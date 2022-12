Gift cards: 5 dicas de cartões para você presentear amigos no Natal

Gift cards podem ser boas opções para presentear amigos no Natal . Trata-se de cartões pré-pagos que garantem a assinatura de um streaming ou fornecem créditos para serem usados em serviços online ou jogos. Empresas como Netflix , PlayStation e iFood oferecem esse tipo de produto. Os cartões podem ser adquiridos tanto no formato físico em redes de supermercados, farmácias e lojas de eletrônicos, quanto digitalmente em marketplaces e sites de varejistas. Confira, nas linhas a seguir, como comprar e resgatar gift cards para presentear amigos.

1 de 6 Lista reúne cinco dicas de gift cards para você presentear amigos no Natal — Foto: Getty Images Lista reúne cinco dicas de gift cards para você presentear amigos no Natal — Foto: Getty Images

1. Gift card Google Play Store: para os amigos que passam o dia todo no celular

O cartão-presente do Google permite comprar itens na Google Play Store como aplicativos pagos, assinaturas e serviços em apps, jogos, livros e muito mais. O card pode ser adquirido tanto em lojas físicas quanto online. Carrefour, Casas Bahia e Assai são algumas das opções de estabelecimentos onde o cartão pode ser comprado presencialmente. Pela Internet, o usuário consegue adquirir o vale no site da Americanas, PicPay, Banco Inter, Banco do Brasil, entre outros.

2 de 6 Cartão pré-pago da Google Play oferece crédito para compra de jogos, assinaturas em apps e mais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Cartão pré-pago da Google Play oferece crédito para compra de jogos, assinaturas em apps e mais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Outra alternativa é entrar na página "https://recarga.games/" (sem aspas) e pesquisar pelo nome da cidade onde você mora. Dessa forma, os comércios próximos que revendem o cartão irão aparecer. Os valores disponíveis para compra ficam entre R$ 15 e R$ 300, sendo possível encontrar cards de R$ 30, R$ 50, R$ 100, entre outros.

Na compra online, o código para utilização é enviado por e-mail após o pagamento. Já no cartão físico, a sequência alfanumérica vem no próprio cartão, dentro da raspadinha. Em ambos os casos, o valor pode ser resgatado no app da Play Store no perfil do usuário, na aba “Pagamentos e assinaturas”.

2. Gift card PlayStation Store: para os amigos gamers

Esta é uma opção interessante para presentear alguém que gosta de jogos. O gift card da PlayStation Store adiciona crédito à carteira digital para compra de games, itens, expansões etc. Os vouchers podem ser encontrados em lojas varejistas físicas e virtuais, como Carrefour, Americanas, Extra, entre outras.

3 de 6 Gift cards da PlayStation Store podem ser comprados em sites e lojas físicas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Gift cards da PlayStation Store podem ser comprados em sites e lojas físicas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

No processo online, o código é enviado para o e-mail. Já na compra de um cartão físico, a chave para o resgate pode ser obtida no próprio objeto. Os valores adquiridos são variados – é possível encontrar preços de R$ 30, R$ 60, R$ 100, R$ 250, R$ 400 e mais. Após a compra, a ativação do crédito pode ser feita na PlayStation Store pelo navegador de Internet em "https://store.playstation.com/pt-br/pages/latest" (sem aspas), no próprio console ou ainda no PlayStation App.

3. Gift card iFood: para turbinar a ceia do seu amigo

Quem gosta de presentear amigos e familiares com comida pode considerar esta alternativa. O iFood Card é uma opção do serviço de delivery e disponibiliza créditos para compra no app ou site do iFood. O valor pode ser usado em restaurantes, supermercados, farmácias, pet shops e outros estabelecimentos. O cartão pode ser comprado na página "https://contrate-beneficios.ifood.com.br/ifood-card" (sem aspas), no aplicativo ou em lojas online e físicas como Americanas.

4 de 6 iFood Card é opção para presentear amigos que compram no serviço de delivery — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes iFood Card é opção para presentear amigos que compram no serviço de delivery — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Os preços dos vouchers variam entre R$ 10 a R$ 200. Caso prefira, o usuário também consegue personalizar um valor. Na compra pelo app, é possível escrever até uma mensagem e escolher uma imagem personalizada para ser enviada junto ao código para o presenteado, seja por e-mail ou redes sociais. Após finalizar o pedido, o resgate pode ser feito em até três meses. Depois da ativação, o vale precisa ser usado em até 90 dias para não expirar. O saldo pode ser resgatado pelo app do iFood, na área de Perfil, na opção “Resgatar iFood Card”.

4. Gift card Netflix: para os amigos que curtem filmes e séries

O cartão pré-pago da Netflix garante crédito para pagamento da assinatura do streaming. O mimo pode ser útil para colegas que têm Netflix ou gostam de assistir a filmes e séries. Os vales digitais podem ser encontrados em sites como Submarino; os físicos, em grandes redes de farmácias e supermercados, como PagueMenos e Extra. Os valores variam entre R$ 35 e R$ 700. No caso dos cartões virtuais, o código é enviado por e-mail. Já no card físico, os caracteres vêm dentro da raspadinha.

5 de 6 Assinatura da Netflix pode ser paga com cartão-presente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Assinatura da Netflix pode ser paga com cartão-presente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Para ativar, é necessário entrar em "https://www.netflix.com/br-en/redeem" (sem aspas), inserir o código e tocar em “Resgatar”. O voucher não tem data de vencimento e, caso o usuário não tenha conta na plataforma, após a validação do gift card, o site encaminha para a área de cadastro. Se o presenteado já tiver a assinatura, o valor do próximo pagamento será retirado do saldo resgatado.

5. Gift card Spotify: para os amigos amantes de música

Uma outra alternativa de presente para o Natal é o gift card do Spotify. O valor pode ser usado por assinantes da plataforma ou para quem vai assiná-la pela primeira vez. Vale ressaltar, no entanto, que a opção só está disponível para o plano Premium Individual. O cartão pode ser comprado online ou presencialmente em lojas de varejo e eletrônicos. Algumas opções são Casas Bahia, Americanas e Kabum.

6 de 6 Cartão pré-pago do Spotify pode ser obtido em lojas de varejo e sites — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Cartão pré-pago do Spotify pode ser obtido em lojas de varejo e sites — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O voucher pode pagar um, três, seis ou 12 meses de assinatura do streaming. Os valores variam entre R$ 17, R$ 50 e R$ 100. Após a compra, um e-mail com o PIN é enviado ao usuário para habilitação do voucher, no caso de compra online. Com o cartão físico, o código é obtido no verso do cartão. A ativação pode ser feita em "spotify.com/redeem" (sem aspas), e a pessoa tem até 18 meses depois da compra do cartão para usar o valor, antes que expire.

