HD externo para PS4: 4 opções para aumentar a memória do console

HDs externos para PlayStation 4 ( PS4 ) são importantes para guardar os jogos sem utilizar o armazenamento do console. Empresas como Seagate e Knup disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 169 , como é o caso do KP-HD809, que traz dimensões de 2,5 polegadas e armazenamento interno de 320 GB.

Já o KP-HD810 conta com um espaço de 1 TB para hospedar jogos mais pesados e apresenta compatibilidade com os principais sistemas operacionais do mercado por valores que partem de R$ 420. Outra opção é o STGD4000400, da Seagate, que apresenta um design preto com azul e 4 TB de armazenamento interno por cerca de R$ 1.414. Veja a seguir quatro HDs externos para usar com o PlayStation 4 (PS4).

1 de 5 4 HDs externos para usar no seu PS4 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo 4 HDs externos para usar no seu PS4 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Qual SSD comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O KP-HD809, da Knup, traz conectividade USB 3.0, o que pode ser uma vantagem para usuários que precisam de maior velocidade durante a transmissão de dados. Além disso, o item é compatível com notebooks, desktops, e consoles como PS4 e Xbox. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 169.

O sistema de hardware fornece um armazenamento interno de 320 GB, além de funcionamento plug and play. A fabricante promete compatibilidade com todos os sistemas operacionais disponíveis no mercado, além de TVs smart e PCs. A taxa de transferência promete um desempenho de 5 GB/s.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: pode não ser compatível com consoles anteriores à geração PS4

2 de 5 Knup KP-HD809 promete custo-benefício e entrada USB — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-HD809 promete custo-benefício e entrada USB — Foto: Divulgação/Knup

O KP-HD810, da Knup, oferta um tamanho médio de 2,5 polegadas, o que chama atenção dos interessados em produtos com alta portabilidade. Além disso, fornece um armazenamento interno de 1 TB e conectividade USB 3.0. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 420.

A taxa de transferência obedece ao padrão da marca, sendo 5 GB/s. O software é facilmente reconhecido em sistemas como Windows, macOS e Linux. O modelo não fornece comentários ou avaliações dos usuários.

Prós: alto poder de armazenamento

alto poder de armazenamento Contras: não apresenta proteção criptografada de dados

3 de 5 Knup KP-HD810 promete dimensões de 2,5 polegadas, o que facilita a portabilidade do objeto — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-HD810 promete dimensões de 2,5 polegadas, o que facilita a portabilidade do objeto — Foto: Divulgação/Knup

O STGD4000400, da Seagate, é destinado a usuários com extenso acervo de jogos, pois consegue hospedar um volume de 4 TB em arquivos. O design preto com azul chama atenção e pode ser útil para combinar com o setup do jogador. O modelo é comercializado por cerca de R$ 1.173.

A fabricante desenvolveu o dispositivo especialmente para o PS4 e promete uma conectividade USB 3.0. O design detêm uma dimensão de 4,47 polegadas e sistema de funcionamento plug and play.

Prós: é compatível com todas as versões do PS4

é compatível com todas as versões do PS4 Contras: não pode ser utilizado em outros consoles

4 de 5 Seagate STGD4000400 apresenta compatibilidade com todas as versões do PS4 — Foto: Divulgação/Seagate Seagate STGD4000400 apresenta compatibilidade com todas as versões do PS4 — Foto: Divulgação/Seagate

O modelo STGD2000100, da Seagate, também proporciona uma porta de conexão USB 3.0, mas um armazenamento interno de 2 TB, o que deve ser o bastante para hospedar pouco mais de 50 jogos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.414 para comprar o produto.

Com funcionamento plug and play, o item compreende a tecnologia de todas as versões do PS4, o que pode agradar a maioria dos públicos. Além disso, o design detém confecção em alumínio para aumentar a resistência do eletrônico contra o meio externo.

Prós: compatível com qualquer versão do PS4

compatível com qualquer versão do PS4 Contras: preço elevado

5 de 5 Seagate STGD2000100 hospeda um armazenamento interno de 2 TB — Foto: Divulgação/Seagate Seagate STGD2000100 hospeda um armazenamento interno de 2 TB — Foto: Divulgação/Seagate

Vale a pena comprar um ps4 em 2021?