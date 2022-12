A Havit é uma empresa que oferece amplo catálogo de headsets gamer no Brasil. Eles podem oferecer maior imersão nos jogos e contribuir para aumentar o realismo das partidas, além de permitir a comunicação com outros jogadores. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 92 , como é o caso do HV-H2232D, que oferece design com microfone longo e flexível e arco de cabeça acolchoado.

Já o HV-H2010D garante compatibilidade multiplataforma e oferece um microfone destacável por valores que partem de R$ 229. Outra opção é o Havit H2008D, que traz drivers de 50 mm e microfone direcional por cerca de R$ 318. Confira a seguir seis headsets da Havit para comprar em 2022.

1 de 7 Headset Havit: 6 modelos para melhorar a imersão nos jogos — Foto: Divulgação/Corsair Headset Havit: 6 modelos para melhorar a imersão nos jogos — Foto: Divulgação/Corsair

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O HV-H2232D é um headset que chama atenção por sua iluminação RGB, disponível na lateral do design de cada concha. O recurso é atrativo especialmente para o público gamer. O restante do design oferece um arco de cabeça acolchoado e ajustes de tamanho, conchas estofadas com tecido sintético e um microfone longo flexível. O produto é vendido por valores que partem de R$ 92.

O item disponibiliza conectividade cabeada via plug de 3,5 mm para ligar o fone e um cabo USB para alimentar os LEDs. O cabo principal ostenta 2,20 metros de comprimento, enquanto os drivers de cada concha fornecem uma construção de 50 mm. A frequência presente na tecnologia alcança números entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material e o conforto proporcionado pelo design, mas criticam que o áudio é muito baixo.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: relatos de que o microfone para de funcionar com pouco tempo de uso

2 de 7 Havit HV-H2232D integra lista de headsets gamer — Foto: Divulgação/Havit Havit HV-H2232D integra lista de headsets gamer — Foto: Divulgação/Havit

O HV-H2002D é uma boa opção para quem busca por versatilidade. Isso porque o sistema é compatível com vários dispositivos, como smartphones, PCs e com as linhas de consoles Xbox One e PS4. Com design supra auricular, as conchas oferecem acolchoamento robusto para maximizar o conforto do usuário e aumentar a imersão nos sons. Além disso, promete um microfone flexível com espuma: recurso que filtra o barulho externo para não comprometer o áudio. Ele é vendido por cerca de R$ 205.

O hardware garante drivers potentes de 53 mm e conectividade cabeada via entrada de 3,5 mm. A confecção do acessório promete uma construção à prova de desgaste e resistência a arranhões. O cabo mede cerca de 1,7 metro e a frequência do sistema alcança números entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o microfone é removível e atestam a boa eficiência de funcionamento dos alto-falantes, mas criticam que as conchas apertam muito as orelhas.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: ausência de iluminação RGB

3 de 7 Havit HV-H2002D é uma boa opção para quem busca por versatilidade — Foto: Divulgação/Havit Havit HV-H2002D é uma boa opção para quem busca por versatilidade — Foto: Divulgação/Havit

O HV-H2010D é outro exemplo de headset que apresenta compatibilidade multiplataforma. Isso porque é possível conectá-lo a consoles como PS4, PS5, e Xbox One, além de televisores, dispositivos móveis e PCs. As conchas hospedam espuma confortável e com memória: o viscoelástico se adapta ao formato da cabeça dos jogadores. Ele é visto por cifras que partem de R$ 229.

No quesito hardware, o consumidor pode usufruir de um cabo de conexão com entrada de 3,5 mm e unidade de drivers de 50 mm. Além disso, o item ainda promete um microfone destacável e com filtro de espuma. A resposta de frequência oscila entre 50 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom custo-benefício e o design confortável.

Prós: microfone destacável

microfone destacável Contras: ausência de iluminação LED

4 de 7 Havit HV-H2010D apresenta conexão com entrada de 3,5 mm — Foto: Divulgação/Havit Havit HV-H2010D apresenta conexão com entrada de 3,5 mm — Foto: Divulgação/Havit

4. Havit H2022U – a partir de R$ 259

O Havit H2022U é indicado para usuários gamers que procuram por máxima imersão sonora. Isso porque os drivers de 50 mm prometem som surround 3D, capazes de reproduzir áudios em um ângulo de 360 graus. Esta característica pode trazer maior realismo aos games, como se o jogador estivesse dentro do jogo. O item configura design over-ear leve e confortável, com acolchoamento na parte interna e arco de cabeça retrátil. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 259.

O lado exterior das conchas hospedam iluminação RGB e um microfone direcional para a comunicação durante as partidas. A tecnologia interna disponibiliza redução passiva de ruído e uma resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. O cabo de conexão traz uma entrada USB com um comprimento de 2 metros. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o conforto trazido pelo design, mesmo após horas seguidas de uso. No entanto, reclamam que uma das conchas promove um leve ruído durante o funcionamento.

Prós: design confortável

design confortável Contras: presença de ruído em um dos alto-falantes

5 de 7 Havit H2022U apresenta som surround 3D — Foto: Divulgação/Havit Havit H2022U apresenta som surround 3D — Foto: Divulgação/Havit

O HV-H2019U apresenta um diferencial sobre os demais modelos: um laser na lateral de uma das conchas, o que pode ser útil para streamings que apreciam headsets com design de iluminação. Também é possível usufruir de LEDs de formato RGB, de um microfone embutido e funcionamento com redução de ruídos. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 274.

Este modelo também oferece conectividade USB e drivers de 50 mm com som surround 3D. O cabo oferta um comprimento longo de 2,20 metros. A região interior do arco da cabeça promete estofamento em espuma, o que deve propiciar mais conforto durante a utilização do periférico. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa reprodução de áudio durante jogos, mas alertam que o microfone deixa a desejar.

Prós: indicado para jogos

indicado para jogos Contras: relatos de o microfone não ser tão bom

6 de 7 Havit HV-H2019U oferece conectividade USB — Foto: Divulgação/Havit Havit HV-H2019U oferece conectividade USB — Foto: Divulgação/Havit

6. Havit H2008D – a partir de R$ 318

O H2008D oferece compatibilidade multiplataforma com dispositivos móveis, PCs e consoles como PS4 e Xbox One. As conchas apresentam acolchoamento espesso em tecido sintético e hospedam drivers de 50 mm. É possível usufruir de um microfone direcional com filtro de espuma e de um cabo de conexão com entrada de 3,5 mm. Ele é visto por valores a partir de R$ 318.

O microfone é um detalhe que chama atenção, pois é destacável e promete construção flexível de fácil ajuste. Além disso, a confecção do headset é de alumínio, o que pode aumentar o tempo de vida do periférico. O cabo de conexão oferta um comprimento de 2 metros. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade de construção e a reprodução nítida do áudio.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: ausência de iluminação RGB

7 de 7 Havit H2008D traz entrada de 3,5 mm — Foto: Divulgação/Havit Havit H2008D traz entrada de 3,5 mm — Foto: Divulgação/Havit

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart