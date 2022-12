Headset Razer: 6 opções para melhorar a jogatina por a partir de R$ 329

A Razer apresenta amplo portfólio de headsets no Brasil. O periférico pode ser interessante para jogadores que participam de times e precisam se comunicar com seus companheiros, ou mesmo para os que buscam maior imersão nos sons dos jogos. O modelo mais barato da lista é o Kraken X, que proporciona microfone longo e ajustável e multicompatibilidade para consoles e dispositivos móveis por preços a partir de R$ 329 .

O Hammerhead Duo apresenta design intra-auricular, compatibilidade com consoles, confecção em alumínio e cabo trançado por valores que partem de R$ 507. O Nari Ultimate Wireless promete conectividade sem fio, conchas com estofamento espesso, e autonomia de bateria de 20 horas por cerca de R$ 999. Confira a seguir seis headsets da Razer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Headset Razer: 6 opções para melhorar a jogatina por a partir de R$ 314 — Foto: Divulgação/Razer Headset Razer: 6 opções para melhorar a jogatina por a partir de R$ 314 — Foto: Divulgação/Razer

O Kraken X apresenta design over-ear, ou seja, cobre toda a orelha e proporciona maior imersão de som. Toda a parte interna do produto, como conchas e arco, é revestida com acolchoamento em material sintético. O microfone é longo e ajustável, com captação cardióide, ou seja, absorve o som das direções frontais e laterais e ignora a traseira. O modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 329.

Ele conta com drivers de 40 mm, entrada P2, compatibilidade com toda a linha dos consoles mais modernos do mercado (PlayStation, Xbox, e Nintendo Switch). Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade do som e o microfone com redutor de ruído. No entanto, criticam a fragilidade do arco da cabeça e dos fios nas conchas.

Prós: oferece compatibilidade com uma extensa lista de aparelhos

2 de 7 O Kraken X é um modelo da Razer — Foto: Divulgação/Razer O Kraken X é um modelo da Razer — Foto: Divulgação/Razer

2. Razer Kraken X Multi Platform Mercury – a partir de R$ 399

O Kraken X Multi Platform Mercury oferece controles no próprio headset e microfone cardioide dobrável. Os drivers de 40 mm garantem afinação personalizada em conectividade multiplataforma para PCs, macOS, Xbox, PS4, Nintendo Switch e dispositivos móveis com conector de áudio de 3,5 mm. Tem sistema de som surround de 7.1, sendo também uma opção acessível com a tecnologia. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 399.

É indicado para jogadores que precisam de qualidade sonora imersiva para garantir bom desempenho em títulos competitivos. Avaliado com nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade sonora e conforto de uso mesmo com óculos. No entanto, criticam o material das hastes, que pode ser considerado frágil.

Prós: oferece compatibilidade com uma extensa lista de aparelhos

3 de 7 Razer Kraken X Multi Platform Mercury apresenta microfone cardioide dobrável — Foto: Divulgação/Razer Razer Kraken X Multi Platform Mercury apresenta microfone cardioide dobrável — Foto: Divulgação/Razer

3. Razer Kraken Multi Platform – a partir de R$ 403

O Kraken Multi Platform apresenta design chamativo por conta da texturização verde neon. As conchas e o arco da cabeça disponibilizam acolchoamento espesso para garantir máximo conforto durante a experiência de uso, enquanto o microfone promete um comprimento mais curto para ficar mais próximo do usuário. A construção hospeda moldura em alumínio e o sistema de funcionamento apresenta compatibilidade multiplataforma com consoles, PCs, e dispositivos móveis. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 403.

Outros aspectos do design também chamam atenção, como canais eyewear que prometem conforto a usuários que usam óculos e tecido de estofamento com transferência de calor e evaporação rápida de suor. A tecnologia de conexão garante entrada P2, drivers de 50 mm para sons nítidos e graves eficientes, e uma resposta de frequência entre 12 Hz a 28 mil Hz. Enquanto o microfone detém um padrão polar cardióide, o áudio das conchas promete o recurso som surround 7.1 para aumentar a imersão nos jogos. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a eficiência do fone durante jogos com alto FPS. Contudo, alertam que o tamanho do fone é grande e pode pesar sobre a cabeça.

