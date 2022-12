Melhores celulares para jogos: veja modelos lançados em 2022

O ano de 2022 trouxe boas surpresas para um importante segmento do mercado móvel: o de celulares para jogos. Esse tipo de aparelho é projetado com recursos que buscam maximizar a experiência dos amantes de games, o que significa a presença de uma ficha técnica de excelência, com tela de alta taxa de atualização, processador potente e, em alguns casos, até sistema dedicado de refrigeração.

Vale lembrar que não são apenas os smartphones lançados especialmente para público gamer que conseguem lidar bem com jogos. Modelos premium de fabricantes tradicionais, como Apple, Samsung e Motorola, por exemplo, podem ser uma boa escolha para esse tipo de uso. Confira abaixo uma seleção com alguns dos melhores dispositivos com essas características lançados neste ano.

2 de 7 ROG Phone 6 Pro tem tela customizável na parte de trás e ocupa primeiro lugar na lista dos Androids mais rápidos do mundo, segundo o AnTuTu — Foto: Divulgação/Asus ROG Phone 6 Pro tem tela customizável na parte de trás e ocupa primeiro lugar na lista dos Androids mais rápidos do mundo, segundo o AnTuTu — Foto: Divulgação/Asus

1. ROG Phone 6 (R$ 6.999)

O ROG Phone 6 da Asus foi lançado globalmente em julho, mas começou a ser vendido no Brasil em novembro. A nova geração trouxe mudanças importantes, mas segue a mesma premissa da linha: ocupar o topo no ranking de desempenho. No AnTuTu (programa de benchmark que mede a potência do celular), o modelo da Asus aparece em primeiro lugar. O resultado se deve a presença do avançado processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Qualcomm). Para gráficos de jogos, o dispositivo usa a GPU Adreno 730.

Outro recurso importante que marca presença é a tela AMOLED de 6,78 polegadas com 165 Hz de taxa de atualização (bem acima dos 120 Hz de outros modelos premium do mercado). A bateria tem uma boa capacidade, com 6.000 mAh. São três opções de memória RAM, 8 GB, 12 GB e 16 GB. Em todos os casos, o padrão é o LPDDR5, um tipo mais eficiente que garante maior velocidade na transferência de dados.

Sobre armazenamento interno, são 128 GB, 256 GB ou 512 GB – sem entrada para cartão de memória. O smartphone pode ser usado com o AeroActive Cooler 6, o acessório oficial de resfriamento da marca que integra quatro botões dedicados a jogos.

No Brasil, o ROG Phone 6 desembarcou por R$ 6.999 na versão com 8 GB de RAM e R$ 7.699 na edição com 12 GB. Vale lembrar ainda que a marca dispõe ainda do ROG Phone 6 Pro (R$ 9.999), que conta com recursos mais avançados.

2. Asus Zenfone 9 (R$ 3.999)

3 de 7 Zenfone 9 tem tela de 5,9 polegadas, pequeno furo para a câmera frontal e enorme poder de desempenho — Foto: Divulgação/Asus Zenfone 9 tem tela de 5,9 polegadas, pequeno furo para a câmera frontal e enorme poder de desempenho — Foto: Divulgação/Asus

Outro smartphone da Asus que se destacou neste ano foi o Zenfone 9, que começou a ser vendido no Brasil em outubro. Ele não conta com sistema de resfriamento, nem tem o design chamativo do primo ROG Phone 6. Ainda assim, a presença da tela Super AMOLED de 5,9 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, assim como do processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Qualcomm), colocam o modelo como uma boa opção para os amantes de jogos.

Além do chip todo de linha, a Asus Zenfone 9 poderá ser encontrado no Brasil em opções de até 16 GB de memória RAM (LPDDR5) e até 256 GB de armazenamento interno com tecnologia UFS 3.1 ROM, que tende a entregar leitura e transferência de arquivo de forma mais rápida do que os padrões anteriores.

O modelo tem preço inicial de R$ 3.999 para a versão mais simples (6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno) e vai até R$ 5.399 na versão mais parruda, com 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Os valores são da loja oficial da marca no país.

