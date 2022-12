Gift card gamer: seis cartões para presentear quem gosta de jogar

Gift Cards são uma boa forma de presentear jogadores nas festas de final de ano. Os famosos cartão-presente ou vale-presente oferecem um valor em dinheiro que pode ser usado para comprar games nas lojas digitais de consoles como PlayStation , Xbox e Nintendo Switch , no PC pelo Steam e em dispositivos mobile como Android e iPhone ( iOS ). Além de jogos, usuários podem usar os cartões também para assinar serviços como PS Plus , Xbox Live e Xbox Game Pass. Confira como comprar Gift Cards e mais detalhes sobre seus usos nas lojas digitais.

O preço dos Gift Cards varia de acordo com cada plataforma e loja, com valores mínimos de R$ 10 até R$ 300. O valor do cartão não precisa pagar o preço total de um jogo, e pode ser oferecido como uma forma de complementar uma compra ou unir vários cartões de pessoas diferentes para chegar ao valor desejado. Jogos digitais costumam ter descontos ocasionais, especialmente no período de festas, que os deixam mais baratos que o mesmo game em mídia física. Alguns consoles apenas aceitam jogos digitais, como é o caso do PlayStation 5 (PS5) Digital Edition e do Xbox Series S. Os Gift Cards também podem ser comprados em edição física em lojas, com códigos a serem raspados para resgatar.

1 de 7 Confira como adquirir Gift Cards para comprar jogos, itens e serviços em diversos videogames, PC e smarphones — Foto: Reprodução/PlayStation Confira como adquirir Gift Cards para comprar jogos, itens e serviços em diversos videogames, PC e smarphones — Foto: Reprodução/PlayStation

PlayStation Store

Na PlayStation Store para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), usuários podem comprar um Gift Card por meio deste link ( https://www.playstation.com/pt-br/playstation-gift-cards/ ) em valores de R$ 30, R$ 60, R$ 100 e R$ 250. Ao confirmar a compra o estabelecimento escolhido irá enviar o código de resgate no e-mail cadastrado e o usuário deverá inserir o código na PlayStation Store pela loja web ou nos consoles para adicionar o valor em sua carteira virtual. Aos finais de semana o serviço pode demorar mais, ou não funcionar até o próximo dia útil.

2 de 7 Compre cartão-presente para o PlayStation e adquira jogos como God of War: Ragnarok e Horizon Forbidden West no PlayStation 5 (PS5) e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation Compre cartão-presente para o PlayStation e adquira jogos como God of War: Ragnarok e Horizon Forbidden West no PlayStation 5 (PS5) e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation

Xbox Store

Na Xbox Store ou Microsoft Store, usuários podem comprar games para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Xbox 360 por meio do link ( https://www.microsoft.com/pt-br/p/cartao-presente-do-xbox-codigo-digital/cfq7ttc0k63g ). O site oferece opções de R$ 30, R$ 50 e R$ 100 com entrega rápida. O usuário deverá inserir o código em seu perfil da conta Microsoft ou na Microsoft Store pela loja web ou nos consoles.

3 de 7 Compre cartão-presente para os consoles Xbox e adquira jogos como A Plague Tale: Requiem e Red Dead Redemption 2 — Foto: Reprodução/Microsoft Compre cartão-presente para os consoles Xbox e adquira jogos como A Plague Tale: Requiem e Red Dead Redemption 2 — Foto: Reprodução/Microsoft

No Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One jogadores encontrarão alguns dos melhores jogos multiplataforma como A Plague Tale: Requiem, Red Dead Redemption 2 e GTA 5, além de exclusivos como Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator e Grounded. Ao usar seu Gift Card, é possível assinar também a Xbox Live Gold, que oferece jogos grátis mensalmente e multiplayer online, ou o Xbox Game Pass, serviço que oferece acesso a mais de 100 jogos, inclusive lançamentos como High on Life e A Plague Tale: Requiem.

Steam (PC)

Para jogadores de PC, a loja digital Steam é a melhor pedida, especialmente por ter promoções com descontos ainda maiores do que nos consoles. Acesse a página de Gift Cards da loja por meio deste link ( https://store.steampowered.com/digitalgiftcards/ ) e escolha uma opção entre valores de R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100, R$ 150 e R$ 200. No próximo passo, é preciso escolher quem irá receber o Gift Card — é preciso que o destinatário esteja em sua lista de amigos no Steam e tenha sido adicionado há pelo menos três dias.

4 de 7 Compre cartão-presente para PC pelo Steam e adquira jogos como Call of Duty: Modern Warfare 2 e Neon White — Foto: Reprodução/Steam Compre cartão-presente para PC pelo Steam e adquira jogos como Call of Duty: Modern Warfare 2 e Neon White — Foto: Reprodução/Steam

No caso do Gift Card do Steam, não há código de resgate envolvido: o usuário apenas precisa aceitar o presente e o valor será adicionado em sua carteira Steam. Caso o destinatário não esteja na lista de amigos, é possível comprar um Gift Card físico em lojas, que usa um código de resgate. No Steam, seu Gift Card pode ser usado para comprar games como Call of Duty: Modern Warfare 2, jogos indies como Valheim e Neon White, além de conversões dos consoles como Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Persona 5 Royal e God of War de 2018.

Nintendo eShop

A Nintendo e sua loja eShop oferecem cartões-presente para Nintendo Switch em lojas físicas e em lojas digitais como a Nuuvem, esta última por meio deste link ( https://www.nuuvem.com/ec-pt/item/nintendo-gift-card-digital-50-reais ). Os cartões em lojas físicas são mais caros e equivalem a um jogo completo, enquanto os cartões da Nuuvem carregam valores menores como R$ 50, R$ 100, R$ 150, R$ 250 e R$ 300. Após adquirir seu código de resgate, o usuário pode inseri-lo no eShop para adicionar o valor em sua conta.

5 de 7 Compre cartão-presente para o Nintendo Switch e adquira jogos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey — Foto: Reprodução/Nintendo Compre cartão-presente para o Nintendo Switch e adquira jogos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey — Foto: Reprodução/Nintendo

Em smartphones, tablets e outros dispositivos Android usuários podem adquirir cartões de presente por meio deste link ( https://play.google.com/about/giftcards/#where-to-buy ), tanto em lojas online quanto físicas, como Lojas Americanas e Casas Bahia, além de serviços como PicPay, com valores de R$ 15 a R$ 300. Uma vez obtido o código, o usuário pode inseri-lo na Google Play Store para adicionar o valor em sua conta e gastar na compra de jogos ou itens dentro deles.

6 de 7 Compre cartão-presente para a Google Play Store e adquira jogos como Minecraft e GTA: San Andreas — Foto: Reprodução/Google Play Store Compre cartão-presente para a Google Play Store e adquira jogos como Minecraft e GTA: San Andreas — Foto: Reprodução/Google Play Store

Nos dispositivos da Apple, como iPhone e iPad usuários podem encontrar Gift Cards em lojas online e físicas como Americanas, Submarino e Shoptime, além de serviços como o PicPay, com valores entre R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 150. Os Gift Cards podem ser obtidos por meio deste link (https://www.apple.com/br/shop/gift-cards ) e usados tanto na App Store para comprar jogos e itens dentro deles quanto em outros serviços da Apple, como Apple TV+. Ao ter em mãos seu código de resgate, basta inseri-lo na App Store para adicionar o valor em sua conta.