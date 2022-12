Google Drive cheio? Veja 8 serviços de armazenamento em nuvem grátis

O Google Drive não é a única opção quando se trata de armazenar arquivos em nuvem gratuitamente. Plataformas como MediaFire , pCloud e Mega possibilitam que o usuário utilize de 5 a 20 GB de armazenamento sem nenhum custo, podendo ser boas alternativas caso a sua conta no serviço do Google já estiver cheia. Algumas delas também contam com acesso a recursos de segurança e criptografia, o que garante maior privacidade para armazenar documentos e arquivos. A seguir, o TechTudo lista oito serviços gratuitos de armazenamento em nuvem.

O iCloud é o sistema de armazenamento em nuvem da Apple. Por meio dele, os arquivos, fotos e notas do usuário podem ser acessados em todos os dispositivos da marca, desde iPhones até iMacs. Os internautas recebem 5 GB gratuitos para começar a usar o iCloud, havendo a possibilidade de adquirir mais recursos e espaço de armazenamento com os planos de assinatura (iCloud+). O pacote com 50 GB de armazenamento custa R$ 3,50 e conta com retransmissão privada, compatibilidade de vídeo seguro do HomeKit para uma câmera, domínio de e-mail personalizado e opção de ocultar e-mail.

O pacote com 200 GB de armazenamento (R$ 10,90) possui os mesmos recursos, com o diferencial de ter compatibilidade de vídeo seguro do HomeKit para até cinco câmeras. Já o pacote com 2 TB (R$ 34,90) conta com número ilimitado de câmeras. Todos os planos pagos podem ser compartilhados com até cinco familiares. Ao adquirir a assinatura, os recursos do iCloud são disponibilizados imediatamente.

Além disso, o usuário pode mudar de um plano para outro sem pagar taxa de cancelamento. O custo resultante será referente aos dias proporcionais do plano novo. É importante destacar que a data de pagamento do iCloud é determinada pela data de compra do serviço. Ele pode ser utilizado no PC, iMac ou iPhone. No celular, acesse Ajustes > [seu nome] > iCloud > Gerenciar Armazenamento > Comprar Mais Espaço e escolha um plano.

O OneDrive permite armazenar arquivos e fotos em uma conta Microsoft e acessá-los em diferentes dispositivos compatíveis. Com o serviço, é possível compartilhar e editar documentos de forma colaborativa com amigos ou colegas de trabalho. Para isso, basta enviar um link de convite por e-mail ou SMS. Existem ainda recursos adicionais, como digitalização de documentos e cofre pessoal (pasta com uma camada extra de proteção online), que podem ser adquiridos pelo usuário.

Para uso pessoal, o OneDrive possui quatros planos. O plano básico, chamado "OneDrive Basic 5 GB", é gratuito e conta com 5 GB de armazenamento. O plano intermediário "OneDrive Standalone 100GB" tem o valor de R$ 119 por ano e disponibiliza 100 GB para o usuário. Já o plano avançado "Microsoft 365 Personal" oferece 1 TB de armazenamento pelo valor anual de R$ 359, além de alguns serviços adicionais, como Skype, Outlook, Word e Excel. Por fim, há o plano família, chamado "Microsoft 365 Family", que pode ser utilizado por até seis membros pelo valor de R$ 449 por ano e conta com mesmos recursos que o plano anterior.

3. Internxt

O Internxt Drive é um serviço de armazenamento gratuito que recebe destaque no assunto privacidade e segurança. Ele oferece criptografia de nível militar e segurança SSL e TLS, além de links de compartilhamento protegidos por senha e que expiram em 30 dias. Além disso, o serviço pode ser integrado ao Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox e Apple iCloud. Ao utilizar o plano gratuito, o usuário ganha acesso a 10 GB de armazenamento.

Entre os planos de assinatura do Internxt Drive para pessoas físicas, o mais em conta é o de € 0,89 (cerca de R$ 4,92, em conversão direta) por mês, que oferece 20 GB de armazenamento em nuvem e garantia de reembolso em 30 dias. O plano intermediário custa € 3,49 (R$ 19,31) por mês e disponibiliza 200 GB para o usuário, sendo o mais popular do site. Já o último plano, de 2 TB, pode ser adquirido por € 8,99 (R$ 49,75) mensais. Todas as opções contam com armazenamento e compartilhamento de arquivos criptografados, acesso de qualquer dispositivo (iOS, Android, Windows, Mac e Linux) e a todos os serviços do Internxt Drive.

4. Icedrive

O Icedrive é uma opção para quem busca um software online com interface intuitiva e fácil de usar para armazenar documentos. O serviço oferece, além do armazenamento propriamente dito, segurança TLS, criptografia Twofish, suporte ao cliente ao vivo e integração com o Slack. Entre as plataformas suportadas estão iOS, Android, Windows, macOS e Linux.

