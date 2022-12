Instagram: relembre 5 funções que marcaram a rede social em 2022

O Instagram anunciou algumas novidades no decorrer de 2022 que fizeram muita diferença na rede social e marcaram o ano. Entre lançamentos estão algumas novidades que, até então, eram muito aguardadas, como é o caso do feed cronológico e dos likes aos Stories. Ainda, outras funções também aumentaram a segurança no app - como, por exemplo, a possibilidade de pais e responsáveis supervisionarem o acesso de seus filhos na rede social, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Nas próximas linhas, relembre cinco recursos lançados pelo Instagram em 2022 que marcaram o ano.

1 de 5 Instagram: confira cinco novidades anunciadas pela rede social em 2022 — Foto: Reprodução/Unsplash Instagram: confira cinco novidades anunciadas pela rede social em 2022 — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Filtro BeReal

Em novembro, o Instagram liberou o efeito "Duplo" nos Stories e passou a permitir que usuários tirem fotos ou gravem vídeos com a câmera frontal e traseira do celular simultaneamente - de maneira similar ao que acontece no BeReal. O novo efeito permite que usuários façam conteúdos mais interativos e reais nos Stories, já que é possível, por exemplo, filmar sua própria reação ao mesmo tempo em que faz uma foto ou vídeo.

Para usar o filtro 'tipo BeReal' no Instagram, abra os Stories, toque sobre a seta abaixo do menu lateral para abrir mais opções e, em seguida, selecione "Duplo". Você poderá conferir imagens das câmeras frontal e traseira do celular na tela, e pode inverter a ordem do plano principal clicando sobre as setinhas no menu inferior.

2 de 5 Usando o efeito Duplo do Instagram para gravar Stories com duas câmeras simultaneamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usando o efeito Duplo do Instagram para gravar Stories com duas câmeras simultaneamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Likes nos Stories

No início de 2022, o Instagram liberou um botão de like para os Stories. A nova função surgiu como mais uma opção de interatividade na plataforma, permitindo que usuários curtissem as publicações na ferramenta de Stories da rede social. O botão tem o desenho de um coração e fica posicionado na lateral inferior direita da tela, entre o ícone de avião e a caixa de texto dos Stories.

Para deixar o seu like nos Stories de alguém, basta clicar sobre ele. Vale dizer que o contato que receber a curtida será alertado sobre o like na aba de Notificações do app - ou seja, o alerta não aparece na DM do Instagram, como acontece com as reações, por exemplo.

3. Controle parental

Em setembro, a Meta anunciou a Central da Família, um espaço no Instagram com novos controles parentais para pais e responsáveis monitorarem e supervisionarem as atividades de seus filhos na rede social. Com o recurso, os responsáveis podem conferir os perfis que os filhos seguem e as contas que seguem eles no Instagram, e também podem estabelecer limites de tempo de uso e definir horários em que os adolescentes podem usar a rede social.

Além disso, o recurso também conta com um hub educacional em que pais podem conferir as melhores maneiras de conversar com os filhos sobre o uso da Internet. Para usar a ferramenta, os pais ou o adolescente devem enviar um convite para supervisão e concordar com os termos de uso do serviço.

3 de 5 Em setembro, o Instagram anunciou novas ferramentas de controle parental na plataforma — Foto: Divulgação/Meta Em setembro, o Instagram anunciou novas ferramentas de controle parental na plataforma — Foto: Divulgação/Meta

4. Agendamento de postagens

No início de novembro, o Instagram anunciou uma novidade que pode facilitar o agendamento de posts na plataforma. A novidade, que já está para algumas contas profissionais, permite programar posts diretamente pelo app, sem precisar acessar o Meta Business. O novo recurso pode ser usado para agendar a publicação de Reels, fotos e carrosséis com até 75 dias de antecedência.

Para usar o recurso, ates de publicá-lo, toque sobre a aba "Configurações avançadas". Em seguida, em "Agendar essa publicação" e selecione a data e o horário em que o post será publicado. Depois de concluir as alterações, basta confirmar o agendamento. Vale dizer que é necessário ter uma conta profissional no app para usar a ferramenta.

4 de 5 Usuário capturou imagens de teste do Instagram que permitirá agendar post no feed — Foto: Reprodução/WFBrother Usuário capturou imagens de teste do Instagram que permitirá agendar post no feed — Foto: Reprodução/WFBrother

5. Feed cronológico

O feed cronológico também voltou a ser assunto no Instagram em 2022. Em março, a rede social anunciou a possibilidade de usuários optarem por três formatos diferentes de visualização do feed, incluindo os estilos "Página Inicial", que exibe as publicações de amigos e recomendações baseadas em algoritmos; o formato "Seguindo", em que os conteúdos são exibidos por ordem de publicação de forma cronológica; e, por último, os "Favoritos", estilo em que as publicações de contatos que foram inseridos na lista podem ser visualizadas também em ordem cronológica.

O formato "Página inicial" está configurado como o tipo de visualização padrão no Instagram, mas é possível alterar a forma em que os conteúdos são exibidos na plataforma clicando sobre a logo da rede social. Por lá, basta selecionar uma das opções disponíveis para modificar o estilo do feed.

5 de 5 Instagram permitirá que usuários escolham entre três feeds, incluindo o feed cronológico — Foto: Divulgação/Instagram Instagram permitirá que usuários escolham entre três feeds, incluindo o feed cronológico — Foto: Divulgação/Instagram

Com informações de Social Media Today

