Frases para nota no Instagram: veja 5 apps para ter ideias criativas

Escolher o que botar nas Notas, novo recurso do Instagram , pode ser um desafio, mas alguns aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) podem ajudar. O recurso, lançado em dezembro na rede social, permite compartilhar pequenos textos de até 60 caracteres em uma nova área nas DMs. Como acontece com os Stories, as frases também ficam no ar por apenas 24 horas. O novo recurso é um jeito de incentivar a interação entre os usuários, permitindo compartilhar pensamentos, músicas e reflexões de forma rápida.

1 de 5 Instagram libera Notas no app; veja como usar a nova função — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Instagram libera Notas no app; veja como usar a nova função — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

A seguir, confira cinco aplicativos que podem te ajudar a encontrar inspiração do que escrever nas Notas do Instagram.

O Twitter é uma rede social com funções muito mais amplas do que apenas um lugar para compartilhar pensamentos e interagir com os amigos. É por ali que acontecem várias discussões relevantes, compartilhamento de memes e assuntos do momento. Ainda, no app existem muitos perfis dedicados a citações de diferentes nichos e conteúdos diversos.

As publicações no microblog podem ter até 280 caracteres, o que torna ainda mais fácil encontrar frases curtas para compartilhar no Notas. Para encontrar os assuntos que combinam com você, abra o app, toque na lupa localizada na parte inferior da tela e clique em um dos assuntos do momento. Em seguida, o Twitter mostrará as principais postagens. Então, basta escolher a sua favorita.

2 de 5 Ação para acessar os assuntos do momento no Twitter — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para acessar os assuntos do momento no Twitter — Foto: Reprodução/Marvin Costa

O Genius é um aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS), que conta com um grande acervo de letras de músicas. O app é ideal para quando você deseja fazer algum post, mas não sabe exatamente o que escrever em apenas 60 caracteres.

A plataforma é intuitiva e, para encontrar as letras, basta abrir o app, tocar no ícone de lupa, pesquisar a faixa de música que você quer compartilhar e clicar sobre ela. Na função “Charts”, você pode conferir as canções mais famosas do app, também sendo útil para descobrir novos artistas e estilos musicais.

3 de 5 Aplicativos como o Genius disponibilizam diversas letras de músicas que podem servir de inspiração para a bio no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativos como o Genius disponibilizam diversas letras de músicas que podem servir de inspiração para a bio no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Assim como no Genius, a função de visualizar e compartilhar letras de músicas também está disponível no Spotify. O app possui inúmeras playlists com faixas que estão fazendo sucesso ou que podem servir de trilha sonora para o sentimento que você quer transmitir no Notas.

Para conferir a letra da música no app, disponível para Android e iPhone (iOS), dê play na faixa desejada e clique na barra inferior onde estão os detalhes da reprodução. Em seguida, após ampliar a função, role a tela para baixo. Dessa forma, é possível visualizar toda a composição e escolher o trecho que mais combina com você.

4 de 5 Dando play na música do aplicativo Spotify — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima Dando play na música do aplicativo Spotify — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima

Disponível apenas para aparelhos iPhone (iOS), o aplicativo Pensamento do Dia é perfeito para encontrar frases prontas para o dia a dia, com reflexões e meditações compartilháveis. O app pode ser acessado mesmo offline, e é possível configurar as notificações para não perder nenhuma frase.

Para encontrar as frases, é só abrir o app e a citação estará na primeira tela. O ícone de compartilhamento fica localizado no canto inferior esquerdo da tela. Você pode escolher a maneira que deseja armazenar as suas frases de inspiração, salvando como imagem para guardar na galeria de fotos e depois utilizar no Notas, ou apenas copiar o texto e colar diretamente no Instagram.

5 de 5 Aplicativo Pensamento do Dia é ideal para encontrar frases e citações — Foto: Reprodução/App Store Aplicativo Pensamento do Dia é ideal para encontrar frases e citações — Foto: Reprodução/App Store

5. Pensamento do Dia e Sabedoria

Pensamento do Dia e Sabedoria é a versão para iPhone do aplicativo anterior. Ele disponibiliza citações de diversos temas, além de pensamentos filosóficos, reflexões e trechos de meditações para você se inspirar e compartilhar com os amigos ou seguidores.

O passo a passo de compartilhar as citações é o mesmo do app para Android: basta abrir o aplicativo para visualizar a citação. O design é simples e intuitivo, permitindo também favoritar as frases, mudar as fontes e cores das imagens.

6 de 5 Aplicativo Pensamento do Dia e Sabedoria está disponivel na Google Play Store — Foto: Reprodução/Google Play Store Aplicativo Pensamento do Dia e Sabedoria está disponivel na Google Play Store — Foto: Reprodução/Google Play Store

O que mais posso botar nas Notas do Instagram?

O Notas permite que você compartilhe todo tipo de frase, desde que elas não passem de 60 caracteres ou violem alguma lei da rede social. Assim, ferramenta pode ser usada para além de frases de impacto, sendo uma boa forma de divulgar recados, compartilhar sentimentos, opiniões ou até mesmo brincadeiras e memes. O importante, aqui, é usar a criatividade e o bom senso para se conectar com os seus seguidores.

Veja também: Truque ensina a ver quem visitou o seu perfil no Instagram