O plano gratuito conta com 10 GB de armazenamento disponíveis, e o plano "Básico" possui espaço de 150 GB pelo valor de US$ 1,67 (R$ 8,88) por mês. Já o plano "Pro" libera 1 TB de armazenamento, pelo custo mensal de US$ 4,17 (R$ 22,18). Por fim, há o plano "Profissional", com 5 TB e valor de US$ 15 (R$ 79,80) por mês. Todos os planos do Icedrive oferecem proteção de senha, limite de tempo de compartilhamento e recursos atualizados. Além disso, o site também garante reembolso total em até 14 dias.

5. MediaFire

O MediaFire é um serviço de armazenamento de arquivos sem anúncios que oferece 10 GB gratuitamente aos usuários de forma vitalícia. Além disso, a plataforma conta com segurança SSL e TLS, link de compartilhamento com expiração em 30 dias e suporte para iOS, Android, Windows, macOS e Linux .

Existem duas versões pagas do serviço. O plano "Pro", no valor de US$ 3,75 (cerca de R$ 19,95) por mês, tem acesso restringido a um usuário e conta com cores personalizáveis, arquivos protegidos por senha e 1 TB de espaço — com limite de 20 GB por documento —, entre outros recursos. Já o plano "O Negócio" possui algumas ferramentas adicionais, como registro de segurança detalhada, marca personalizável e pode ser utilizado por no máximo 100 usuários. Esse plano tem um custo de US$ 50 (R$ 266) por mês e disponibiliza 2 TB de armazenamento em nuvem.

6. Sync

O Sync é uma plataforma de armazenamento de dados que oferece transferência de arquivos ilimitada para qualquer pessoa, mesmo que o usuário não possua uma conta no site, e oferece 5 GB de armazenamento gratuito e vitalício. Em relação aos recursos, o Sync conta com integração ao Slack, Microsoft Office e Office 365, segurança SSL e TLS e link de compartilhamento com expiração em 30 dias. É possível utilizá-lo no iOS, Android, Windows e macOS.

A plataforma contém planos para uso pessoal, como o plano "Básico Individual" (US$ 6 ou R$ 31,92 por mês) ou "Profissional Solo" (US$ 20 ou R$ 106, 40 por mês). Ambos são limitados a um usuário, possuem sincronização em tempo real, criptografia de ponta a ponta e recursos de produtividade. A principal diferença entre eles é a quantidade de armazenamento (2 TB e 6 TB, respectivamente).

7. pCloud

O pCloud é uma ferramenta de armazenamento de dados em nuvem que permite que o usuário faça backup de fotos com apenas um clique. Ela conta com o mais alto nível de criptografia e possibilita que o internauta filtre os arquivos de acordo com a ordem de visualização desejada em todas as plataformas (iOS, Android, Windows, macOS e Linux), por meio do painel principal. Entre os recursos presentes no pCloud estão transferência ilimitada, segurança SSL e TLS, link com expiração de 30 dias, acesso por qualquer dispositivo e suporte ao cliente via e-mail.

Seu plano gratuito conta com 10 GB de armazenamento e tem duração vitalícia. Além disso, o pCloud conta com o plano "Premium 500", que disponibiliza 500 GB de espaço para o usuário e tem o valor anual de US$ 49,99 (R$ 265,94). Também é possível realizar o pagamento em uma única parcela de US$ 200 (R$ 1.063,96) para ter acesso por toda a vida. Há, ainda, o plano "Premium Plus" , que conta com 2 TB de armazenamento por R$ 99,99 (R$ 531,93) por ano ou US$ 400 (R$ 2.127,92), na modalidade vitalícia.

8. Mega

O Mega é um serviço de armazenamento de documentos disponível para iOS, Android, Windows, macOS e Linux. Ele fornece transferências ilimitadas, criptografia de ponta a ponta, segurança SSL e TLS e suporte ao cliente por e-mail. O plano gratuito conta com 20 GB de armazenamento, e existem algumas opções de assinatura para uso individual e empresarial.

Para um único usuário, há o plano "Pro Lite", que concede 400 GB de armazenamento e 1 TB de transferência por R$ 26,60. O plano "Pro I", o mais popular da plataforma, conta com 2 TB de ambos os recursos por R$ 53,26, enquanto o "Pro II" oferece 8 TB por R$ 106,57 e o "Pro III" tem 16 TB por R$ 159,88. Já para a assinatura empresarial, é possível definir a quantidade de usuários, espaço de armazenamento e cota de transferência. É importante destacar que o espaço de armazenamento e transferência adicionais possuem um custo de R$ 13,33 por terabyte.

