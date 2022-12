Headset JBL: 6 modelos para comprar em 2022

Headsets da JBL podem ser acessórios ideais para usuários que costumam jogar em equipe. Isso porque o dispositivo reproduz os sons dos jogos, mas também oferece um microfone para se comunicar com os membros do time. Os modelos listados a seguir oferecem especificações como drivers de 50 mm, conectividade com e sem fio, som surround 7.1 e tecnologia para isolamento de ruído externo.

1 de 7 Headset JBL: 7 modelos para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/JBL Headset JBL: 7 modelos para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/JBL

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O JBL Quantum 100 promete conforto nas jogatinas, com almofadas leves envolvidas em material sintético macio. A conectividade é via cabo P2 de 3,5 mm, que funciona em PCs com sistemas Windows ou macOS, além dos consoles Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. O microfone é removível, o que pode ser interessante para quem pretende utilizar o acessório em momentos além do gameplay. A resposta de frequência dinâmica fica entre 20 Hz e 20 mil Hz, e a impedância de entrada é de 32 Ohms. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 189.

Além de funcionar para jogos, é uma opção interessante e mais barata para quem dá aulas online ou faz reuniões remotas com frequência. Avaliado com nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a comodidade em usos prolongados. Em contrapartida, há relatos de não conseguir isolar os sons emitidos pelo fone para o ambiente, fazendo com que pessoas em volta ouçam o mesmo som que o usuário.

Prós: som alto e mute acessível

som alto e mute acessível Contras: problemas com o isolamento das conchas

2 de 7 JBL Quantum 100 conta com tecnologia de cancelamento de eco para melhor aproveitamento sonoro — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 100 conta com tecnologia de cancelamento de eco para melhor aproveitamento sonoro — Foto: Divulgação/JBL

2. JBL Quantum 200 – a partir de R$ 216

O Quantum 200 apresenta um cabo com entrada P2 e um microfone longo. O fone disponibiliza design supra-auricular, com duas conchas de larga espessura construídas internamente em tecido sintético confortável, segundo a marca. O arco da cabeça oferece proteção acolchoada na parte interna central, enquanto uma das conchas acomoda o controle de volume na parte de fora. O aparelho é compatível com celular, notebooks, desktops e até consoles. É possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 216.

A fabricante indica que a tecnologia entrega sons verossímeis e com isolamento acústico imersivo. Os drivers são de 50 mm. Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a elegância do design e o conforto gerado pelo acolchoamento. No entanto, alguns criticam a performance do dispositivo, alegando que o áudio pode vazar direto para o microfone.

Prós: conforto

conforto Contras: não admite conectividade sem fio

3 de 7 JBL Quantum 200 e Quantum 300 têm visual similar — Foto: Divulgação/ JBL JBL Quantum 200 e Quantum 300 têm visual similar — Foto: Divulgação/ JBL

3. JBL Quantum 300 – a partir de R$ 319

O Quantum 300 oferece design similar ao modelo anterior, com duas conchas rotacionáveis lateralmente em um ângulo de 45 graus. O acessório traz cabo de 1,2 metro com acabamento em nylon e entrada P2. Promete uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz por um driver de 50 mm. Ainda, acompanha um adaptador de áudio USB, para aumentar a compatibilidade com outros dispositivos, e espuma para o microfone. O item aparece na página da Amazon por aproximadamente R$ 319.

A principal diferença para os modelos anteriores está no som surround 7.1 alcançado por meio do programa da JBL. A qualidade de som deve aumentar a imersão, mesmo em ambientes barulhentos. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade de reprodução sonora. Contudo, relatam que o software pode apresentar bugs quando a função surround 7.1 está ligada.

Prós: som sorround 7.1

som sorround 7.1 Contras: ausência de conectividade sem fio

4 de 7 JBL Quantum 300 aumenta a experiência de imersão do usuário com o recurso Som Sorround 7.1 — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 300 aumenta a experiência de imersão do usuário com o recurso Som Sorround 7.1 — Foto: Divulgação/JBL

O Quantum 400 se destaca dos demais pela iluminação LED na lateral de cada concha. Projetado no formato over-ear, o headset apresenta design interno totalmente acolchoado e coberto com tecido sintético, além de um microfone longo. As partes externas das conchas hospedam botões para a configuração do áudio e do microfone. O dispositivo tem conectividade cabeada via USB e é compatível com vários modelos de consoles. O periférico pode ser adquirido por valores a partir de R$ 372.

O sistema interno é compatível com a tecnologia surround 7.1, e a utilização do fone é indicada para jogos com alto FPS. Também pode ser utilizado em computadores com softwares Windows e macOS. O microfone promete um recurso para cancelar a presença de eco durante as falas do usuário, enquanto as almofadas têm espuma que se molda no formato da orelha. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a eficiência do isolamento de ruído. No entanto, alguns reclamam que a porta de conexão USB quebra com facilidade.

Prós: design confortável

design confortável Contras: a porta de conexão é frágil

5 de 7 JBL Quantum 400 traz opção para escolher as cores e os movimentos de iluminação — Foto: Marlon Câmara/TechTudo JBL Quantum 400 traz opção para escolher as cores e os movimentos de iluminação — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

5. JBL Quantum 600 – a partir de R$ 769

O Quantum 600 é um headset de conectividade sem fio, com autonomia de bateria para até 14 horas. O arco da cabeça é acolchoado, enquanto as conchas oferecem controles de áudio e um microfone longo com espuma para filtrar os ruídos do ambiente. Este modelo também traz iluminação em LED no design. A fabricante indica o produto para gamers e streamers, que precisarão investir valores a partir de R$ 769.

A JBL promete uma tecnologia imersiva, desenvolvida por algoritmos, além de adição de áudio overhead, que podem criar um ambiente com níveis cinematográficos de som. O hardware oferece drivers de 50 mm, ausência de delay para a reprodução de áudio e compatibilidade com PCs e PlayStation. A conexão sem fio funciona via receptor USB, mas a embalagem acompanha um cabo com entrada P2 para a utilização no celular. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design sem fio e a autonomia de bateria. Todavia, criticam a conectividade não ser via Bluetooth.

Prós: adequado para gamers e streamers

adequado para gamers e streamers Contras: a conexão sem fio não é Bluetooth

6 de 7 JBL Quantum 600 é indicado para gamers e streamers — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 600 é indicado para gamers e streamers — Foto: Divulgação/JBL

O Quantum ONE oferece acolchoamento robusto na região interna do arco da cabeça e das conchas. Além disso, oferece texturização na cor preta e acabamento com iluminação LED personalizável. O produto detém conectividade sem fio via Bluetooth e um microfone longo para facilitar a comunicação entre amigos durante os jogos. O periférico requer um investimento a partir de R$ 1.189.

O modelo é indicado para jogos com alto FPS e oferece tecnologia com sensor de rastreamento de cabeça. Um dos destaques é o cancelamento de ruído ativo, que monitora o ambiente e bloqueia os sons desnecessários. O microfone apresenta design destacável, as conchas trazem botões de configuração, e o sistema de funcionamento é compatível com PCs e consoles. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a compatibilidade multiplataforma. Em contrapartida, destacam que o cancelamento de ruído não funciona adequadamente.

Prós: conexão Bluetooth

conexão Bluetooth Contras: preço elevado

7 de 7 Quantum ONE promete conectividade Bluetooth, cabo destacável e iluminação LED — Foto: Divulgação/JBL Quantum ONE promete conectividade Bluetooth, cabo destacável e iluminação LED — Foto: Divulgação/JBL

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?