Encontrar frases para status do WhatsApp é possível de algumas maneiras diferentes. O app, disponível para Android e iPhone ( iOS ), permite usar bios de até 139 caracteres. O espaço é ideal para mostrar um pouco da sua personalidade aos seus contatos, ou até mesmo expressar sentimentos e emoções do dia a dia. Caso não queira redigir uma mensagem do zero, existem aplicativos que podem ajudar a encontrar trechos de músicas, citações de livros ou outras inspirações que preencham o espaço de uma forma que combine com você. Confira, a seguir, uma lista com truques para personalizar a sua bio do app de mensagens e deixá-la com a sua cara.

1 de 4 Frases para status do WhatsApp: 4 truques para personalizar a sua bio — Foto: Fernando Braga Frases para status do WhatsApp: 4 truques para personalizar a sua bio — Foto: Fernando Braga

1. Procurar uma letra de música que te represente

Inserir um trecho de música na bio do WhatsApp pode ser uma opção criativa para quem deseja personalizar a aba e não sabe exatamente o que escrever. Aplicativos como o Genius, disponível para Android e iPhone (iOS), contam com um grande acervo de letras para que você encontre aquela que mais combina com sua personalidade.

O uso da plataforma é intuitivo: abra o app, toque no ícone de lupa, na parte superior direita da tela, e digite o nome de uma música. Em seguida, toque no resultado da pesquisa para visualizar a letra. Na página inicial, ainda é possível rolar a tela e conferir as faixas mais populares do app através da seção “Charts” – o espaço pode ser muito útil para quem deseja descobrir novos artistas e aumentar o repertório musical.

A função de visualizar letras também está disponível no Spotify, aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Para usar o recurso e encontrar trechos que combinem com você, abra o app e dê o play na faixa desejada. Em seguida, toque na barra inferior onde estão dispostos o nome da música e o artista. Alguns detalhes da reprodução serão exibidos e, para visualizar a letra, basta rolar a tela para baixo.

2 de 4 Aplicativos como o Genius disponibilizam diversas letras de músicas que podem servir de inspiração para a bio no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativos como o Genius disponibilizam diversas letras de músicas que podem servir de inspiração para a bio no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Procurar um trecho de livro que te represente

Há diversos trechos de livros que podem ser interessantes para usar no status. Embora a bio do WhatsApp seja um espaço curto, com 139 caracteres, é possível usar algumas frases curtas e impactantes de algo que você tenha lido recentemente. Para isso, você pode procurar no Google por nomes de livros e autores específicos – facilmente você conseguirá encontrar um apanhado de trechos destacados, sem a necessidade de fazer a leitura do livro todo. Outra opção é buscar apenas por termos como “citações de livros” para encontrar frases impactantes de uma maneira geral.

Também há diversos perfis nas redes sociais que publicam esse tipo de conteúdo com frequência e que podem ser uma fonte de inspiração para personalizar seu perfil no app de mensagens. Para encontrá-los, pesquise por “trechos de livros” em apps como o Twitter, Instagram e Pinterest e escolha sua frase favorita.

3 de 4 Trechos impactantes de livros também são uma boa opção para utilizar na bio do WhatsApp e impressionar seus contatos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Trechos impactantes de livros também são uma boa opção para utilizar na bio do WhatsApp e impressionar seus contatos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Colocar um emoji que te represente

A comunicação por emojis também pode ser muito útil para representar sua personalidade, sentimentos ou emoções, caso você esteja sem criatividade para redigir uma frase para a sua bio do WhatsApp. Isso porque os símbolos são tão populares que já se tornaram uma “segunda língua” na internet e, muitas vezes, podem dizer mais do que as palavras.

Entretanto, vale lembrar que é preciso ter atenção ao significado de cada carinha, para não gerar interpretações diferentes daquelas que você deseja. Acesse o guia do TechTudo e confira alguns significados para não cometer equívocos.

4. Utilizar apps com frases prontas

Usar frases prontas na bio do WhatsApp também tem o objetivo de mostrar sua personalidade ou expressar sentimentos. É possível encontrar aplicativos que disponibilizam esse tipo de conteúdo, incluindo citações de autores famosos – você poderá copiar uma delas ou até mesmo se inspirar para escrever seus próprios pensamentos.

O Pinterest, disponível para Android e iPhone (iOS), é uma dessas plataformas e funciona como uma rede social onde os usuários compartilham imagens. Para usá-lo, toque na barra de pesquisa e pesquise termos simples como “frases” ou “citações”; também é possível pesquisar o nome de determinados autores, por exemplo, caso já possua um direcionamento em mente.

4 de 4 Apps disponíveis para Android e iPhpne (iOS) disponibilizam diversas frases prontas que podem ser usadas nas redes sociais — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Apps disponíveis para Android e iPhpne (iOS) disponibilizam diversas frases prontas que podem ser usadas nas redes sociais — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Outra opção de aplicativo com esse intuito é o Mensagens Bonitas e Prontas, um dos mais populares na categoria. A plataforma está disponível para Android e fornece aos usuários diferentes ideias de frases para serem utilizadas nas redes sociais. Logo no primeiro acesso, toque nas três barras horizontais localizadas ao lado esquerdo da tela e escolha uma categoria para visualizar – entre elas, há opções como “Amorosas”, “Motivação”, “Sabedoria”, “Datas especiais”, entre outras. Selecione a sua preferida e, em seguida, escolha uma subcategoria para visualizar as frases e personalizar seu perfil no mensageiro.

