponibiliza o modelo nas cores azul e branca. Todos os três oferecem conectividade via Bluetooth, compatível com diversos outros eletrônicos. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 400.

A fabricante informa que o aparelho garante uma autonomia de bateria de até 35 horas, sendo que somente 10 minutos de carregamento é o suficiente para 90 minutos de música. A ficha técnica se completa com a compatibilidade para assistentes virtuais: com apenas uma tecla, o sistema do fone conecta-se com a assistente virtual do telefone e oferece comandos de voz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o carregamento rápido e eficiente. Porém, alertam que o acolchoamento das conchas pode machucar a orelha após muitas horas de uso.

Prós: bateria robusta

Contras: o arco da cabeça não oferece acolchoamento na região superior

O WF-C500 é mais um modelo de fone intra-auricular, mas diferente das opções anteriores, este fornece apenas o encaixe da orelha. O tamanho reduzido facilita a portabilidade e aumenta o minimalismo do design. Cada um possui seu próprio microfone embutido, o que pode proporcionar um bom desempenho durante ligações. A fabricante indica que os acessórios fornecem 20 horas de bateria junto do estojo de carregamento. O fone é encontrado por valores a partir de R$ 564.

Além disso, suporta tecnologia para cancelamento de ruído, confecção resistente à água e um botão de controle em cada fone. Esta edição conta com o áudio 360º: um recurso que promete imersão durante a reprodução de sons. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o design anatômico confortável. No entanto, criticam o uso do dispositivo para ligações.

Prós: resistente à água

Contras: relatos de não suportar a conexão Bluetooth 5.2

O WF-XB700 apresenta conectividade sem fio e certificação IPX4 de resistência à água. Esta característica faz do fone um bom candidato para reproduzir músicas durante atividade física. Além disso, a fabricante promete uma tecnologia com áudio nítido e com bons graves. O modelo é comercializado por cerca de R$ 671.

Também é possível realizar ligações, de voz ou vídeo por conta dos microfones embutidos no design. A bateria hospeda uma autonomia de até 18 horas com o estojo, o que pode atender a maior parte do público. Além disso, acompanha uma case para carregamento, cabo de conexão USB para alimentação e três encaixes de silicone para as orelhas. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a facilidade de conexão e a sua estabilidade, mas criticam que o design pode sofrer um pouco para encaixar no ouvido.

Prós: compatibilidade com a Alexa

Contras: design incômodo

O WF-1000XM3 se destaca pelo design ergonômico: a fabricante promete encaixe confortável e estável dentro da orelha. Além disso, apresenta um cancelamento de ruído eficiente e uma autonomia de bateria de até 24 horas. O produto acompanha seis encaixes de silicone para o ouvido. Outro benefício deste modelo é a compatibilidade com a inteligência artificial Alexa. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.231.

Este recurso facilita o comando de voz, útil para quem precisa realizar ligações sem utilizar as mãos ou mesmo para ouvir as últimas notícias dos jornais. O fornecedor disponibiliza também a mesma versão do fone na cor branca. A marca informa que dez minutos de carregamento no estojo permite uma reprodução de até 90 minutos de música. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o rápido carregamento da bateria e a alta qualidade do acabamento. Porém, alguns usuários relatam uma experiência ruim com os encaixes de silicone, que escorregam.

Prós: promete cancelamento de ruído

Contras: relatos dos encaixes de silicone escorregarem

O WF-1000XM4 é outro modelo intra-auricular com a proposta de design ergonômico, útil para melhor encaixe e conforto. Com certificação IPX4, o produto disponibiliza resistência à água, sendo indicado para praticantes de atividades físicas e pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.368.

Ele traz a possibilidade de ativar a tecnologia de cancelamento de som, microfones embutidos para chamadas de voz e para acessar assistentes virtuais, e uma autonomia de bateria de até 16 horas (com a case). Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a reprodução eficiente e nítida de graves profundos. No entanto, criticam o cancelamento de ruído do aparelho.

Prós: oferece graves nítidos

Contras: relatos de que o cancelamento de ruído não é bom

O WH-1000XM4 é um fone que oferece design confeccionado na cor bege. Cada uma das conchas traz acolchoamento em tecido sintético, assim como o topo do arco da cabeça, uma característica importante que pode aumentar o conforto do usuário. O produto permite o funcionamento sem fio em virtude do pareamento via Bluetooth e cada concha disponibiliza tecnologia dedicada para promover o cancelamento de ruído e garantir a maior imersão possível na música. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.141 para comprar o produto.

Além disso, dispõe de microfones embutidos para permitir ligações enquanto estiver conectado com o smartphone. A fabricante informa que o sistema interno apresenta uma autonomia de bateria de até 30 horas e uma resposta de frequência entre 4 Hz e 40 mil Hz. Uma das conchas ainda oferta uma porta de conexão USB para alimentação do eletrônico. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design elegante e a autonomia de bateria duradoura.

Prós: autonomia robusta de bateria

Contras: design é muito grande, o que dificulta a portabilidade

