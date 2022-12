Instagram: 6 truques para Reels que você deveria usar agora

Postar Reels no Instagram é uma ação que pode ser facilitada com alguns truques simples. As dicas podem ajudar a ter seus vídeos em maior evidência no app e também aumentar o engajamento na rede social. Para isso, é possível usar funções nativas do recurso, disponíveis no aplicativo para Android e iPhone ( iOS ). Os Modelos, por exemplo, que oferecem sugestões de efeitos e áudios, podem servir de inspiração para a criação de novos clipes, assim como o remix também pode aumentar a visibilidade do seu perfil em duetos com vídeos em alta.

O TechTudo reuniu seis truques para Reels que podem fazer diferença na hora de usar a ferramenta do Instagram. Confira quais são e como fazê-los a seguir.

1 de 6 Instagram: veja dicas de como aprimorar Reels e aprimorar seus vídeos curtos na plataforma — Foto: Marvin Costa/TechTudo Instagram: veja dicas de como aprimorar Reels e aprimorar seus vídeos curtos na plataforma — Foto: Marvin Costa/TechTudo

1. Modelos

Os Modelos dos Reels são recursos que podem ser usados de inspiração ao criar um novo clipe. Com eles, é possível conferir sugestões de efeitos e áudios para usar em uma nova criação de forma simples e prática. Você pode checar os Modelos e encontrar novas ideias para seus clipes indo até a aba Reels.

Em seguida, basta clicar sobre o ícone de câmera no canto superior direito da tela. Para usar a sugestão disponível, toque sobre ela e inicie a gravação do seu clipe.

2 de 6 Os Modelos do Reels oferecem sugestões de músicas e filtros — Foto: Reprodução/Clara Fabro Os Modelos do Reels oferecem sugestões de músicas e filtros — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Duplo

Com o recurso "Duplo", usuários podem gravar clipes com imagens da câmera frontal e traseira do celular de forma simultânea. A função permite fazer duas capturas ao mesmo tempo, sendo útil ao gravar conteúdos e reações. Para usá-la, basta selecionar a opção "Vídeo do Reels" e, em seguida, clicar sobre o ícone de câmera do menu lateral.

3 de 6 Saiba como usar o efeito Duplo do Instagram para gravar Stories com duas câmeras simultaneamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como usar o efeito Duplo do Instagram para gravar Stories com duas câmeras simultaneamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Fixar no seu perfil

O Instagram permite que usuários fixem até três publicações no topo do feed para dar maior visibilidade aos conteúdos, incluindo os vídeos do Reels. Dessa forma, os posts estarão destacados quando alguém visitar o seu perfil na rede social, e serão os primeiros conteúdos a serem visualizados por terceiros.

Para fixar um post no topo do feed, toque sobre o seu avatar para abrir seu perfil e, em seguida, selecione o Reel desejado. Para prosseguir, vá no ícone de reticências no canto superior direito da tela e, para concluir o procedimento, clique em "Fixar no seu perfil".

4 de 6 É possível fixar até três publicações ou Reels no feed no Instagram — Foto: Reprodução/Raisa Capela É possível fixar até três publicações ou Reels no feed no Instagram — Foto: Reprodução/Raisa Capela

4. Adicione seu clipe

Você também pode explorar os recursos da função remix para aprimorar os seus Reels e interagir com vídeos em alta na plataforma. Com a função, é possível fazer duetos ou adicionar sua criação ao final do clipe original, seguindo uma sequência. Para fazer remix com um vídeo já publicado, selecione o conteúdo e toque sobre o ícone de reticências no canto superior direito da tela.

Em seguida, selecione a opção "Remixar" e, depois, uma das opções disponíveis: "Com o vídeo original", que divide a tela e faz com que seu clipe apareça ao mesmo tempo que o vídeo original, ou "Após o vídeo original", que adiciona a sua criação ao final do clipe original.

5 de 6 Explore diferentes formas de fazer remixes com vídeos em alta na plataforma — Foto: Reprodução/Clara Fabro Explore diferentes formas de fazer remixes com vídeos em alta na plataforma — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Layouts de remix expandidos

Os layouts de remix também são uma boa maneira de interagir com clipes já publicados nos Reels. Com a função, você pode definir que o conteúdo remixado sirva de plano de fundo para a sua criação funcionando como tela verde, por exemplo, e também pode fazer duetos com a tela dividida na horizontal, vertical ou no modo picture-in-picture.

Para isso, basta selecionar o clipe original e clicar sobre o ícone de reticências para selecionar a opção "Remixar". Na próxima tela, toque sobre a aba "Layouts" e escolha uma entre as quatro opções disponíveis para gravar o seu conteúdo.

6 de 6 Explore os layouts de remix no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro Explore os layouts de remix no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Usar músicas que estejam em alta

Outra dica que pode fazer com que os seus Reels fiquem em maior evidência consiste em usar músicas que estejam em alta na plataforma. Você pode conferir quais são músicas e os áudios mais populares no Instagram indo até a aba explorar e, por lá, pode checar quais delas são utilizadas em vídeos virais para saber as tendências do momento.

Veja: 5 tipos de Stories para aumentar seu engajamento