A Redragon é uma empresa com foco em produtos gamer que oferece amplo portfólio de headsets. Eles podem ser ideais para quem busca melhorar a jogatina e também para aprimorar a comunicação com os amigos durante as partidas. O modelo mais barato da lista é o Scylla H901, que promete um cabo de conexão com dois metros de comprimento, drivers de 40 mm e compatibilidade com PCs e dispositivos móveis por preços a partir de R$ 95 .

Já o Redragon Hero promete acolchoamento robusto no interior do arco e conchas e drivers com 53 mm para uma reprodução sonora mais nítida por valores que partem de R$ 269. Outra alternativa é o Zeus X, que apresenta microfone com isolamento de ruído e sistema de luzes RGB por cerca de R$ 369. Confira a seguir seis headsets Redragon para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Headset Redragon: 6 modelos para jogos a partir de R$ 95 — Foto: Divulgação/Redragon Headset Redragon: 6 modelos para jogos a partir de R$ 95 — Foto: Divulgação/Redragon

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Redragon Scylla H901 – a partir de R$ 95

O Scylla H901 é um headset que apresenta uma tira de metal retrátil que ajusta o tamanho do arco ao diâmetro da cabeça. O restante do design promete acolchoamento eficiente em ambas as conchas e no interior do arco. O periférico apresenta conectividade P2 para dispositivos móveis e PCs. Ele é compatível com sistemas operacionais Windows e macOS e pode ser encontrado por valores a partir de R$ 95.

Apesar de ser um modelo de entrada, o conjunto de hardware conserva drivers robustos de 40 mm e um microfone reduzido. Este último deve ser ideal para consumidores minimalistas. A ficha fica completa com um cabo de conexão com dois metros, controles de volume nas conchas, sistema de isolamento de ruído e tecnologia plug and play. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade de áudio. No entanto, criticam que as almofadas das conchas podem esquentar muito, dependendo do clima.

Prós: arco de cabeça ajustável

arco de cabeça ajustável Contras: as almofadas podem descascar com pouco tempo de uso

2 de 7 Redragon Scylla H901 conta com um sistema de ajuste automático para a cabeça, prometendo um encaixe mais confortável — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Scylla H901 conta com um sistema de ajuste automático para a cabeça, prometendo um encaixe mais confortável — Foto: Divulgação/Redragon

2. Redragon Theseus – a partir de R$ 209

O Theseus traz uma mescla de preto com vermelho em seu design, além de um microfone longo e acolchoamento robusto nas conchas e arco da cabeça. O periférico pode ser utilizado normalmente em smartphones, tablets, notebooks ou desktops. É compatível com o sistema operacional Windows, e conta com cabos de conexão P2 e USB. O produto pode ser visto por cerca de R$ 209.

Além disso, é possível usufruir de um discreto painel de controle, localizado no cabo, para mutar o microfone e configurar o volume. Já o hardware apresenta uma construção mais robusta de 53 mm, o que pode entregar um som de qualidade durante os jogos. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência das conchas para abafar os ruídos externos. Porém, criticam a ausência de um software, o que poderia oferecer configurações de controle mais específicas.

Prós: proporciona som nítido

proporciona som nítido Contras: microfone não é retrátil

3 de 7 Redragon Theseus apresenta conexão P2 e USB — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Theseus apresenta conexão P2 e USB — Foto: Divulgação/Redragon

3. Redragon Hylas Lunar White – a partir de R$ 230

O Hylas Lunar White chama atenção por seu design branco com acabamentos em cinza, além de uma leve iluminação RGB. Apresenta um microfone longo, o que deve ser útil durante a comunicação com colegas de time em jogos. O cabo de 1,8 metro promete conexão P2 e um botão rolante para configurar o volume. O modelo é vendido por preços que partem de R$ 230.

