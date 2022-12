Gerador de senhas fortes: veja cinco sites para criar códigos

Geradores de senhas fortes são uma boa opção para criar palavras-passe mais resistentes a invasões e garantir a segurança das suas contas. O aumento na incidência de golpes virtuais para roubar credenciais e dados pessoais reforça a necessidade de ter palavras-chave fortes , mas nem sempre é fácil gerar códigos seguros e facilmente memorizáveis. É aí que entram os geradores de senhas: gratuitas e intuitivas, essas ferramentas possuem opções de personalização para criar palavras-chave únicas e fáceis de gravar. Algumas plataformas ainda contam com versões pagas e com recursos extras, como gerenciadores de senha e extensões para navegador.

Segundo estimativas da PSafe, empresa especializada em cibersegurança, mais de 150 milhões de brasileiros já foram vítimas de fraudes virtuais. Para que você possa se proteger, o TechTudo explica abaixo quais são as características de uma senha forte e apresenta cinco sites que podem ajudar a gerar códigos mais resistentes para suas contas.

1 de 7 Lista reúne cinco sites geradores de senhas fortes e exclusivas — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo Lista reúne cinco sites geradores de senhas fortes e exclusivas — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

📝 Golpe no WhatsApp pedindo dinheiro: como resolver? Veja no Fórum do TechTudo

Como criar senhas fortes?

Vazamentos de dados e roubos de identidade têm sido cada vez mais constantes no meio virtual. Boa parte deles está relacionada à ineficiência das senhas criadas pelos vítimas, que costumam utilizar códigos de fácil dedução, como datas de aniversário, nomes de filhos ou números de telefone. Além disso, usar a mesma palavra-passe em vários serviços também é um dos principais erros cometidos ao criar um código.

2 de 7 Uma senha forte é composta por letras, números e símbolos — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo Uma senha forte é composta por letras, números e símbolos — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

Uma senha forte é composta por uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Além disso, quanto mais longa for a senha, mais difícil será quebrá-la — o recomendado é ter no mínimo oito caracteres. Um exemplo de senha forte é “nkyG8g@ia5y2^pW”. Logo, os códigos aleatórios e exclusivos são a melhor solução para impedir que outra pessoa entre na sua conta. Confira, a seguir, uma lista de sites geradores de senhas que podem te ajudar a criar palavras-chave mais seguras.

1. Avast

Avast é uma empresa de antivírus que também oferece um gerador de senhas automático e gratuito. Ele permite misturar números, letras e símbolos para criar uma senha forte. O site (https://www.avast.com/pt-br/random-password-generator) é bastante intuitivo, bastando ao usuário ajustar o tamanho do código e selecionar os tipos de caracteres que serão usados. A plataforma estabelece que as senhas devem ter pelo menos 10 caracteres para serem consideradas fortes, mas é possível criar códigos com até 50 caracteres.

3 de 7 Avast usa um conceito chamado entropia criptográfica para gerar senhas fortes — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Avast usa um conceito chamado entropia criptográfica para gerar senhas fortes — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Ninguém, nem mesmo a Avast, tem acesso à senha gerada. Segundo a empresa, os códigos criados são totalmente aleatórios e não são armazenados no servidor ou enviados pela Internet. Após gerar a sua senha aleatória, basta copiá-la para a sua área de transferência e usá-la em redes Wi-Fi, redes sociais, e-mails ou outras contas. A plataforma também oferece o Avast BreachGuard, serviço pago (R$ 79 ao ano) contra violações de dados.

2. 4Devs

O 4Devs (https://www.4devs.com.br/gerador_de_senha) disponibiliza uma ferramenta online para gerar senhas seguras de fácil uso. Funciona assim: você digita o tamanho do código e define se deseja incluir letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Depois, basta escolher a quantidade de senhas geradas e clicar no botão “Gerar senha”. Diferente da maioria dos sites geradores, o 4Devs permite criar um código com no máximo 32 caracteres.

4 de 7 4Devs oferece um gerador de senhas seguras de fácil uso — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre 4Devs oferece um gerador de senhas seguras de fácil uso — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Além de criar senhas aleatórias e seguras, o site conta com recursos voltados para programadores e desenvolvedores de softwares, como geradores de CPF, CEP, e QR Code. O 4Devs também possui várias opções de validadores e calculadoras.

O LastPass é um gerenciador de senhas que também tem uma ferramenta online de geração de códigos (https://www.lastpass.com/pt/features/password-generator). Com ela, o usuário pode gerar uma palavra-passe única e segura para cada conta que criar. O site permite personalizar o código em três níveis: 1 — fácil de pronunciar, evitando números e caracteres especiais; 2 — fácil de ler, evitando caracteres ambíguos, como 0 e O; 3 — senha complexa, utilizando letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos.

A plataforma considera fortes as senhas com pelo menos 12 caracteres, mas é possível criar códigos com até 50 caracteres. Para gerar uma nova palavra-passe, basta clicar no ícone de "atualizar" no canto direito. Quando estiver satisfeito com o resultado, clique no botão vermelho “Copiar senha”. Todo o processo é bem simples e rápido — e não exige cadastro.

5 de 7 LastPass permite personalizar senhas para ter mais segurança — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre LastPass permite personalizar senhas para ter mais segurança — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Quem optar por se cadastrar, porém, terá acesso ao gerenciador de senhas do LastPass, que funciona como uma espécie de “cofre” virtual para guardar palavras-chave, dados de cartão e outras informações. O serviço ainda possui uma versão gratuita, uma premium e uma opção família, além de extensão para navegador.

4. HostGator

O site HostGator (https://www.hostgator.com.br/gerador-de-senhas) também disponibiliza um gerador automático de senhas seguras, apesar de não fornecer tantas opções de personalização quanto os demais. A ferramenta apenas permite escolher o tamanho do código e habilitar ou não a inclusão de caracteres especiais. Os códigos gerados misturam letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

6 de 7 HostGator possui o seu próprio gerador de senhas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre HostGator possui o seu próprio gerador de senhas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Se você prefere criar uma senha simples, basta desmarcar a opção “Caracteres especiais” e clicar no botão “Gerar senha”. O site recomenda palavras-passe que tenham no mínimo 12 caracteres, mas também é possível criar uma senha forte com oito caracteres. Além de possuir o seu próprio gerador de códigos, o HostGator é uma plataforma para hospedagem de sites, blogs e lojas virtuais.

O 1Password (https://1password.com/pt/password-generator/) é um serviço de gerenciamento de senhas que possui o seu próprio gerador de códigos. O usuário pode escolher entre criar uma senha aleatória ou uma senha fácil de memorizar. Na primeira opção, é possível definir o tamanho da palavra-passe e se deseja incluir número e símbolos. Agora, se o objetivo é gerar um código mais fácil de lembrar, a segunda opção permite inserir palavras completas, o que facilita a memorização.

7 de 7 1Password permite criar uma senha aleatória, uma senha fácil de memorizar ou um PIN — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre 1Password permite criar uma senha aleatória, uma senha fácil de memorizar ou um PIN — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Ainda é possível gerar um código de segurança PIN. Basta que você selecione um tamanho para a sua senha, que deve conter de 3 a 13 caracteres. Além disso, o usuário que optar pela versão paga do 1Password tem acesso aos serviços de armazenamento e gerenciamento de senhas, disponível para Mac, Windows, Linux, iOS, Android e versão web.

Veja também: Como acessar o backup do Google Fotos