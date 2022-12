Mensagem de 'Feliz Ano Novo 2023': 3 apps com vídeos para WhatsApp

Vídeos com mensagens de Feliz Ano Novo 2023 para enviar no WhatsApp podem ser encontrados com facilidade em aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). Os apps, como o Canva , permitem editar modelos já prontos para a base dos clipes e ainda criar slideshows com fotos para comemorar a chegada no novo ano. Além disso, é possível adicionar efeitos de fogos de artifício e estrelas cadentes para celebrar a data festiva. Confira, na lista a seguir, três apps gratuitos para baixar vídeos de ano novo 2023 e enviá-los para amigos e familiares no mensageiro.

O Canva é um app de design disponível para Android e iPhone (iOS). No app, você pode encontrar clipes de Ano Novo usando a busca de maneira simples. Para isso, basta abrir o Canva, clicar sobre a lupa no menu superior e pesquisar por uma palavra-chave - que pode ser "Ano Novo", por exemplo. Em seguida, toque sobre o ícone de filtro, ao lado de "Categoria" e selecione a aba "Vídeos" para filtrar pelos conteúdos animados. Para continuar, vá na opção "Mensagem de Vídeo" e, depois, toque em "Aplicar". As mensagens animadas ficarão disponíveis na sequência.

Para enviá-las no WhatsApp, toque sobre o clipe, selecione o ícone de compartilhar no canto superior direito da tela e, depois, "Mais apps". Em seguida, basta escolher o contato desejado para enviar o vídeo. Vale dizer que ainda é possível editar o clipe antes de enviá-lo. Para isso, você pode tocar sobre as caixas de texto ou adesivos posicionados na imagem para alterá-los.

Pelo app Mensagens de Natal e Ano Novo, é possível encontrar imagens com frases de felicitações pela chegada do novo ano, figurinhas para WhatsApp e vídeos animados. A plataforma é bem simples de usar e está disponível para Android.

Para encontrar os clipes, abra o app e vá no botão "Vídeos", localizado no canto inferior direito da tela. Por lá, você pode escolher entre "anterior" ou "próximo" para conferir todas as opções disponíveis. Para enviar uma delas no WhatsApp, basta clicar sobre "Compartilhar" e selecionar o contato desejado.

3. Slideshow de Ano Novo - Editor de Filmes

O app Slideshow de Ano Novo está disponível apenas para iPhone (iOS). A plataforma é um editor de vídeos que permite criar slides a partir das fotos salvas na galeria do celular. Para criar um novo clipe, basta selecionar algumas imagens e seguir com edições simples. É possível adicionar molduras, caixas de texto e adesivos à sua criação.

Além disso, o app também permite editar as transições das fotos. Para isso, basta clicar sobre o ícone ao lado da imagem e selecionar uma das opções disponíveis no menu logo acima. Para adicionar efeitos e stickers, toque sobre o ícone de lápis. Você ainda pode acrescentar músicas de fundo ao clipe clicando sobre o símbolo de nota musical no menu superior.

Ao finalizar as edições, selecione o desenho de "check" no canto superior direito da tela para gerar o seu novo vídeo. Para compartilhá-lo com os amigos, toque sobre o ícone do WhatsApp na próxima tela para enviar sua criação aos amigos e familiares.

