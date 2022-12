Imagens de Feliz Ano Novo 2023: veja 5 sites para baixar

Quem está em busca de imagens de "Feliz Ano Novo 2023" pode recorrer a bancos de fotos gratuitos para fazer download dos arquivos. Sites como Pixabay, Unsplash e Pexels reúnem fotos livres para uso sobre diversos temas, inclusive celebrações. Com uma breve pesquisa, é possível encontrar fotos com taças, fogos de artifício e outros elementos que remetem ao réveillon. O banco de recursos gráficos Freepik, por sua vez, abriga em seu acervo não só imagens de Ano Novo, como também vetores, ícones e arquivos PSD relativos ao tema. Na lista a seguir, veja cinco sites para encontrar e baixar imagens de próspero Ano Novo.

1 de 6 Lista reúne sites para baixar imagens de Feliz Ano Novo 2023; confira — Foto: Cottonbro Studio/Pexels Lista reúne sites para baixar imagens de Feliz Ano Novo 2023; confira — Foto: Cottonbro Studio/Pexels

É possível encontrar diversas imagens de Feliz Ano Novo no Pinterest. Embora não seja um banco de imagens, assim como os demais itens desta lista, a rede social funciona como um moodboard e é ideal para catalogar inspirações visuais. Para encontrar imagens, basta digitar “Feliz Ano Novo” na barra de pesquisas. Se preferir, visite as abas "Hoje" e "Explorar" para visualizar ideias sugeridas pelo Pinterest. Para baixar as fotos, basta abrir a imagem em questão, clicar nos três pontos e selecionar “Baixar Imagem”. A rede social está disponível na versão web e também para Android e iOS.

2 de 6 Pinterest é rede social em formato de moodboard que pode ser usada para encontrar imagens de Ano Novo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Pinterest é rede social em formato de moodboard que pode ser usada para encontrar imagens de Ano Novo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

2. Freepik

O Freepik (https://br.freepik.com/) é um banco de recursos gráficos gratuito que pode ser bastante útil para encontrar imagens de Feliz Ano Novo 2023. Além de fotos, a plataforma permite buscar vetores, ícones e arquivos PSD. Para baixar as imagens, basta fazer uma pesquisa na barra de busca e, ao encontrar a foto desejada, clicar no botão “Download”, exibido à direita da página.

3 de 6 Freepik reúne imagens de próspero Ano Novo gratuitas — Foto: Reprodução/Gabriel pereira Freepik reúne imagens de próspero Ano Novo gratuitas — Foto: Reprodução/Gabriel pereira

Vale ressaltar que, embora a maior parte das ilustrações sejam gratuitas, alguns arquivos são exclusivos para usuários premium e requerem uma assinatura para que possam ser baixados. O Freepik pode ser acessado por meio de navegadores e também está disponível como aplicativo para celulares Android e iOS.

3. Pixabay

O Pixabay (https://pixabay.com/pt/) é um banco de imagens conhecido internacionalmente. Assim como o Freepik, a plataforma é alimentada com milhares de fotos e vídeos enviados pela comunidade — e uma boa fração dos materiais é gratuita. Contudo, o Pixabay também possui um plano premium, cuja assinatura dá direito ao download de imagens exclusivas.

4 de 6 Pixabay oferece imagens gratuitas e pagas de próspero Ano Novo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Pixabay oferece imagens gratuitas e pagas de próspero Ano Novo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Antes de pesquisar, é possível filtrar a busca por fotos, ilustrações, vetores, vídeos, gifs e outras opções. Como o Pixabay é muito utilizado por estrangeiros, uma dica para encontrar mais imagens é fazer as pesquisas em inglês. Para baixar uma foto, basta clicar sobre ela, checar se é paga ou gratuita e selecionar o botão de download. O Pixabay está disponível para navegadores e celulares com Android e iOS.

4. Pexels

Com o site Pexels é possível encontrar e baixar uma vasta gama de imagens de "Feliz Ano Novo". Diferente dos outros bancos de fotos e vídeos, a plataforma não possui um plano premium, de forma que todas as imagens presentes no acervo são gratuitas. Além disso, o Pexels é integrado ao Canva, o que faz dele uma boa alternativa para pessoas que estão buscando imagens de Ano Novo para editar e criar peças gráficas personalizadas.

5 de 6 Imagens de "Happy New Year" disponíveis no banco de imagens Pexels — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Imagens de "Happy New Year" disponíveis no banco de imagens Pexels — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O acervo do Pexels é atualizado diariamente pelos usuários, com milhares de vídeos e fotos novas e em alta resolução. É possível criar listas com suas imagens favoritas e curtir e baixar as mais interessantes. O site oferece diferentes opções de filtros na busca, permitindo que o usuário restrinja a orientação, o tamanho e até a cor das fotos que aparecem nos resultados. O Pexels está disponível para navegadores e pode ser baixado para celulares Android e iOS.

5. Unsplash

O site Unsplash (https://unsplash.com/) oferece uma biblioteca com mais de três milhões de fotografias, divididas entre imagens gratuitas e reservadas para assinantes premium. Por ser uma plataforma estrangeira, é necessário pesquisar por termos em inglês, como “happy new year”, para encontrar imagens de Ano Novo. O Unsplash também permite filtrar as buscas por orientação e por cor, além de organizar os resultados a partir das opções "Newest" ou "Relevance" ("Mais recentes" e "Relevância"). O serviço está disponível apenas para acesso na versão web.

6 de 6 Unsplash chama a atenção por apresentar fotos "estilo Tumblr" — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Unsplash chama a atenção por apresentar fotos "estilo Tumblr" — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

