Lista de Ceia de Natal: 6 apps que podem te ajudar a montar a sua

Preparar ceia de Natal é algo que pode ser facilitado usando apps. Isso porque as diversas opções disponíveis para iPhone ( iOS ) e Android podem auxiliar em muitos preparativos, como na compra de ingredientes, na confecção das receitas, decoração da casa e da mesa para a ceia ou, até mesmo, a encomendar todo o jantar comemorativo pelo celular. Entre os apps aliados nesta época do ano estão, por exemplo, o Tudo Gostoso e o iFood . Na lista a seguir, confira seis aplicativos que podem ser úteis na hora de preparar a sua ceia de Natal em 2022.

1. Tudo Gostoso

Se você está planejando ir para a cozinha para preparar a sua Ceia de Natal, o Tudo Gostoso pode te ajudar com as mais de 170 mil receitas disponíveis no app. Com download para iPhone e Android, o aplicativo se assemelha a um livro de receitas colaborativo, com opções de texto e vídeo. Nele, você pode também ver a avaliação dos usuários que fizeram os pratos, para se certificar de que está escolhendo a opção certa.

O uso do app é simples: toque no ícone da lupa, no canto superior direito, para abrir a barra de pesquisa e procurar pelo prato que você deseja fazer nesse Natal. O app vai abrir uma lista de receitas diferentes. Agora, basta clicar no prato que desejar e seguir as instruções. Uma dica é lembrar de olhar as avaliações dos usuários para saber se a receita realmente é boa ou não.

Para usuários que procuram receitas mais modernas e que fazem sucesso na internet, o Tastemade pode ser uma boa opção. Assim como o app anterior, ele conta com diversas receitas, com a diferença de que ele é composto por vídeos e programas de culinária. Os pratos e vídeos são feitos pela própria equipe profissional do Canal Tastemade, e no app não há review de usuários.

O app, embora seja inteiramente em inglês, é simples de usar. Ao abri-lo, vá na lupa, no canto superior direito, e busque pelo nome do prato que deseja fazer. Se quiser, é possível também digitar “Ceia de Natal” e encontrar diversas opções de programas e receitas com tema natalino.

3. iFood

Quem prefere comprar a ceia de Natal pronta pode contar com aplicativos de delivery de comida. Alguns estabelecimentos que estão no iFood oferecem delivery de pratos da ceia, ou até mesmo a ceia completa. A maioria trabalha mediante encomenda e agendamento, então consulte as opções da sua cidade no aplicativo.

Para fazer a sua encomenda, abra o aplicativo do iFood, toque no ícone da lupa na parte inferior da tela e digite o nome do prato que deseja pedir para a ceia. Olhe o menu do restaurante e suas avaliações no app antes de confirmar seu pedido. Adicione os itens que quiser no carrinho, confirme o endereço e o horário da entrega e escolha a forma de pagamento.

4. James

O James é um aplicativo parecido com o iFood, em que o foco é pedir por estabelecimentos como supermercados, postos de gasolina, farmácias e redes de fast food. Também é possível pedir produtos em uma certa região independente do estabelecimento em que ele esteja cadastrado. Assim, o usuário do app pode encontrar supermercados locais que entreguem ingredientes para o preparo de pratos natalinos, ou mesmo pedir a ceia de Natal por meio do aplicativo caso o serviço esteja disponível na sua região.

Para utilizá-lo, toque no ícone de lupa na parte inferior da tela para buscar por pratos ou estabelecimentos comerciais próximos que tenham os ingredientes que você precisa. Depois, confirme seus dados e faça o pagamento.

O Instagram, além de ser uma rede social, pode servir para buscar ideias e inspirações em diversas áreas - inclusive para ceias de Natal. Uma dica é pesquisar e seguir hashtags relacionadas ao tema, além de perfis conhecidos por serem referência em conteúdo natalino. É possível encontrar desde dicas de decoração até receitas e lojas que podem te ajudar a montar a sua ceia.

Para encontrar as hashtags, abra o campo de busca do Instagram no símbolo da lupa que se encontra na parte inferior da tela. Digite #natal ou #christmas para encontrar posts relacionados com o Natal. Caso queira pesquisar algo mais específico, digite # seguido da palavra ou palavras-chave sem espaço, por exemplo #mesapostadenatal. Para acompanhar o conteúdo dessa hashtag, toque em “seguir”.

O Pinterest é uma rede social compostas apenas por imagens e vídeos curtos que podem servir de inspiração - principalmente na parte da montagem e decoração de mesas e pratos na ceia de Natal. Embora o app não seja especializado em receitas, você pode encontrar o passo a passo de inúmeros pratos típicos natalinos do mundo todo.

No app, busque por palavras chaves como “jantar de Natal”, abra a imagem ou vídeo que gostou e toque em “Salvar” para que fiquem guardados em pastas no seu perfil. Assim, você manterá os conteúdos que forem interessantes.