3. Xiaomi Black Shark 5 Pro (R$ 4.949)

4 de 7 Black Shark 5 Pro foi desenvolvido para o público gamer e conta até com acessórios exclusivos para o público — Foto: Reprodução/Xiaomi Black Shark 5 Pro foi desenvolvido para o público gamer e conta até com acessórios exclusivos para o público — Foto: Reprodução/Xiaomi

O modelo foi lançado em junho e faz parte da família de celulares gamers da Xiaomi. Assim como o rival ROG Phone 6 da Asus, o Black Shark 5 Pro também ostenta visual chamativo. A tela possui 6,67 polegadas, com tecnologia OLED e trabalha com 144 Hz de taxa de atualização. O processador é o Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm e o processador gráfico (GPU) é o Adreno 730.

Por dentro, o produto traz sistema de refrigeração líquida para impedir que o smartphone superaqueça durante os jogos. Compatibilidade com recarga de 120 W é outra característica do aparelho que conta com versões de até 16 GB de RAM. Por enquanto, o modelo não é vendido de forma oficial no Brasil, mas pode ser encontrado no varejo por preços a partir de R$ 4.949.

5 de 7 iPhone 14 Pro aposta no A16 Bionic para elevar a experiência com tarefas exigentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro aposta no A16 Bionic para elevar a experiência com tarefas exigentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple também não decepciona quando o assunto é jogos avançados. O iPhone 14 Pro é o mais recente topo de linha da marca americana que chegou ao Brasil em outubro. A novidade é a presença do chip A16 Bionic, o mais rápido da empresa. A tela tem 6,1 polegadas e funciona com a tecnologia Super Retina XDR Display. Quem quiser um painel maior, pode optar pela versão iPhone 14 Pro Max, que possui 6,7 polegadas. Nos dois modelos, os jogos compatíveis podem desfrutar de uma taxa de atualização de 120 Hz.

São três opções de armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 1 TB. A memória RAM estimada é de 6 GB e não impressiona quando comparada com os altos valores oferecidos por concorrentes Android. No entanto, o sistema operacional iOS 16, que embarca o modelo, exige menos recursos para fornecer alto desempenho. O preço inicial do aparelho no país é de R$ 9.499.

6 de 7 Motorola Edge 30 Pro ostenta posição no top 10 smartphones Android mais rápidos do mundo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro ostenta posição no top 10 smartphones Android mais rápidos do mundo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A ficha técnica do Motorola Edge 30 Pro menciona o processador Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm. O chip octa-core conta com velocidade máxima de 3,0 GHz, que trabalha em conjunto com 8 ou 12 GB de RAM e armazenamento de até 512 GB. Juntas, essas especificações colocam o modelo como uma ótima opção para quem quer um dispositivo avançado para jogos. Não é atoa que o Edge 30 Pro figura na lista dos smartphones mais rápidos segundo o AnTuTu.

A tela também recebeu tratamento especial pela Motorola. O display OLED de 6,7 polegadas tem taxa de atualização de 144 Hz. Para a recarga, a fabricante americana disponibiliza na caixa o potente carregador de 68 W, que, segundo a Motorola, pode recarregar a bateria de zero a 100% em apenas 35 minutos. No Brasil, o modelo tem preço sugerido de R$ 5.599.

7 de 7 Galaxy S22 Ultra tem tela de respeito e desempenho de sobra para games — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra tem tela de respeito e desempenho de sobra para games — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Samsung também tem opções atraentes para o público gamer. O Galaxy S22 Ultra foi anunciado no início de 2022, mas segue como um dos dispositivos Android mais rápidos da atualidade. O smartphone traz o chip Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm. Para multitarefas, são até 12 GB de RAM e opções com 128 GB, 256 GB e 1TB de armazenamento interno.

A tela do S22 Ultra é um dos principais destaques. Com 6,8 polegadas e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, o display roda com uma taxa de atualização de 120 Hz – igual a do iPhone 14 Pro, mas inferior aos 165 Hz entregues pelo ROG Phone 6. No Brasil, o celular custa R$ 7.899 para a versão com 256 GB.

Com informações de Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola e GSM Arena