O hardware concede drivers de 50 mm e uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz. Acompanha um cabo com adaptador em Y para dispositivos móveis. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a iluminação RGB e a boa performance durante a reprodução de áudio. No entanto, destacam negativamente o microfone, que capta pouco som.

Prós: acompanha adaptador de conexão

acompanha adaptador de conexão Contras: relatos de o microfone ser muito baixo

4 de 7 Redragon Hylas Lunar White apresenta acabamento em branco — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Hylas Lunar White apresenta acabamento em branco — Foto: Divulgação/Redragon

4. Redragon Hero – a partir de R$ 248

O Hero se destaca devido às camadas espessas de acolchoamento, presentes no design interno das conchas e do arco da cabeça. Este é um modelo aconselhável para quem deseja máximo conforto sem perder a eficiência da reprodução sonora. A confecção apresenta diferentes tons de preto e acabamentos em um vermelho vivo. O consumidor pode usufruir de um microfone longo, que contém uma espuma isoladora de ruído. O produto é comercializado por cifras que partem de R$ 248.

A fabricante garante iluminação RGB e drivers com até 53 mm de comprimento. O cabo de conexão expressa um tamanho de 1,8 metro e uma entrada P3. A frequência oscila entre valores de 20 Hz até 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência das conchas para abafar os ruídos externos. Contudo, criticam que as pessoas em volta do ambiente consegue ouvir os sons reproduzidos pelo fone.

Prós: o microfone acompanha uma espuma para isolar os ruídos

o microfone acompanha uma espuma para isolar os ruídos Contras: o som reproduzido pelo fone pode vazar para o restante do ambiente

5 de 7 Redragon Hero conta com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Hero conta com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Redragon

O Lamia 2 apresenta algumas similaridades com o primeiro item desta lista. Isto porque o arco oferece tiras metálicas no acabamento, úteis para aumentar o tamanho do arco e encaixar na cabeça. Além disso, oferta um microfone longo e círculos de iluminação RGB no exterior das conchas. O modelo é vendido por cerca de R$ 337.

Ele ainda acompanha um suporte para o eletrônico, o que deve facilitar a rotina dos usuários e evitar que o produto caia da mesa. O produto traz drivers de 40 mm e acolchoamento espesso em almofadas macias. O cabo de conexão promete dois metros de comprimento e uma entrada USB. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam tecnologia com iluminação RGB.

Prós: acompanha suporte

acompanha suporte Contras: preço elevado

6 de 7 Redragon Lamia 2 RGB possui conchas em LEDs e apresenta um suporte universal — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Lamia 2 RGB possui conchas em LEDs e apresenta um suporte universal — Foto: Divulgação/Redragon

6. Redragon Zeus X – a partir de R$ 369

O Zeus X apresenta design em um tom escuro de vermelho com acabamentos em branco e pequenos detalhes com iluminação RGB. O estilo do periférico é indicado para quem deseja um aparelho eficiente, mas que chama a atenção pela aparência. Ele oferece um microfone omnidirecional, que acompanha uma espuma para isolar os ruídos do ambiente. As conchas e o arco da cabeça foram desenvolvidos com uma espessa camada de espuma, o que deve apresentar maior conforto ao consumidor. Ele pode ser comprado por valores que partem de R$ 369.

O sistema de hardware promete drivers de 53 mm e som estéreo. O fone oferece um cabo de conexão com entrada USB e um painel de controle para configurar volume, microfone e a iluminação RGB. Um de seus diferenciais é a compatibilidade com PCs, dispositivos móveis, e consoles como PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam o software utilizado para configurar os sistemas do headset. Porém, informam que as luzes RGB podem apresentar diferentes intensidades de iluminação, o que torna o sistema desigual.

Prós: compatibilidade com vários dispositivos

compatibilidade com vários dispositivos Contras: problemas na iluminação

7 de 7 Redragon Zeus X apresenta um microfone omnidirecional — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Zeus X apresenta um microfone omnidirecional — Foto: Divulgação/Redragon

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?