Prós: o design contribui para a utilização confortável do produto durante horas

o design contribui para a utilização confortável do produto durante horas Contras: o design pode ser pesado para alguns públicos

4 de 7 Kraken Multi Platform apresenta design chamativo por conta da texturização verde neon — Foto: Divulgação/Razer Kraken Multi Platform apresenta design chamativo por conta da texturização verde neon — Foto: Divulgação/Razer

4. Razer Hammerhead Duo – a partir de R$ 507

O Hammerhead Duo apresenta design intra-auricular confeccionado na cor preta. O produto acompanha três pares de encaixes de silicone com diferentes tamanhos, o que pode atender a maioria dos públicos. Além disso, o plug P2 promete compatibilidade com os sistemas Windows e macOS e com dispositivos como smartphones, Xbox, Nintendo Switch, e PS4. Sua vantagem sobre os demais modelos é a portabilidade: o tamanho reduzido favorece o transporte do dispositivo para qualquer lugar, além de oferecer um sistema de conectividade multiplataforma. O produto pode ser visto por cerca de R$ 507.

A confecção do periférico traz alumínio, enquanto o cabo de conexão é trançado para evitar o embaraçamento. A ficha técnica fica completa com a resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz, dois drivers para separar graves profundos das médias e altas frequências e três botões de configuração para controlar o volume e o microfone embutido. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a ergonomia presente no design e a compatibilidade com múltiplos aparelhos. Porém, alguns consumidores criticam que um dos lados para de funcionar com pouco de seis meses de uso.

Prós: design ergonômico

design ergonômico Contras: preço elevado

5 de 7 Razer Hammerhead Duo apresenta design intra-auricular — Foto: Divulgação/Razer Razer Hammerhead Duo apresenta design intra-auricular — Foto: Divulgação/Razer

5. Razer Kraken Mercury Multi Platform – a partir de R$ 579

O Kraken Mercury Multi Platform apresenta as mesmas características do modelo na cor verde. Este item, contudo, oferta design na cor branca, mas também fornece especificações como conectividade multiplataforma, acolchoamento espesso, canais eyewear, moldura em alumínio e tecido de transferência de calor com evaporação rápida de suor. Ele pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 579.

O cabo de conexão promete um botão rolante para configurar o volume e uma entrada P2. O sistema de hardware oferece drivers com 50 mm, uma frequência de reposta entre 12 Hz e 28 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o encaixe adequado na cabeça e o conforto trazido pelo estofamento. Porém, criticam que o produto é um pouco pesado.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: preço elevado

6 de 7 Razer Kraken Mercury Multi Platform apresenta design na cor branca — Foto: Divulgação/Razer Razer Kraken Mercury Multi Platform apresenta design na cor branca — Foto: Divulgação/Razer

6. Razer Nari Ultimate Wireless – a partir de R$ 999

O Nari Ultimate Wireless é um modelo sem fio, o que pode chamar a atenção de jogadores que desejam modelos com maior versatilidade. Confeccionado em alumínio e com texturização na cor branca, as conchas apresentam entrada micro USB para alimentação, botão para configuração do volume e um microfone com tamanho personalizável. As conchas disponibilizam iluminação verde em LED. O arco da cabeça promete padrão personalizável e a região interna das conchas fornecem um espesso acolchoamento em tecido sintético. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 999 para comprar o produto.

Vale destacar que o design oferece outras vantagens, como canais eyewear e almofadas auriculares com gel refrescante para reduzir o acúmulo de calor nas orelhas. A fabricante certifica compatibilidade com PCs, dispositivos móveis e consoles. A bateria promete uma autonomia de 20 horas sem a iluminação LED e a resposta de frequência apresenta um padrão entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance do fone durante partidas de videogames. Porém, criticam o tamanho do design.

Prós: confecção em alumínio

confecção em alumínio Contras: design grande pode não agradar alguns públicos

7 de 7 Razer Nari Ultimate promete 20 horas de bateria — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Razer Nari Ultimate promete 20 horas de bateria — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

