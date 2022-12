Lensa gratuito? Veja 5 apps que transformam foto em avatar de graça

O aplicativo Lensa , lançado em 2018, está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias por utilizar inteligência artificial para transformar fotos em avatares . O aplicativo, no entanto, é pago e possui diversos pré-requisitos para utilizar a função apelidada de "Magic Avatars", como selecionar entre dez e 20 fotos do rosto. A boa notícia é que existem diversos outros aplicativos gratuitos com funções semelhantes às do Lensa. Por isso, confira, nas próximas linhas, cinco apps que podem ser usados para transformar foto em avatar - seja desenho, cartoons, pinturas ou mais.

O aplicativo é um editor de fotos famoso e gratuito, que está disponível para iPhone (iOS) e Android. Nele, também é possível transformar a sua foto em avatares no formato de desenhos de maneira fácil. Para isso, o app disponibiliza uma série de presets, sendo também possível fazer edições simples, como ajustes de cor e luz.

Para utilizar o efeito de avatar, basta abrir o app e fazer login através da sua conta Google, pelo seu Facebook ou Snapchat. Para aplicar o efeito de desenho na sua imagem, basta abrir a sua foto no botão (+), centralizado na parte inferior da tela, selecionando-a na sua galeria de fotos. Depois, vá em “efeitos” e selecione uma das opções de Cartoon disponíveis. Também há outras possibilidades de edição, como as diversas possibilidade do efeito “SKTCH” que desenham os contornos das suas fotos.

O aplicativo também pode ser baixado na Google Play (Google) ou App Store (Apple). Nele, é possível transformar suas fotos em avatares automaticamente, disponibilizando mais de 30 opções de efeitos. O app também disponibiliza diversas opções de fundos e templates prontos para as suas fotos.

Para utilizar o app, basta clicar na aba “ToonMe.com”, localizado no canto inferior direito da tela e, depois, no botão roxo “Escolha uma foto”, centralizado na tela. Em seguida, é necessário permitir que o app tenha acesso às suas fotos e selecionar a foto que deseja transformar em avatar. Por fim, basta selecionar a opção de avatar e o fundo que preferir para sua foto, sendo possível ainda alternar entre variações do mesmo efeito, clicando nos ícones localizados abaixo da foto.

Além dos efeitos disponíveis, é possível experimentar opções que estão em teste pelo aplicativo, bastando deslizar o dedo da direita para esquerda no menu superior, escolhendo a opção “Labs”.

3. PortraitAI

Com o aplicativo PortraitAI, disponível para iOS e Android, é possível transformar fotos em pinturas. Ele disponibiliza quatro opções de quadros gratuitos, além das opções dos resultados agrupados em duas ou quatro fotos.

Para utilizar o app, não é necessário fazer login - basta permitir o acesso dele às suas fotos. O PortraitAI abrirá, então, a sua câmera. Para selecionar a foto que deseja editar, basta clicar em “upload selfie”, no canto superior esquerdo da tela. Após selecionar a sua foto, o app automaticamente gera as 4 opções de pinturas, não disponibilizando a opção de editá-las.

4. Avatoon

O aplicativo Avatoon, também disponível para iOS e Android, permite criar e personalizar avatares com as características que quiser. Vale ressaltar que não é possível realizar o procedimento a partir de imagens, mas é possível sobrepor seu avatar pronto às suas fotos.

Para utilizar o app, selecione entre as opções criar um avatar homem ou mulher. Depois, personalize-o com as características que desejar, como formato do rosto, cabelo, olhos, sobrancelhas etc. Também é possível personalizar as roupas e acessórios. Com o avatar pronto, clicando na aba com duas cartas sobrepostas, é possível selecionar diversas opções de fundos e ambientes com o seu boneco, na opção “photobooth”, além de figurinhas diversas na aba “Sticker”.

É possível brincar com as figurinhas nas suas fotos. Para isso, basta clicar no botão “Create my photo” e escolher a foto de fundo. Depois, para personalizar as fotos, clique na opção “Avatoon”, no canto inferior esquerdo da tela, e sobreponha a opção de avatar que preferir. É possível ainda redimensionar e disponibilizar a(s) figurinha(s) onde preferir.

O aplicativo Prisma é dos mesmos criadores do Lensa e serve como uma opção gratuita ao app, disponível para iOS e Android. O recurso dos avatares é semelhante ao presente no Lensa, disponibilizando também a possibilidade de utilizar diversos efeitos e fazer edições mais simples. O app ainda permite ver a comparação entre o antes e o depois da transformação.

Para transformar sua foto em avatar no Prisma, basta fazer o login através de uma conta Google ou e-mail e clicar no botão (+) no topo esquerdo da tela. Depois, selecione a foto que deseja importar para o aplicativo e toque no botão "Adicionar". Para criar o seu avatar, clique na opção “Cartoon”, no canto inferior esquerdo da tela.

