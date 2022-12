Headset USB: 6 modelos para jogos e trabalho com conexão fácil

O Fortrek RGB G Pro H3+ oferece luzes RGB com transição de cores, software de ajuste de efeitos e microfone com cancelamento de ruído por aproximadamente R$ 174. Já a opção mais robusta da lista, o Redragon Lamia 2 traz som surround 7.1, drivers de 40 mm e haste ajustável por um investimento a partir de R$ 339. Conheça todos os detalhes abaixo.

JBL Quantum 300 apresenta conexão com fio e entrada USB

1. Evolut Garen EG-320 - a partir de R$ 113

O headset USB Evolut Garen EG-320 é uma opção interessante para quem não pode gastar muito

O headset USB Evolut Garen EG-320 é uma opção interessante para quem busca um fone com microfone para jogos por menos de R$ 150. O modelo tem impedância de 32 Ohms e potência na casa dos 30 mW, além de cabo de 2,2 metros de extensão. A estrutura é toda feita em metal e borracha, para oferecer maior conforto sem perder o estilo e a qualidade, segundo a fabricante. As luzes RGB completam o design e combinam com setups gamer.

Avaliado com 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo soma nota máxima em 71% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de som, pelo bom microfone e pelo custo-benefício. No entanto, alguns comentários indicam que as conchas podem se tornar desconfortáveis após um longo período de uso. Aos interessados, é possível adquirir o headset USB Evolut Garen EG-320 por valores a partir de R$ 113.

Prós: preço baixo e luzes RGB

preço baixo e luzes RGB Contras: conchas podem ficar desconfortáveis

2. Fortrek RGB G Pro H3+ - a partir de R$ 174

O Fortrek RGB G Pro H3+ é o headset ideal para quem busca uma estrutura robusta e iluminação interativa

O Fortrek RGB G Pro H3+ é o headset indicado para quem busca uma estrutura robusta e iluminação interativa. Para transformar a jogatina em uma experiência de imersão, o acessório entrega luzes RGB com transição de cores, software com ajuste de efeitos e de equalização, além de microfone com cancelamento de ruído. A ficha técnica fica completa com drivers de 50 mm, impedância de 30 Ohms, microfone omnidirecional e cabo com 2 metros de extensão, para um uso ainda mais confortável. A tecnologia de som virtual 7.1 surround promete colocar o jogador dentro do game.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 79% das avaliações e se destaca pela qualidade do som e precisão no controle do volume. No entanto, alguns compradores relatam que a haste superior pode fazer com que o ajuste fique apertado na cabeça. Aos interessados, é possível adquirir o headset USB Fortrek RGB G Pro H3+ por valores a partir de R$ 174.

Prós: drivers de 50 mm e som 7.1 surround

drivers de 50 mm e som 7.1 surround Contras: ajuste apertado na cabeça

3. Rapoo H120 - a partir de R$ 178

O Rapoo H120 pode interessar a quem busca um headset USB prático, leve e de valor acessível

O Rapoo H120 pode interessar a quem busca um headset USB prático, leve e de valor acessível. Com estrutura que promete ser confortável e ajustável, o modelo oferece áudio estéreo e controle de volume no fio, além de um microfone integrado e com a função mudo. Ainda, o microfone também conta com redução de ruído e isolamento de sons externos, sendo uma opção para reuniões e trabalho.

Avaliado com 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 58% das avaliações, com elogios para a precisão do som e para o custo benefício. As reclamações relatam que o modelo não traz o botão para mutar, ao contrário do indicado no anúncio. Aos interessados, é possível adquirir o headset USB Rapoo H120 por valores a partir de R$ 178.

Prós: ajuste da haste na cabeça

ajuste da haste na cabeça Contras: o isolamento acústico pode deixar a desejar em ambientes mais barulhentos

O Plantronics Poly Blackwire é mais uma opção interessante para quem busca um headset USB para o trabalho

O Plantronics Poly Blackwire é mais uma opção interessante para quem busca um headset USB para o trabalho. Com estrutura que deve ser leve e confortável, o periférico ainda oferece cancelamento de ruído e aplicativo nativo para controle das configurações de áudio. O modelo entrega um controle no fio, que auxilia no ajuste de volume e na ativação do modo mudo.

Avaliado com 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo soma nota máxima em 70% de suas avaliações e se destaca pelo conforto, isolamento de ruído e qualidade do som. Em contrapartida, há quem acredite que o volume poderia ser mais alto. Aos interessados, é possível adquirir o headset USB Plantronics Poly Blackwire por valores a partir de R$ 260.

Prós: controle de volume e botão de mudo no fio

controle de volume e botão de mudo no fio Contras: estrutura não é tão robusta

5. JBL Quantum 300 - a partir de R$ 297

O JBL Quantum 300 é a escolha indicada para quem quer um headset robusto e de marca tradicional do mercado

O JBL Quantum 300 é uma escolha que deve agradar a quem busca um headset robusto e de marca tradicional do mercado. O modelo conta com drivers de 50 mm e conector P2 com adaptador para USB. Seu microfone é um boom direcional com foco em voz e traz recurso de ligar e desligar automaticamente. O periférico conta ainda com espuma para redução de ruídos externos e recurso de silenciamento. Por fim, o conforto é garantido pelas hastes e as almofadas auriculares com espuma de memória, que prometem se adaptar ao usuário. As tecnologias JBL QuantumSOUND Signature e JBL QuantumSURROUND devem aumentar a qualidade do som e a imersão.

Avaliado com 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e também se destaca pelo conforto, qualidade do som e compatibilidade com diversos dispositivos - como os consoles PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Aos interessados, é possível adquirir o headset USB JBL Quantum 300 por valores a partir de R$ 297.

Prós : alta compatibilidade com dispositivos variados

: alta compatibilidade com dispositivos variados Contras: sem iluminação RGB

O headset Redragon Lamia 2 é o modelo perfeito para quem quer dar um upgrade no setup

O headset Redragon Lamia 2 é o modelo indicado para quem quer dar um upgrade no setup. Com drivers de 40 mm, o modelo promete uma reprodução sonora limpa e bem definida, sem distorções de áudio. Ainda, oferece iluminação RGB, hastes duplas em metal e suporte para descanso do fone. O som virtual surround 7.1 deve oferecer mais imersão durante as partidas.

Avaliado com nota média 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações e também se destaca pelo conforto, pela qualidade do som e pelo isolamento dos ruídos externos. As poucas indicações negativas mencionam problemas na entrega. Aos interessados, é possível adquirir o headset USB Redragon Lamia 2 por valores a partir de R$ 339.

Prós: acompanha suporte

acompanha suporte Contras: preço elevado

